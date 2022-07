Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

„Europol-Masche“ erfolgreich – Frau überweist 7000EUR, Oberursel, Mittwoch, 27.07.2022, 14:00 Uhr

(ps) Buchgeld in Höhe von 7000EUR überwies eine arglose Frau aus Oberursel am vergangenen Mittwochnachmittag an dreiste Telefonbetrüger. Die Täter überzeugten die Geschädigte mit der sog. „Europol-Masche“ davon, einen Fernzugriff auf ihr Mobiltelefon zuzulassen und ein Konto bei einer Drittanbieter-Applikation zu eröffnen. Anschließend brachten die falschen „Europol-Mitarbeiter“ die Dame dazu, insgesamt 7000EUR von ihren Girokonten an das neueröffnete Konto zu transferieren und ihre Kreditkartendaten preiszugeben. Seien Sie bei solchen Anrufen immer höchst sensibel. Beenden Sie diese Kontaktaufnahmen umgehend und wählen Sie den Notruf 110. Überweisen Sie niemals auf fremde Konten Geldbeträge und händigen Sie keinesfalls Bargeldbeträge an unbekannte Personen aus. Auch nicht an Personen, welche vorgeben Polizeibeamte zu sein! Weitere Informationen bezüglich der Maschen der Trickbetrüger finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Werkzeug aus Transporter gestohlen,

Königstein, Sodener Straße Mittwoch, 27.07.2022, 19:30 Uhr – Donnerstag, 28.07.2022, 07:00 Uhr

(ew) Auf Werkzeug aus einem Transporter hatten es unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwochabend auf Donnerstagmorgen in der Sodener Straße in Königstein abgesehen. Den Unbekannten gelang es durch das Durchtrennen eines Spanngurtes einen Fugenschneider im Wert von ca. 750,- Euro von der Ladefläche des VW zu entwenden und anschließend die Flucht zu ergreifen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266 – 0 in Verbindung zu setzen.

69-Jährige auf Supermarktparkplatz bestohlen Friedrichsdorf, Köppern, Bachstraße Mittwoch, 27.07.2022, 09:30 Uhr

(ew)Einen Moment der Unaufmerksamkeit machte sich ein bisher unbekannter Täter am vergangenen Mittwochmorgen in Friedrichsdorf -Köppern zunutze. Während die 69-Jährige Geschädigte ihre zuvor getätigten Einkäufe in den Kofferraum ihres PKW verlud, gelang es dem Langfinger, die auf dem Beifahrersitz platzierte Geldbörse der Dame unbemerkt zu entwenden und damit anschließend die Flucht zu ergreifen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 in Verbindung zu setzen.

Auto nicht zugelassen, unter Drogen, und ohne Führerschein, Bad Homburg v.d.H., Hessenring, Donnerstag, 28.07.2022

(ps) Die riskante Autofahrt eines 27-Jähringen am heutigen Donnerstagmorgen auf dem Hessenring in Bad Homburg endete glücklicherweise durch das Eingreifen einer Streife der Polizei. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, fuhr ein nicht zugelassenes Fahrzeug und stand obendrein noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Entsprechend wurde eine Blutentnahme durchgeführt und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.