Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Falsche Handwerker stahlen Geld aus Wohnung – Offenbach

(aa) Zwei Trickdiebe verschafften sich am Mittwochmorgen, gegen 9 Uhr, in der Heinrich-Heine-Straße Zugang zu einer Seniorenwohnung, indem sie sich als zuständige Handwerker ausgaben. Die Täter lenkten einen Bewohner mit dem Auftrag alle Wasserhähne aufzudrehen geschickt ab und durchsuchten die Zimmer. Dabei fanden die etwa 1,90 Meter großen und schwarzhaarigen Männer Geld, mit dem sie schließlich verschwanden. Die Täter waren mit schwarzen Langarmoberteilen und schwarzen Hosen bekleidet. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner und Passanten, die im Bereich der 40er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Fahrer des weißen Kleinwagens bitte melden! – Neu-Isenburg

(fg) Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Kleinwagens, nachdem es am Dienstagnachmittag in der Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Eine 15 Jahre alte Radlerin aus Neu-Isenburg war gegen 15.45 Uhr auf dem Bürgersteig der Frankfurter Straße in Richtung Isenburg-Zentrum unterwegs. Im Bereich der 200er-Hausnummern sei es dann zum Zusammenstoß mit einem in die dortige Einfahrt fahrenden weißen Auto gekommen. Nach dem Unfall, in dessen Folge die 15-Jährige gestürzt war und sich Schürfwunden zugezogen hatte, stieg der Fahrer des Kleinwagens aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Radfahrerin. Da die offenbar unter Schock stehende Neu-Isenburgerin angab, dass alles in Ordnung sei und auch der Fahrzeughalter keinen Schaden an seinem Wagen feststellte, verließen die beiden Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle. Erst zu Hause bemerkte die 15-Jährige Schmerzen im Kniebereich und die durch den Sturz zugezogenen Schürfwunden. Die Polizei bittet nun den Fahrer des weißen Wagens und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg zu melden.

Kinder bei Unfall auf Reiterhof verletzt – Obertshausen

(neu) Bei einem Unfall auf einem Reiterhof in Obertshausen sind am Donnerstagmorgen, gegen 9.10 Uhr, mehrere Kinder verletzt worden. Ein elfjähriges Mädchen wurde mit Verdacht auf eine Rückenverletzung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Nach ersten Feststellungen der Polizei sollen insgesamt 19 Kinder auf der Ladefläche eines Pickups gesessen haben, welcher auf einer Pferdekoppel unterwegs war. Bei dem Zwischenfall, dessen Hergang nun genau ermittelt wird, sollen insgesamt sechs Kinder, allesamt Mädchen im Alter zwischen zehn und 14 Jahren von dem Fahrzeug heruntergefallen sein und sich zum Teil schwer verletzt haben. Sie wurden mit Verdacht auf Gehirnerschütterungen, Rückenschmerzen und Schürfwunden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Soweit der Polizei bislang bekannt ist, stammen alle Kinder aus der Region und wollten auf der Reitanlage einen unbeschwerten Erlebnistag verbringen. Bei dem Vorfall waren viele der Erziehungsberechtigten wohl vor Ort und konnten sich daher direkt um die Kleinen kümmern. Die Polizei ermittelt nun, wie es zum dem Unfall kommen konnte. Am Steuer des Wagens soll eine 50 Jahre alte Frau gesessen haben. Gegen sie besteht der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung. Dabei wird auch die Frage zu klären sein, ob die Kinder überhaupt auf der Ladefläche hätten mitfahren dürfen.

Zurückliegende Brände: Frau meldet verdächtigen Mann im Wald – Hainburg/Hainstadt

(aa) Eine Passantin meldete am Mittwochabend, gegen 20.40 Uhr, im Reichenberger Ring einen Mann, der im angrenzenden Waldgebiet sitzen und offensichtlich ein Feuer entfachen würde. Beim Anblick der Zeugin flüchtete der etwa 25-Jährige im Wald in Richtung Froschhausen. Der Mann hatte dunkelblonde Haare, trug ein olivfarbenes Shirt sowie eine kurze Jeanshose. Die sofort eingeleitete Fahndung, an der auch der Polizeihubschrauber beteiligt war, führte bislang nicht zur Ergreifung des Verdächtigen. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Unbekannte offensichtlich ein Lagerfeuer aufgebaut und angezündet hatte. Ein Brand entstand nicht. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen; ob der Verdächtige für die Brände in den letzten Wochen verantwortlich ist, ist Bestandteil der Ermittlungen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig-Kreis

Einbruch in Lagerhalle – Hanau

(aa) „Mindestens zwei Täter, ein weißer Lastwagen ohne Aufschrift und Beute aus dem medizinischen Bereich“ sind die Fakten zu einem Einbruch in eine Lagerhalle am frühen Mittwoch in der Straße „Alter Rückinger Weg“. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei kamen die Täter zuerst gegen 2.45 Uhr aus Richtung der August-Schärtner-Halle auf das Gelände gefahren. Bis etwa 3.20 Uhr brachen die Diebe das Schloss der Halle auf und luden die ersten Paletten mit medizinischen Produkten auf. Der 7,5-Tonner fuhr anschließend über die Antoniterstraße in Richtung Lamboystraße davon. Die Ermittler gehen davon aus, dass in dem näheren Bereich die Beute umgeladen wurde, denn nach etwa 40 Minuten fuhr der offensichtlich selbe Lastwagen erneut an der Lagerhalle vor; er wurde mit weiterem Diebesgut beladen. Die Einbrecher flüchteten mit dem Fahrzeug wieder in Richtung August-Schärtner-Halle. Zudem könnte es sein, dass an dem Laster während der Aktionen die Kennzeichen ab- und anmontiert beziehungsweise gewechselt wurden. Ein Täter trug eine Basecap und eine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Kriminalpolizei (06181 100-123) bittet um Hinweise und sucht Zeugen, die insbesondere im Bereich rund um den Tatort Beobachtungen gemacht haben.

Auseinandersetzung unter zwei Männern – Bad Orb/Orb

(fg) Offenbar aufgrund von Eifersuchtsstreitigkeiten gerieten ein 16-Jähriger und ein 31-Jähriger am Mittwochabend, gegen 19.45 Uhr, in der Sauerstraße in Orb im Rahmen eines vereinbarten Treffens körperlich aneinander. Der 31-Jährige beleidigte den 16-Jährigen wohl zunächst verbal und warf Sperrmüllgegenstände gegen die dortige Hausfassade. Daraufhin soll der 16-Jährige den Bad Orber körperlich angegangen haben. Hierbei zog sich der 31-Jährige leichte Verletzungen zu. Des Weiteren schmiss der 16-Jährige wohl Sperrmüllgegenstände sowie einen Farbeimer in Richtung des Fahrzeugs seines Kontrahenten und beschädigte dieses sowie drei weitere Autos. Insgesamt entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung geführt.