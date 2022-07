Polizei bietet Fahrrad-Codieraktion am 8. August in Hofgeismar an; Anmeldung erforderlich

Hofgeismar (Landkreis Kassel): In Zusammenarbeit mit dem Quartiersbüro „Quartier am Markt“ bietet die nordhessische Polizei eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion in Hofgeismar an. Diese findet am Montag, dem 8. August 2022, von 12 bis 18 Uhr, auf dem Marktplatz in Hofgeismar statt und wird vom Schutzmann vor Ort der Polizeistation Hofgeismar sowie Mitarbeitern der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen durchgeführt. Eine vorherige Anmeldung mit Terminvergabe ist erforderlich. Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und entsprechend nur eine begrenzte Zahl an Terminen angeboten werden kann, ist die Voranmeldung nötig. Interessierte melden sich bitte unter der Tel. 05671 – 6098951 beim „Quartier am Markt“ an. Zum Termin müssen Interessierte einen Eigentumsnachweis für das Rad sowie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

Unbekannter stiehlt Rentner Portmonee aus der Hosentasche

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Ein 77-Jähriger aus Baunatal wurde gestern Abend

(27.7.) Opfer von Taschendieben. Dem Mann, der in Begleitung seiner Frau mit dem

Zug von Erfurt nach Kassel-Wilhelmshöhe unterwegs war, haben Unbekannte das

Portmonee mit rund 70 Euro Bargeld, samt Führerschein und Personalausweis

gestohlen.

„Es muss kurz vor 19 Uhr, vor dem Halt in Kassel am Gleis 8, passiert sein, es

war sehr voll im Zug!“, erzählte der Baunataler der Bundespolizei.

Seine Geldbörse hatte der 77-Jährige in seiner Gesäßtasche deponiert. Zwei

mögliche Tatverdächtige sollen nach Angaben des Bestohlenen zwischen 45 und 50

Jahren alt gewesen sein. Einer war schlank und trug ein graues Oberteil. Der

mutmaßliche, gleichaltrige Komplize hatte eine kräftige Statur und war bekleidet

mit einem roten T-Shirt. Beide hatten dunkle Haare.

Nach dem Ausstieg seien die Männer in einen Zug in Richtung Frankfurt am Main

gestiegen.

Danach erstattete der Senior Strafanzeige bei der Bundespolizei. Die

Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise unter Tel. 0561/81616 – 0 oder

www.bundespolizei.de erbeten.

Wichtiger Hinweis der Bundespolizei:

„Die Gesäßtasche ist ein sehr unsicherer Aufbewahrungsort für Geldbörsen. Wir

empfehlen Bargeld verdeckt am Körper, in verschlossenen Taschen oder

Brustbeuteln mitzuführen!“

„Falsche Stadtwerker“ durchsuchen Schränke bei Seniorin: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Mitte: Drei bislang unbekannte Trickdiebe waren am Dienstagmorgen in der Mittelgasse in Kassel unterwegs und haben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben. Unter dem Vorwand, die Wasserqualität wegen einer Baustelle in der Straße überprüfen zu müssen, gelangten sie in die Wohnung einer Seniorin. Dort durchsuchte einer der Täter mehrere Schränke, ging aber letztlich leer aus. Die Kasseler Kripo führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Seniorin den Beamten des Kriminaldauerdienstes schilderte, hatten die vermeintlichen Mitarbeiter der Stadtwerke am Dienstag gegen 10:30 Uhr an ihrer Wohnungstür geklingelt und die Überprüfung der Wasserqualität vorgegeben. Sogar einen Ausweis zeigten sie vor, sodass das Opfer die beiden Männer in die Küche ließ, wo sie an der Spüle hantierten. Diesen Moment nutzte offenbar der unbekannte Komplize, um unbemerkt durch die angelehnte Tür in die Wohnung zu schleichen und sämtliche Schränke im Schlaf- und Wohnzimmer zu durchsuchen. Zum Schluss forderten die Männer sogar noch die Zahlung von Handwerkerkosten, woraufhin die inzwischen misstrauisch gewordene Seniorin ihnen kein Geld gab und beide die Wohnung verließen. Danach rief die hochbetagte Frau bei ihrem Vermieter an und erfuhr, dass keine Mitarbeiter der Stadtwerke geschickt worden waren. Eine gründliche Prüfung ihrer Wertsachen ergab, dass nichts entwendet wurde.

Zwei der drei Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter: Anfang 30, ca. 1,75 Meter groß, schlank, dunkelblonde Haare, sprach akzentfrei Deutsch, trug ein blaues Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln und eine Jeans.

Täter: Mitte 30, ca. 1,90 Meter groß, kräftige Statur, dunkelblonde Haare, trug einen schwarzen Sportanzug mit Emblem am Oberarm, hatte ein rotes Funkgerät dabei, in das er abwechselnd in deutscher und einer slawischen Sprache sprach.



Zeugen, die am Dienstag in der Mittelgasse und angrenzenden Straßen Beobachtungen im Zusammenhang mit den Trickdieben gemacht haben und den ermittelnden Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Online-Webinar der Polizei zum Einbruchschutz am 11. August: 50 freie Plätze; Anmeldung erforderlich

Nordhessen: Das Polizeipräsidium Nordhessen bietet am Donnerstag, dem 11. August 2022, um 18 Uhr, ein Online-Webinar zum Thema Einbruchschutz an. Es stehen 50 freie Plätze zur Verfügung. Eine Voranmeldung ist aufgrund des begrenzten Kontingentes über einen Link, der weiter unten zu finden ist, erforderlich.

Worum geht es bei dem Webinar?

Bei diesem Webinar wird beleuchtet, wie man sich sinnvoll vor Einbrechern schützen kann. Hierbei blicken die Fachberaterinnen und Fachberater für Kriminalprävention auch hinter die Kulissen und erklären, wie Einbrecher denken und vorgehen. Auch die Möglichkeiten von staatlicher Förderung werden dargestellt und selbstverständlich besteht die Möglichkeit, den Fachleuten für Einbruchschutz Fragen zum Thema zu stellen.

Interessierte könnten sich unter folgendem Link für das Online-Webinar am 11. August anmelden, wobei 50 Plätze zur Verfügung stehen: https://next.edudip.com/de/webinar/einbruchschutz/1829126

Nach kurzem Bäckereibesuch: 28-Jähriger verfolgt Fahrraddieb und wird verletzt; Zeugen gesucht

Kassel-Mitte: Nur für zwei Minuten hatte am gestrigen Mittwochnachmittag ein 28-jähriger Kaufunger sein abgeschlossenes Fahrrad in der Kurt-Schumacher-Straße, Ecke Altmarkt, abgestellt, um in eine Bäckerei zu gehen. Als er gegen 16 Uhr wieder herauskam, erlebte er eine böse Überraschung: Ein unbekannter Täter, der offenbar blitzschnell das Fahrradschloss geknackt hatte, fuhr in diesem Moment auf seinem Rad in Richtung Weserstraße davon. Der 28-Jährige rannte sofort hinterher und konnte den flüchtenden Dieb nach kurzer Verfolgung an der Schulter packen. Dieser setzte sich allerdings zur Wehr, indem er um sich schlug, weiterfuhr und dabei den Fahrradbesitzer zu Boden riss. Der Kaufunger verletzte sich bei dem Sturz an beiden Knien. Letztlich gelang dem Täter mit dem Fahrrad die Flucht auf der Weserstraße in Richtung Katzensprung, wo sich seine Spur verliert. Das Opfer beschrieb den aufnehmenden Polizisten einen 22 bis 30 Jahre alten Mann mit kurzen schwarzen Haaren, Drei-Tage-Bart und arabischem Erscheinungsbild, der eine graue Hose, einen schwarzen Pullover und einen grauen Rucksack trug.

Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.