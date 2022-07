Korbach: Die Polizei-News

Lichtenfels-Goddelsheim – Farbschmierereien an Mittelpunktschule

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro richteten Unbekannte in der Zeit von Samstag (23. Juli) bis Dienstag (26. Juli) an der Mittelpunktschule in Goddelsheim an.

Ein Verantwortlicher der Schule bemerkte den Schaden am Donnerstagmorgen und verständigte die Polizei Korbach. Vor Ort stellte die Polizeibeamten fest, dass die Fassade, mehrere Betonpfeiler auf dem Schulhof und die Sporthalle mit verschiedenen Farben besprüht worden waren. Die Unbekannten brachten unter anderen Grafiken mit einer Größe bis zu zwei mal zwei Meter auf und hinterließen das Tag „SFL“.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.