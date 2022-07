Nach Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Fulda. Ein schwarzer Audi A3 wurde am Mittwoch (27.07.) von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Audi war in der Zeit von 7.15 Uhr bis 15.30 Uhr in der Pacellialle, auf dem Parkplatz einer medizinischen Einrichtung, ordnungsgemäß rückwärts in einer Parkbox abgestellt worden. Der Unfallverursacher beschädigte den linken Kotflügel und die Frontstoßstange des Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bebra. Am Mittwochabend (27.07.), gegen 22.20 Uhr, befuhr ein Golf-Fahrer aus Wehretal die L 3250 aus Richtung Nentershausen-Bauhaus kommend in Richtung Bebra-Iba. Ein Audi-Fahrer aus der Gemeinde Wildeck befuhr zeitgleich die L 3250 in entgegengesetzte Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Golf-Fahrer dabei in einer Rechtskurve nach links von seinem Fahrstreifen in den Gegenverkehr ab und stieß mit dem Audi zusammen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 30.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsunfall mit hohem Schaden

Bad Hersfeld. Am Freitag (22.07.), gegen 19 Uhr, befuhren ein 57-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem VW und ein 26-jähriger Mann aus Niederaula mit einem Audi die Berliner Straße aus Richtung Bundesstraße 62 in Fahrtrichtung Heinrich-von-Stephan-Straße. An der Ampel musste der VW-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt anhalten. Der Audi-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Golf auf. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall beim Vorbeifahren

Heringen. Am Dienstag (26.07.). gegen 12:10 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Heringen mit einem Seat Cupra Ateca die Heimboldshäuser Straße aus Richtung Wölfershausen kommend in Fahrtrichtung Lengers. Hier hielt der Mann nach derzeitigen Erkenntnissen an, um anschließend rückwärts in eine Hofeinfahrt einzufahren. In dieselbe Fahrtrichtung fuhr zeitgleich auch ein 46-jähriger Mann – ebenfalls aus Heringen – mit einem Hyundai ix35. Dieser stieß aus noch unklarer Ursache beim seitlichen Vorbeifahren mit dem Fahrzeug des 36-Jährigen zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schenklengsfeld. Am Mittwoch (27.07.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher mit einem Leichtkraftrad die Straße „An der Linde“ und wollte nach links in die Landecker Straße einbiegen. Im Kurvenverlauf geriet das Leichtkraftrad aus noch ungeklärter Ursache ins Rutschen und der junge Mann sowie sein Mitfahrender stürzten. Der 15-jährige Sozius aus Schenklengsfeld musste anschließend mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Sachbeschädigung an Schule

Fulda. Unbekannte zerstörten in der Nacht zu Mittwoch (27.07.) mehrere Fenster – unter anderem Dachfenster – eines öffentlichen Schulgebäudes in der Huberstraße. Darüber hinaus beschmierten sie einige Glasscheiben mit Seifenwasser. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Hünfeld. Das Versicherungskennzeichen 619 LRX eines orangefarbenen Leichtmofas des Herstellers Zündapp entwendeten Unbekannte in der Zeit von Montag (18.07.) bis Donnerstag (21.07.). Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Abstellplatz für Zweiräder in der Bahnhofstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte brachen am späten Mittwochabend (27.07.) in ein Einfamilienhaus in der Straße „An St. Kathrin“ ein. Durch gewaltsames Öffnen eines Kellerfensters gelangten die Einbrecher in das Gebäude, welches sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Zeugen beobachteten eine etwa 1,60 Meter große Person mit dunkler Kleidung, einem dunklen Halstuch, einer dunklen Kopfbedeckung und einem schwarzen Rucksack, die sich zum Tatzeitpunkt von dem Haus entfernte. Ob diese mit der Tat in Verbindung steht, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Holzhütte beschädigt

Fulda. In der Nacht zu Sonntag (24.07.) beschädigten Unbekannte eine Holzhütte auf einem Parkplatz in der Münsterfeldallee in Neuenberg. Die Täter rissen die Hütte aus der Verankerung, wodurch der Rahmen des Bauwerks erhebliche Schäden – in Gesamthöhe von etwa 2.000 Euro – davontrug. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bebra. Ein Unbekannter begab sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am Mittwochnachmittag (27.07.), in der Zeit zwischen 13 Uhr und 14 Uhr, unberechtigt in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Graben“. Anschließend entwendete der Langfinger eine noch unbekannte Menge Bargeld aus einer Geldbörse und flüchtete. Ein Zeuge kann den Mann als etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß mit schlanker Statur und kurzen, dunklen Haaren beschreiben. Zur Tatzeit trug er ein hellblaues Hemd und eine dunkle Jeans. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Cornberg. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-PS 301 eines grünen 1er Golf entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (27.07.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum im Grundweg im Ortsteil Königswald. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Am Mittwochabend (27.07.) kam es gegen 22.05 Uhr auf der B 27, Bereich Abfahrt Oberhaun, zu einem schwerem Verkehrsunfall mit einem Motorrad und zwei Pkw. Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck befuhr mit ihrem Toyota die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Hünfeld und wollte an der Abfahrt Oberhaun nach links in die Kasseler Straße abbiegen. Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Niederaula fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seiner Kawasaki auf der B 27 in der Gegenrichtung. Beim Abbiegen des Pkw von der Bundesstraße streifte das Motorrad das Heck des Toyotas, so dass dieser sich drehte und einen an der Abfahrt haltenden Pkw Porsche einer 51-jährigen Fahrerin aus Haunetal touchierte und ebenfalls beschädigte. Der Motorradfahrer fiel durch den Aufprall von seiner Maschine und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Sein Krad schleuderte weiter über die Gegenfahrbahn, unter der dortigen Schutzplanke hindurch und fing schließlich Feuer. Durch Ersthelfer wurden Rettungsdienst und Polizei verständigt sowie das brennende Zweirad abgelöscht. Der Motorradfahrer wurde vor Ort durch einen Notarzt und ein Rettungswagenteam erst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Pkw-Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Gesamtschaden an allen drei beteiligten Fahrzeugen in Höhe von circa 14.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache und zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Fulda ein Gutachter zur Unfallstelle beordert. Der Unfallbereich wurde hierzu durch die Feuerwehr mit einem Lichtmast ausgeleuchtet. Es waren weiterhin vier Streifen der Polizei aus Bad Hersfeld und Hünfeld im Einsatz. Der Toyota und die Kawasaki wurden jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Erstellung des Unfallgutachtens war die B 27 in diesem Bereich bis etwa 01 Uhr gesperrt.

Brand in der Bad Hersfelder Innenstadt

Am 7Mittwoch (27.07.), gegen 18:14 Uhr, wurde durch eine Passantin Rauchentwicklung auf dem Dach des Gebäudes der „Hersfelder Zeitung“ in der Benno-Schilde-Straße gemeldet . Beim Eintreffen der Funkstreife waren Flammen auf dem Dach erkennbar. Durch die sofort alarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes mittels Drehleiterwagen musste der Innenstadtring B 324 / Dippelstraße für circa eine Stunde komplett gesperrt werden. Bei der Brandursache könnte es sich um einen technischen Defekt an der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes handeln. Gebäudeschaden konnte nicht festgestellt werden. Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen zur genauen Feststellung der Brandursache laufen.