Unfallflucht am Klinikum – Schaden an rotem A-Klasse Daimler

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um Hinweise und suchen nach Zeugen. Es geht um einen Unfall zwischen 07 Uhr am Freitag und 22 Uhr am folgenden Samstag, 16. Juli. In dieser Zeit entstand an einem roten A-Klasse Daimler mit Marburger Kennzeichen (MR-) vorne links ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Daimler parkte auf einem der Besucherparkplätze in der Baldinger Straße. Leider meldeten sich bislang weder der Unfallverursacher noch Zeugen, die entsprechende Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer oder Fahrerin geben konnten. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Trickdiebe erbeuten Geldbörse – 83-jährige Seniorin traurig wegen alter Fotos

Der Diebstahl ihres Bargeldes sei zwar auch schlimm aber viel mehr macht sie der Verlust der in der Geldbörse bewahrten alten Fotos, welche ihr sehr am Herzen liegen, sehr traurig. Die betroffene 83 Jahre alte Seniorin wurde am Dienstag, 26. Juli, gegen 11 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße Opfer mutmaßlich mindestens zweier Trickdiebinnen. Die Geldbörse der Dame lag in einem braunen Rucksack, der über dem Einkaufswagen hing. Am Gemüsestand entwickelte sich mit einer anderen vermeintlichen Kundin ein Gespräch. Diese Frau hatte die Seniorin angesprochen über die ausgelegte Ware ausgefragt. Wenig später an der Kasse bemerkte die 83-Jährige das Fehlen der schwarzen Geldbörse. Ein Verlieren schließt sie aus. Es kann nur während der Ablenkung beim Gespräch jemand in den Rucksack gegriffen haben. Bei der Frau vor dem Gemüsestand handelte es sich um eine ca. 35 Jahre alte mutmaßlich aus Rumänien stammende Frau mit mittelblonden, fast auf der Schulter liegenden Haaren in einer Art längeren Bob-Frisur. Sie trug helle Kleidung und sprach mit deutlichem Akzent. Wem ist diese Frau noch aufgefallen? Wer kann etwas zu etwaigen Begleitern oder benutzen Fahrzeugen dieser Frau sagen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbruch im Karlsbader Weg

Nach ersten Ermittlungen drangen ein oder mehrere Personen am Mittwoch, 27. Juli, zwischen 17 und 20 Uhr, in das Schulgebäude der Richtsbergschule ein. Mit brachialer Gewalt zerstörten der oder die Täter vier Türen komplett und durchsuchten dann Büros, Aufenthaltsraum und Werkraum. Derzeit lässt sich weder der Sachschaden beziffern noch steht Art und Umfang der Beute fest.