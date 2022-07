Bergstrasse

Verkehrsunfall zwischen Quad und PKW – Zeugen gesucht

Heppenheim, OT Kirschhausen (ots) – Heppenheim, OT Kirschhausen: Am Donnerstag

(28.07.), ereignete sich gegen 15:20 Uhr, auf Höhe des Parkplatzes auf der

Guldenklinger Höhe, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Quad. Eine

18-jährige Fürtherin war mit ihrem PKW aus Richtung Kirschhausen kommend in

Fahrtrichtung Wald-Erlenbach unterwegs. Der Quad-Fahrer fuhr vom Parkplatz auf

die B460 in Fahrtrichtung Kirschhausen auf und übersah hierbei den von

Kirschhausen aus kommenden PKW.

Der Fahrzeuglenker des Quad fuhr mit diesem seitlich in die Beifahrerseite des

PKW. Nach der Kollision stieg der Quad-Fahrer ab und hob eine Krücke auf, welche

er zuvor auf dem Quad transportiert hatte. Diese platzierte er wieder auf seinem

Quad und flüchte in Richtung Kirschhausen von der Unfallstelle.

Der Sachschaden beträgt mindestens 3500,- Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise, welche zum Fahrer des Quads oder dem am Unfall

beteiligten Quad führen könnten.

Beim Fahrer sollte es sich um einen Mann im Alter von etwa 50-Jahren handeln.

Der Mann führte zwei Krücken auf dem Quad mit sich, welche blaue Griffe haben

sollen. Das Quad soll eine dunkle, eventuell dunkelgrüne Farbe haben und müsste

durch den Unfall Schäden an der Front des Fahrzeuges aufweisen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der

Rufnummer 06252 / 706-0 mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu

setzen.

Darmstadt

Darmstadt (ots) – In einem Monat ist es soweit: Am Sonntag den 28. August findet

auf dem Gelände des Polizeipräsidiums eine ganz besondere Veranstaltung statt.

Das Polizeipräsidium Südhessen öffnet seine Tore zum „Hessischen Polizeisommer

2022“. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger werden herzlich eingeladen,

mit ihrer Polizei ins persönliche Gespräch zu kommen und im Rahmen verschiedener

Vorführungen, Aktionen oder Ausstellungen mehr über die Arbeit zu erfahren.

Startschuss des Familienfestes ist um 11 Uhr. Bis 16 Uhr gibt es auf dem Gelände

des Polizeipräsidiums in der Klappacher Straße 145 in Darmstadt für Kinder,

junge Erwachsene, Familien oder Senioren tolle und vielfältige Programmpunkte.

Egal ob Jung oder Alt, alle sollen an diesem Tag die Möglichkeit haben, nach

zwei Jahren des Abstandhaltens die Polizei noch besser kennenzulernen: Als

Ansprechpartner in Sachen Sicherheit, als zuverlässiger Partner an Ihrer Seite

und als Arbeitgeber mit Zukunft.

Zahlreiche Informationsstände und einer umfangreiche Ausstellung polizeilicher

Einsatzfahrzeuge erwarten die Gäste. Der Erkennungsdienst zeigt die Wichtigkeit

von Spurensuche und -sicherung und die Diensthunde stellen ihre feinen Nasen

unter Beweis. Zudem gibt es für Kinder ein tolles und vielfältiges Angebot. Für

das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt. Kommen Sie also vorbei, Sie

sind herzlich eingeladen!

Die Veranstaltung ist das sechste Event im Rahmen der Veranstaltungsreise

„Hessischer Polizeisommer“.

Darmstadt: Oldtimer mit Auflaufform als Ölwanne

Am Mittwochmittag (27.07.2022) kontrollierte eine Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen in der Gräfenhäuser Straße einen Oldtimer der Marke Volkswagen.

Schon beim ersten Blick trauten die Ordnungshüter kaum ihren Augen. Unter dem Antriebsbereich des Fahrzeugs hatten die Nutzer des 52 Jahre alten Oldtimers eine mittels mehrerer Drähte freischwebende Auflaufform als Ölwanne „montiert“. Austretende Betriebsstoffe sollten so offenbar, zumindest halbwegs zuverlässig, aufgefangen werden.

Bei aller Heiterkeit, die auch die Polizisten beim Anblick der Konstruktion nicht gänzlich verbergen konnten, wurde der Fahrer über die möglichen Konsequenzen belehrt, die es für nachfolgende Verkehrsteilnehmer haben könnte, falls die Konstruktion einmal aus- oder abfallen würde. Er muss nun in den nächsten Tagen bei der Polizei die Mängelbehebung nachweisen. Die Weiterfahrt wurde anschließend nur noch bis an die in der Nähe befindliche heimische Adresse gestattet.

Darmstadt: Kriminelles Vorhaben scheitert

Bereits am Freitagabend, den 15. Juli, versuchte ein bislang Unbekannter am Hauptbahnhof ein grau-schwarzes Trekkingrad der Marke „KTM“ zu entwenden. Ein Zeuge konnte das kriminelle Treiben beobachten und die Polizei alarmieren, woraufhin der Unbekannte das Weite suchte. Da er bereits das Schloss durchtrennte, stellte die Polizei das Rad sicher. Bislang haben sich die rechtmäßigen Eigentümer noch nicht gemeldet. In diesem Zusammenhang hofft das Kommissariat 43 bei der Polizei in Darmstadt um Kontaktaufnahme der richtigen Besitzer. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt: Kriminalpolizei sucht Fahrradeigentümer

Das Kommissariat 35 der Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt aktuell gegen einen 52-Jährigen und sucht rechtmäßige Fahrradeigentümer. Polizeistreifen kontrollierten den Griesheimer am 12. Mai, 16. Mai und 7. Juni im Bereich des Herrngartens und in der Grafenstraße. Bei der Überprüfung hatte der mehrfach polizeibekannte Mann jeweils ein Fahrrad dabei, für das er keinen Eigentumsnachweis vorweisen konnte und zur Herkunft nicht glaubhafte Angaben machte. Die Räder wurden vorläufig sichergestellt.

Ebenfalls in amtliche Verwahrung kam ein weiteres Fahrrad, das Polizeikräfte am Rondell im Herrngarten am 15. März aufgefunden haben. Im Rahmen eines Polizeieinsatzes waren Polizeikräfte auf das herrenlose Velo gestoßen.

Recherchen zu den rechtmäßigen Eigentümern verliefen bislang noch ohne Erfolg, weshalb jetzt Aufnahmen der Räder veröffentlicht werden. Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittler: Wer erkennt die abgebildeten Fahrräder wieder? Wer kann Hinweise zur Herkunft geben? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Zimmern: Weißer BMW im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots) – Ein weißer BMW, der „An der Ziegelei“ abgestellt war,

rückte in der Nacht zum Mittwoch (27.7.) in das Visier unbekannter Krimineller.

Ersten Ermittlungen zufolge beschädigten sie ein Fenster des Wagens, um an den

Innenraum zu gelangen. Im Anschluss bauten sie das Lenkrad aus und suchten mit

ihrer Beute das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf über 2000 Euro

geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter

der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei folgende Ratschläge:

Parken Sie hochwertige Fahrzeuge, wenn möglich nicht am Straßenrand oder in

ungesicherten Carports. Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten

Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab.

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese

auch in Betrieb.

Sichern Sie ihren Wagen mit einer Lenkradsperre. Die Lenkradsperre erschwert ein

Drehen des Lenkrades. Als deutlich sichtbare Diebstahlsicherung kann sie auf

Täter abschreckend wirken.

Dieburg: Unbekannter erbeutet Bargeld / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Dieburg (ots) – Ein bislang unbekannter Mann entwendete aus einem Geschäft in

der Steinstraße am Mittwochmittag (27.7.) Bargeld.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte der Kriminelle unbemerkt gegen 12 Uhr in

das Geschäft und verschaffte sich Zutritt zu der Küche. Aus den Geldbörsen von

dort abgestellten Handtaschen der Mitarbeiter des Ladens erbeutete er um die 150

Euro Bargeld und flüchtete im Anschluss. Sein Alter wurde auf circa 20 Jahre

geschätzt. Er trug eine schwarze lange Hose und ein schwarzes Oberteil mit

weißen Streifen.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg

unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

Weiterstadt: Durst gehabt? / Kriminelle erbeuten Getränke und Gläser aus Biergarten

Weiterstadt (ots) – Ein Biergarten im Klein-Gerauer Weg rückte im Tatzeitraum

zwischen Dienstagabend (26.7.) und Mittwochmorgen (27.7.) in das Visier bislang

unbekannter Krimineller.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste in den Biergarten

und machten sich an einem dort befindlichen Verkaufsstand zu schaffen. Gewaltsam

gelang es ihnen diesen zu öffnen und hieraus diverse Getränke und Gläser zu

erbeuten. Offenbar verspürten die Kriminellen Durst, da sie im Anschluss die

zuvor entwendete Beute in einer angrenzenden Minigolfanlage getrunken haben und

danach das Weite suchten. Insgesamt werden die Schäden auf circa 300 Euro

geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 42 beim 3. Polizeirevier in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

Groß-Zimmern: Scheinwerfer ausgebaut und geflüchtet / Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots) – Bislang Unbekannte machten sich in der Nacht zum Mittwoch

(27.7.) an einem Porsche, der auf einem Parkplatz in der Reinheimer Straße

abgestellt war, zu schaffen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bauten die Kriminellen die Frontscheinwerfer des

schwarzen Wagens aus. Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter

der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

schwerer Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Fahrradfahrer

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Mittwoch (27.07.) kam es gegen 19:55 Uhr in

Darmstadt-Eberstadt, Haltestelle Carl-Ulrich-Str., zu einem schweren

Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn (Linie 6), welche aus Richtung

Darmstadt Innenstadt kam, und einem Fahrradfahrer. Die Rettungsleitstelle

Darmstadt-Dieburg wurde von der Firma HEAG alarmiert. Laut Erstmeldungen sei der

Fahrradfahrer nach dem Unfall noch Ansprechbar gewesen. Die Rettungskräfte vor

Ort konnten den 30-Jährigen Radfahrer umgehend behandeln. Bereits vor Ort konnte

das Verletzungsbild als nicht Lebensbedrohlich eingeschätzt werden. Zur weiteren

Abklärung wurde der Verletzte dennoch in ein nahegelegenes Krankenhaus

verbracht. Den vorläufigen Zeugenaussagen nach zu urteilen, wollte der

Fahrradfahrer auf Höhe der Heidelberger Landstraße 76 die Bahngleise überqueren

und übersah dabei die heranfahrende Straßenbahn. Nach einer kurzzeitigen

Unterbrechung des Bahnverkehrs konnte dieser jedoch schnell wieder aufgenommen

werden.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Badesee-Kiosk im Visier von Einbrechern

Das Kiosk am Badesee in Walldorf geriet in der Nacht zum Donnerstag (28.07.), gegen 4.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Gebäude und versuchten anschließend vergeblich einen Tresor aufzuhebeln. Schlussendlich ließen die ungebetenen Besucher auf ihrer Suche nach Wertgegenständen rund 150 Euro mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Kelsterbach: Hakenkreuz-Schmiererei in Stadtunterführung/Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen (28.07.), gegen 10.20 Uhr, bemerkten Passanten, dass Unbekannte in der Stadtunterführung am Bahnhof, im Bereich eines Treppenaufgangs, mittels schwarzer Sprühfarbe ein Hakenkreuz an die Wand geschmiert hatten. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs entfernten die Farbschmiererei anschließend.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim zu melden.

Odenwaldkreis

Erbach: Pritschenwagen gestohlen (ERB-AZ 28)

Ein auf einem Parkplatz am Bahnhof abgestellter schwarz-grüner Pritschenwagen mit dem amtlichen Kennzeichen ERB-AZ 28 wurde in der Nacht zum Donnerstag (28.07.) von Kriminellen auf bislang nicht bekannte Weise gestohlen. Das Fahrzeug der Marke Daimler-Chrysler hat einen Wert von etwa 10.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Pritschenwagens geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.