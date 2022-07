Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmittag 26.07.2022 gegen 13:00 Uhr, wurde ein 54-Jähriger in einer Bank in der Bismarckstraße von einem Unbekannten beleidigt. Der Unbekannte versuchte darüber hinaus dem 54-Jährigen ins Gesicht zu schlagen und trat ihm gegen das Schienbein. Der 54-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer konnte unerkannt entkommen.

Täterbeschreibung:

Zwischen 23 und 25 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, kurze schwarze Haare, Oberlippenbart, sportliche Statur. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose, einem hellblauen T-Shirt und hellen Turnschuhen mit blauen Streifen. Er führte ein blaues Mountainbike mit sich.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Angreifer geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Diebstahl aus Schulräumen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 25.07.2022 in der Zeit von 08-20:00 Uhr, stahlen Unbekannte zwei Computer und einen Bildschirm aus den Schulräumen des CJD in der Schulstraße. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Wer hat Personen in der Schulstraße beobachtet, die Computer, bzw. einen Monitor transportiert haben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Garage – Wer hat etwas gesehen?

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 25.07.2022 um 12 Uhr bis 27.07.2022 um 05 Uhr, brachen Unbekannte in eine Garage in der Ebernburgstraße ein. Aus der Garage wurde ein Hochdruckreiniger gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Betrug durch falschen Microsoft-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Bei einer 60-jährige Ludwigshafenerin erschien am Montag (25.07.2022) auf dem PC ein Fenster. Hierin wurde der Frau mitgeteilt, dass ihr Computer mit einem Virus infiziert sei. Sie wurde aufgefordert eine Telefonnummer anzurufen.

In dem Telefonat erlaubte die 60-Jährige dem falschen Microsoft-Mitarbeiter Fernzugriff auf ihren PC. Dieser führte daraufhin mehrere Überweisungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro aus.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt auf ihrer Homepage folgende Tipps, um sich vor solchen Schäden zu schützen:

zunächst sollten Sie alle Aktivitäten auf dem betroffenen System beenden. Insbesondere sollten Sie auf die Eingabe wichtiger Informationen verzichten, z. B. Bankverbindungen oder Passwörter.

im nächsten Schritt sollten Sie versuchen, die Infektion zu bereinigen. Über das Smartphone oder einen anderen PC können Sie sich zunächst informieren. Auf unseren Seiten für Verbraucherinnen und Verbraucher haben wir Informationen zur Bereinigung von PCs, Smartphones und anderen Geräten bereitgestellt. Im Zweifel sollte das Gerät in den Auslieferungszustand zurückgesetzt und dann neu aufgesetzt werden. Halten Sie dazu auch Ihre bestenfalls regelmäßig durchgeführten Back-Ups bereit. Unter Umständen kann es notwendig sein, sich an einen Dienstleister in Ihrer Nähe zu wenden.

schließlich sollten Sie auch die anderen Geräte in Ihrem Netzwerk überprüfen. Schadsoftware kann sich in einigen Fällen kopieren und so auch Ihre weitere Informationstechnik befallen.

Auf der Internet-Seite www.bsi.bund.de finden Sie diese und weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Wenn Sie auch eine solche Meldung auf Ihrem PC haben, fertigen Sie ein Bild und melden Sie den Vorfall bei Ihrer Polizeidienststelle. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche: https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Fahrradfahrerin nach Unfall verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Mittwoch 27.07.2022 kam es gegen 8.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 46-jährigen Pkw-Fahrer und einer 68-jährigen Fahrradfahrerin. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Zollhofstraße und Kaiser-Wilhelm-Straße.

Hierbei wurde die 68-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Da der der Unfallhergang derzeit nicht eindeutig rekonstruierbar ist, bittet die Polizei um weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Garage

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 24.07.2022 bis 26.07.2022 in eine Garage in der Rohrlachstraße ein. Aus der Garage wurden eine Kaffeemaschine und Werkzeug gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf 2.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Mit E-Scooter Unfall verursacht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Ein 20-Jähriger fuhr am Mittwoch 26.07.2022 gegen 11.20 Uhr, mit seinem E-Scooter auf die Benzstraße auf und übersah hierbei einen bevorrechtigten 65-jährigen Fahrradfahrer. Der 65-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei.

Anschließend wurde er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 20-Jährige war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Der Polizei liegt nur ein Foto eines Personalausweises vor.

Daher bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 25.07.2022 zwischen 19-20:00 Uhr, stahlen Unbekannte einen Geldbeutel aus einem geparkten Auto in der Straße Weißdornhag. Vermutlich war das Auto unverschlossen abgestellt worden.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Auch ältere Autos werden gestohlen, z.B. für eine Spritztour oder zum Begehen weiterer Straftaten.

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab – auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum “Nulltarif”. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug, auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

Schockanruf mit falscher Tochter

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 26.07.2022 erhielt ein 78-Jähriger einen Anruf einer Frau, die sich als seine Tochter ausgab. Sie gab an, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun im Polizeipräsidium in Ludwigshafen sitzen würde. Nur gegen eine Kaution käme sie auf freien Fuß. Der Senior verhielt sich vorbildlich und beendete das Gespräch.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert und Geld von Ihnen fordert.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann). So können die Täter Sie gar nicht erst ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel. 0621 963-1154.