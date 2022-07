Falscher Wasserwerker

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Dienstag 26.07.2022 gegen 10.00 Uhr, klingelte der bislang unbekannte Täter bei der 83-jährigen Geschädigten in der Theodor-Heuss-Straße und gab an, er müsse das Wasser in dem Haus überprüfen. In einem unbeobachteten Moment entwendete er im Obergeschoss 2 Schmuckschatullen aus dem Schlafzimmer. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Beschrieben wird der Mann als etwa 175 cm groß, kräftig, Brille und Vollbart, mittellange schwarze Haare, bekleidet mit blauem T-Shirt und ¾-langer Hose, sprach Pfälzer Dialekt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Schrebergarten

Limburgerhof (ots) – Am hellichten Tag kam es am Dienstag 26.07.2022 gegen 16:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Gartenhäuschen in einem Schrebergarten im Rheingönheimer Weg. Im Fokus der Täter standen Elektrogeräte, die sie nach gewaltsamen Eindringen in ein Häuschen entwendeten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Im Zusammenhang fiel eine schlanke männliche Person, circa 25 Jahre alt, circa 175cm groß, dunkler Kurzhaarschnitt, bekleidet mit einem grauem T-Shirt, grauen kurzen Hosen, weißen Turnschuhen und einer schwarzen Umhängetasche auf.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel: 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß von Fahrradfahrern

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 26.07.2022 gegen 06:00 Uhr, missachtete ein auf der Selligstraße fahrender Fahrradfahrer an der Kreuzung zur Salierstraße die Vorfahrt einer dort auf dem Radweg fahrenden Radfahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die Radlerin leicht verletzt wurde. Der Verursacher hingegen wurde nicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen entstand kein Sachschaden.