Unfallflucht

Zwischen 08:10 Uhr und 08:30 Uhr wurde heute Morgen auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Niederhoner Straße in Eschwege der Pkw einer 61-Jährigen aus der Gemeinde Meißner beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden in Höhe von ca. 300 EUR durch einen Einkaufswagen verursacht. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Gegen geparktes Auto gefahren

Um 17:45 Uhr fuhr am gestrigen Nachmittag ein 75-Jähriger aus Gerstungen mit seinem Pkw in der Gartenstraße in Herleshausen aus einer Hofeinfahrt heraus. Dabei fuhr er mit dem Pkw gegen einen geparkten Pkw Mazda, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand.

Stromkästen durch zwei Unfälle beschädigt

Um 12:22 Uhr hielt in der gestrigen Mittagszeit ein 54-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit seinem Pkw in der Achsgasse in Herleshausen-Archfeld an. Dort verließ er das Auto kurz, musste dann aber bei seiner Rückkehr feststellen, dass sein Auto die Achsgasse heruntergerollt war und von einem Stromverteilerkasten der EAM gestoppt wurde. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

In der Eisenacher Straße in Herleshausen fuhr gestern Vormittag, um 11:45 Uhr, ein 79-Jähriger aus Werra-Suhl-Tal mit einem Fahrzeuggespann, bestehend aus Traktor und Wohnanhänger, ortsauswärts. In Höhe der Haus-Nr. 2 rollte plötzlich der Wohnanhänger links an dem Traktor vorbei, über die Fahrbahn und den Gehweg hinweg, wo er dann von einem Stromkasten der EAM gestoppt wurde. Es stellte sich heraus, dass sich die Verbindung zwischen Traktor und Anhänger gelöst hatte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR. Der 79-Jährige fuhr anschließend ohne Anhänger weiter und ohne sich um den Schaden zu kümmern, obwohl er am Unfallort von Zeugen angesprochen wurde.

Wildunfall

Um 01:31 Uhr kam es vergangene Nacht auf der B 27 in Höhe der Ortschaft Berneburg zu einem Wildunfall, nachdem ein Rehbock von dem Pkw eines 33-Jährigen aus Haunetal erfasst wurde. Der Rehbock verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Diebstahl von Traktor

Zwischen dem 08.07.22 und dem 27.07.22, 09:30 Uhr wurde in der Gemarkung von Herleshausen-Wommen das Vorhängeschloss einer Feldscheune durchtrennt. Aus der Scheune wurde durch Unbekannte ein „John Deere Traktor“ mit den amtlichen Kennzeichen „HEF-ZZ 36“ entwendet. Der Schaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfälle

Um 06:25 Uhr befuhr heute Morgen eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel die L 3238 von Hessisch Lichtenau kommend in Richtung Velmeden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Mit einem Feldhasen kollidierte gestern Abend ein 57-Jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf, der auf der Spangenberger Straße in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs war. Der Hase überlebte den Zusammenstoß nicht; am Pkw entstand ein Schaden von ca. 300 EUR.

21-Jährige übergibt 600 EUR

Um 22:30 Uhr wurde eine 21-Jährige aus Witzenhausen an der Bushaltestelle Uengsterode auf der B 451 zwischen Trubenhausen und Großalmerode mit ihrem Pkw von zwei ihr unbekannten Männern angehalten. Diese gaben an, dass sie keinen Euro hätten, um tanken zu können. Sie boten dann an, den Gegenwert von 600 EUR in 3 x 1000 Leu (rumänische Währung) zu begleichen. Die 21-Jährige überprüfte den Wechselkurs online (etwas über 600 EUR) und fuhr daraufhin einen der Männer in ihrem Pkw zum Geldautomaten der VR-Bank in der Berliner Straße in Großalmerode, während der andere Tatverdächtige mit einem silberfarbenen Mercedes der E-Klasse mit rumänischen Kennzeichen und auffälligen vier Auspuffrohren folgte.

Banknoten gefälscht

In der Bank hob die Geschädigte 600 Euro ab und übergab diese den Männern. Im Gegenzug erhielt sie drei Banknoten a 1000 Leu. Während die beiden Tatverdächtigen dann in Richtung Rommerode davon fuhren, musste die 21-Jährige daheim feststellen, dass die Banknoten wertlos sind, da es keine 1000 Leu-Noten gibt (endet bei 500 Leu). Zu den beiden Tatverdächtigen kann sie nur angeben, dass diese sehr nett waren und schwarze Anzüge trugen. Der Tatverdächtige, der in ihrem Auto mitfuhr, soll ca. 175 cm groß und von schlanker Gestalt sein. Beide sprachen nur etwas Englisch und kein Deutsch.

Hinweise nimmt in die Kripo in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.