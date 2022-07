Vorsicht Betrugsmasche

Leimersheim (ots) – Eine 82-jährige Frau erhielt am 27.07.2022 gegen 11 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter einer Bank. Der unbekannte Mann gab gegenüber der 82-Jährigen an, dass sie eine neue EC-Karte benötige. Dafür wolle er ihre persönlichen Daten verifizieren. Die 82-Jährige gab ihre Daten entsprechend an.

Kurze Zeit später wurde diese durch eine tatsächliche Mitarbeiterin ihrer Bank angerufen. Die aufmerksame Bankangestellte stellte fest, dass eine Überweisung vom Konto der 82-Jährigen in Auftrag gegeben wurde, was dieser seltsam vorkam. Die Überweisung konnte somit glücklicherweise verhindert werden.

Betrunkener Radfahrer gestürzt

Rülzheim (ots) – Besorgte Anwohner meldeten am Mittwochabend einen verletzten Radfahrer in der Jahnstraße in Rülzheim. Der 68-jährige Radfahrer klagte über Schmerzen im Bereich der Schulter. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann aufgrund seines Alkoholkonsums auf gerader Strecke das Gleichgewicht verloren hatte und stürzte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,09 Promille. Der 68-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfallflucht auf B272

Lustadt (ots) – Ein 26-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Dienstagnachmittag die B272 von Schwegenheim in Fahrtrichtung Landau. Auf Höhe der Anschlussstelle Lustadt überholte dieser ein Fahrzeug. Es kam zu einer Kollision mit einem PKW-Fahrer aus dem Gegenverkehr. Glücklicherweise kam es nur zu einem Zusammenstoß an den Außenspiegeln der Fahrzeuge.

Der 26-jährige Fahrer fuhr jedoch weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch weitere Ermittlungen und Zeugenhinweise, wurde das Kennzeichen des 26-Jährigen bekannt, sodass dieser ermittelt werden konnte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.