Wiesbaden: Die Polizei-News

Mit Messer bedroht und Geld abgenommen, Wiesbaden,

Moltkering, Dienstag, 26.07.2022, 21:15 Uhr

(he)Am Dienstagabend kam es auf einem Parkplatz am Moltkering zu einer

räuberischen Erpressung, bei der ein 28-Jähriger mit einem Messer verletzt

wurde. Weiterhin erbeuteten die vier Täter über 2.000 Euro Bargeld. Den Angaben

des Geschädigten zufolge hielt er sich gegen 21:15 Uhr allein auf dem Parkplatz

auf. Plötzlich seien vier Unbekannte aufgetaucht. Einer habe ihn mit einem

Messer bedroht und ihn aufgefordert seine Taschen zu entleeren. Obwohl er

daraufhin das mitgeführte Bargeld übergab, habe ihn einer der Männer mit einem

Messer verletzt. Anschließend seien die Täter in Richtung Bierstadter Straße

davongerannt. Beschreibung Haupttäter: 20-30 Jahre, etwas breitere Statur, circa

1,90 Meter groß, schwarze Haare, Bart, dunklerer Teint, dunkle Jogginghose,

weiße Nike Sneaker, sprach deutsch ohne Akzent. Beischreibung der drei Mittäter:

20-30 Jahre, alle mit dunklen Jogginganzügen und dunklen Basecaps bekleidet,

einer etwas dicker, zwei schlank, dunklerer Teint. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer

(0611) 345-0 um Hinweise zu den Tätern.

Schläger sprüht im Bus mit Pfefferspray, Wiesbaden, Kirchgasse, Dienstag,

26.07.2022, 23:05 Uhr

(he)Am Dienstagabend griff ein unbekannter Täter in der Kirchgasse einen

16-Jährigen an und sprühte, als sein Opfer in einen Linienbus rannte, in diesem

mit Pfefferspray. Gegen 23:05 Uhr trafen der Geschädigte und der Täter an der

Bushaltestelle „Friedrichstraße“ aufeinander. Hier habe der Täter mit dem

16-Jährigen einen Streit provoziert und ihn dann getreten und mehrfach

geschlagen. Als sich das Opfer mit einem Begleiter in einen Bus flüchtete,

folgte der Angreifer und sprühte dort mit einem Reizstoff. Dadurch wurde ein

weiterer Fahrgast leicht verletzt. Der Täter wurde nun aus dem Bus gestoßen und

flüchtete anschließend vom Tatort. Beschreibung: 15-16 Jahre, 1,80-1,85 Meter

groß, sportliche Statur, sprach deutsch mit leichtem osteuropäischem Akzent,

blonde kurze Haare mit Mittelscheitel und kurzrasierten Seiten, weißer

„Lacoste“-Trainingsanzug, schwarze „Eastpack“-Brusttasche. Das Wiesbadener Haus

des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer

(0611) 345-0 um Hinweise auf den Täter.

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ Wiesbaden, Mittwoch, 27.07.2022, 17:00 Uhr bis

Donnerstag, 28.07.2022, 00:40 Uhr

(he)Am gestrigen Abend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit Kräften der

Bereitschaftspolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes „Gemeinsam Sicheres

Wiesbaden“ durch. Die Einsatzkräfte waren zwischen 17:00 Uhr und 00:45 Uhr in

der Wiesbadener Innenstadt und weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Ab 22:30 Uhr

wurde für eine Stunde gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Wiesbaden eine

Kontrolle innerhalb der Waffenverbotszone durchgeführt. Hierbei wurden 26

Personen kontrolliert und ein mitgeführtes Messer sichergestellt. Weitere

Kontrollen wurden im Bereich des Schlachthofgeländes, am Warmen Damm, der

Reisinger Anlage oder zum Beispiel auch im Schelmengraben durchgeführt. Dabei

wurde bei einem Jugendlichen Marihuana aufgefunden und eine entsprechende

Strafanzeige gefertigt. Anschließend wurde der 15-Jährige seinen Eltern

übergeben. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden

Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt

präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar, sein.

Einbruch in Friseurgeschäft,

Wiesbaden, Webergasse, Mittwoch, 27.07.2022

(he)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter in der

Webergasse in ein Friseurgeschäft ein und entwendeten Bargeld. Darüber hinaus

hinterließen sie einen Sachschaden von knapp 1.000 Euro. Den derzeitigen

Ermittlungen zufolge verschafften sich zwei Täter zwischen 00:30 Uhr und 01:30

Uhr gewaltsam Zugang zu den Kellerräumen, um von dort über einen Abstellraum in

das Friseurgeschäft zu gelangen. Hier stießen sie dann auf der Suche nach

Diebesgut auf Bargeld. Mit diesem flüchteten sie anschließend in unbekannte

Richtung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und

bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

Fahrzeugreifen zerstochen,

Wiesbaden, Gabriele-Münter-Straße, Uhlandstraße, Montag, 25.07.2022 bis

Mittwoch, 27.07.2022,

(he)Gestern wurden bei der Wiesbadener Polizei drei Sachbeschädigungen

angezeigt, bei denen jeweils an geparkten Fahrzeugen Reifen plattgestochen

wurden. In der Gabriele-Münter-Straße wurden an einem Mercedes sowie an einem

Skoda mehrere Reifen beschädigt. Ein Land Rover sowie ein Mazda wurden in der

Uhlandstraße zum Ziel der oder des Täters. Insgesamt entstand ein Sachschaden

von über 3.000 Euro. Die Wiesbadener Polizei bittet unter der Rufnummer (0611)

345-0 um Hinweise zu den Taten.

Einbrecher steigen in Gaststätte ein, Wiesbaden, Goldgasse, Mittwoch,

27.07.2022, circa 02:20 Uhr

(he)Am frühen Mittwochmorgen stiegen Einbrecher in der Goldgasse in Wiesbaden in

eine Gaststätte ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Hundert

Euro. Die Täter hebelten die Haustür eines Mehrfamilienhauses auf, in dessen

Erdgeschoss sich die Gaststätte befindet. Von dort gelangten sie in den

Innenhof, wo sie sich dann über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Gasträume

verschafften. Diese wurden sodann durchsucht. Hierbei entdeckten die Täter etwas

Bargeld, verursachten jedoch auch nicht unerheblichen Sachschaden. Anschließend

flüchteten sie wieder über den Einstiegsweg in unbekannte Richtung. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der

Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

Einbruch in Gaststätte

Wiesbaden, Webergasse Mittwoch, 27.07.2022, 00:15 bis 09:00

(bo) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drang ein bisher unbekannter Täter

durch ein Fenster in eine Gaststätte in der Webergasse in Wiesbaden ein. Durch

das Eindringen verursachte der Täter nur einen geringen Sachschaden, jedoch

gelang es ihm die Tageseinnahmen des Vortages in einer Höhe von fast 2.000 EUR

zu entwenden. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Hinweise

werden von der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegengenommen.

Sachbeschädigung an Hauseingangstüren Wiesbaden-Biebrich, Reuchlinstraße

Samstag, 23.07.2022 bis Mittwoch, 27.07.2022

(bo) In der Reuchlinstraße in Wiesbaden wurden im Zeitraum von Samstag

(23.07.2022) bis Mittwoch (27.07.2022) mehrere Hauseingangstüren beschädigt. Der

unbekannte Täter verursachte mittels eines ebenfalls unbekannten Werkzeugs einen

Sachschaden von ca. 25.000 EUR. Das 3. Polizeirevier bittet um Hinweise unter

der Telefonnummer (0611) 345-2340.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Wiesbaden, Adolfsallee Sonntag, 24.07.2022 bis Dienstag, 26.07.2022

(bo) In Wiesbaden wurden im Zeitraum von Sonntag (24.07.2022) bis Dienstag

(26.07.2022) ein weißer Fiat 500 sowie ein grauer Opel Corsa beschädigt, welche

beide in der Adolfsallee geparkt waren. Der oder die unbekannten Täter

zerkratzen die Kraftfahrzeuge mit einem unbekannten harten Gegenstand, wodurch

der Lack der Fahrzeuge beschädigt wurde und ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR

entstand. Bisher liegen keine weiteren Täterhinweise vor, werden aber vom 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegengenommen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Beim Scheibe einschlagen verletzt,

Rüdesheim, Schifferstraße, Mittwoch, 27.07.2022, 23:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnertag hat sich ein Mann in Rüdesheim

schwer verletzt als er eine Schaufensterscheibe einschlug. Der 24-Jährige war

alkoholisiert in der Schifferstraße unterwegs und schlug dort mit der Faust eine

große Glasscheibe an einem Haus ein. Hierbei zog er sich eine schwere

Schnittverletzung zu. Die Hausbesitzer riefen die Polizei zum Tatort. Der

24-Jährige war bereits geflohen, konnte aber anhand der Blutspur, der die

Beamten nur folgen mussten, in seiner Wohnung angetroffen werden.

Rettungssanitäter versorgten die Wunde und brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Einen Grund für das Einschlagen der Scheibe konnte der 24-Jährige nicht nennen.

Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Das THW schloss die

zerstörte Scheibe provisorisch, der Sachschaden wird auf 800 EUR geschätzt.

Aggressiver Radfahrer tritt gegen Auto, Rüdesheim, Auf der Lach, Mittwoch,

27.07.2022, 08:45 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen beleidigte ein Radfahrer in Rüdesheim einen Autofahrer

und trat gegen das Fahrzeug. Ein 51-Jähriger war mit einem VW auf der

Europastraße in Richtung Geisenheim unterwegs. Aufgrund des dichten Verkehrsfuhr

den Mann langsamer als erlaubt. Dies missfiel offenbar einem unbekannten

Radfahrer, der aggressiv auf die Fahrweise der Autos reagierte und den

51-Jährigen beleidigte. Der Autofahrer hielt daraufhin auf dem Busparkplatz in

der Nähe der Polizeistation Rüdesheim an, um den Radfahrer zur Rede zu stellen.

Hierbei wurde der Mann allerdings nur weiter beleidigt und der immer noch

aggressive Radfahrer trat gegen die Autotür des 51-Jährigen. Als der Autofahrer

mit dem Radfahrer zur Polizei rüber gehen wollte, um den Konflikt zu klären und

Anzeige zu erstatten, flüchtete der Radfahrer. Es entstand ein Sachschaden in

Höhe von circa 200 EUR. Die Polizei in Rüdesheim nimmt Hinweise unter der

Rufnummer 07722/9112-0 entgegen.

Müllcontainer brennen,

Geisenheim und Bad Schwalbach, Donnerstag, 28.07.2022, 01:00 Uhr und 03:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brannten Müllcontainer an

Unterkünften in Bad Schwalbach und Geisenheim. Zuerst wurden Feuerwehr und

Polizei gegen 01:00 Uhr zur ehemaligen Tannenwaldklinik in Bad Schwalbach

gerufen. Dort stand ein Container mit Sperrmüll in Flammen. Die Feuerwehr konnte

den Brand schnell löschen, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 EUR. Zu

einem weiteren, brennenden Müllcontainer wurden Feuerwehr und Polizei gegen

03:40 Uhr in die Dr.-Schramm-Straße in Geisenheim gerufen. Dort brannte ein

Müllcontainer auf dem Schulhof der Rheingauschule. Auch hier konnte der Brand

schnell gelöscht und ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Der

Sachschaden betrug in Geisenheim circa 1.500 EUR. In beiden Fällen wird davon

ausgegangen, dass die Container angezündet wurden. Hinweise nimmt die

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

Schwerverletzt bei Unfall auf der B 54, Taunusstein, Bundesstraße 54,

Mittwoch, 27.07.2022, 20:10 Uhr

(wie) Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 54 bei Taunusstein wurden am

Mittwochabend drei Menschen verletzt, einer davon schwer. Eine 25-Jährige befuhr

mit einem Mitsubishi die B 54 von Taunusstein in Richtung Bad Schwalbach. In

einer Rechtskurve geriet sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und prallte

frontal in den entgegenkommenden VW eines 64-Jährigen. Bei der Kollision wurden

alle drei Insassen der Fahrzeuge verletzt, die 25-Jährige im Mitsubishi und eine

57-Jährige Beifahrerin im VW schwer. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten

zur Behandlung in Krankenhäuser. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die

Autos sichergestellt und ein Gutachter zur Unfallursachenerforschung beauftragt.

Die B 54 wurde während der Polizei- und Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Der

Sachschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt. Die Fahrbahn musste anschließend von

einer Spezialfirma gereinigt werden.

Verletzte bei Auffahrunfall,

Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Mittwoch, 27.07.2022, 10:20 Uhr

(wie) Bein einem Auffahrunfall in Bad Schwalbach wurde am Mittwochvormittag eine

Frau verletzt. Eine 57-Jährige befuhr mit einem Peugeot die Bahnhofstraße in

Richtung B 54. An der Kreuzung zur B 54 hielt sie an, um vorfahrtsberechtigten

Verkehr passieren zu lassen. Dies bemerkte eine 38-Jährige in einem Renault zu

spät und fuhr auf den Peugeot auf. Bei der Kollision wurde die 57-Jährige leicht

verletzt. Der Sachschaden wird auf 1.300 EUR geschätzt.