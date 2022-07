Wechselseitige Körperverletzung

Speyer (ots) – Am Mittwoch 27.07.2022 gegen 22:49 Uhr kam es zwischen einer 7-köpfigen Personengruppe und einem 54-jährigen Mann zum Streit am Heinrich-Lang Platz. Ursächlich war die Lautstärke der Gruppe. Im Laufe der Auseinandersetzung kam es zu Beleidigungen, die von dem 54-Jährigen ausgingen. Dieser schlug danach auf die Gruppe ein und verletzte mehrere Personen leicht. Sie erlitten Rötungen an den Armen und zeitweise Schmerzen.

Ein 22-Jähriger versuchte sich mit einem Kinderbaseballschläger zu verteidigen, er traf den Aggressor jedoch nicht. Die Beamten stellten den Baseballschläger sicher.

Gegen den 54-Jährigen und den 22-jährigen Mann wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Alle Beteiligten wurden zur Ruhe ermahnt und des Platzes verwiesen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Brand in Kinder- und Jugendtheater – Nachtragsmeldung

Speyer (ots) – Nach dem Brand im Kinder- und Jugendtheater am 16.07.2022 in Speyer haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort durch den Brandsachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Hinweise auf ein vorsätzliches in Brand setzen oder auf einen technischen Defekt haben sich bisher nicht ergeben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte eine unsachgemäße Verwendung von Leinöl ursächlich für den Brand gewesen sein.

Fahrübung ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots) – Am Donnerstag 28.07.2022 gegen 05:00 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizei in Speyer ein Fahrzeug in der Spaldinger Straße. Dabei stellte sich heraus, dass die 19-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihr Freund, bei welchem es sich zugleich um den Fahrzeughalter handelt.

Dieser hatte ihr den Schlüssel gegeben, damit sie das Autofahren lernt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Wegen des Zulassens leiteten die Beamten gegen den Halter ein weiteres Strafverfahren ein.