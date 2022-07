Seniorin nach Handtaschenraub verletzt – Zeugen gesucht

Mainz-Gonsenheim (ots) – Am Mittwoch 27.07.2022 gegen 12:00 Uhr lief die 86-jährige Seniorin nach ihrem Einkauf auf einem Gehweg der Nerotalstraße in Richtung der Elsa-Brändström-Straße, als plötzlich ein unbekannter Mann hinter ihr erschien und sowohl ihre Einkaufstasche, als auch eine Einkaufstüte aus der linken Hand entriss.

Bei seiner Flucht in Richtung Elsa-Brändström-Straße fiel dem unbekannten Täter die Einkaufstüte aus der Hand auf den Gehweg, sodass er mit der Handtasche der Seniorin weiterlief.

Durch die Aktion stürzte die Geschädigte auf den Boden und erlitt Schmerzen an ihrem rechten Arm und Bein. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Da die 86-Jährige den Täter lediglich von hinten sah, konnte sie diesen nur spärlich beschreiben

Männlich, ca. 160-165cm groß, Schlank, Grau gekleidet, junges Alter.

Ihre entwendete Handtasche beschrieb die Seniorin als grau im oberen und violett farbig im unteren Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Seniorin durch falsche Handwerker betrogen

Mainz-Altstadt (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 14:45Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 83-jährigen Mainzerin und gab sich ihr gegenüber als Handwerker aus. In ihrer Wohnung habe es angeblich einen Wasserschaden gegeben, den er nun beheben müsse. Gemeinsam mit dem vermeintlichen Handwerker betrat die Seniorin das Badezimmer, wo der Mann den Wasserhahn aufdrehte und der 83-Jährigen angeblich nasse Stellen zeigte.

Während der Mann die Seniorin weiter ablenkte, betrat zeitgleich ein weiterer unbekannter Mann unbemerkt die Wohnung und entwendete hieraus Schmuck, sowie eine Geldbörse mit EC-Karte. Anschließend verließ der zweite Täter die Wohnung, wobei er glücklicherweise durch eine weitere Hausbewohnerin im Hausflur gesehen wurde. Nachdem der “Wasserschaden” durch den ersten Täter behoben wurde, verabschiedete sich auch dieser bei der Seniorin.

Die beiden Bewohnerinnen konnten die Täter wie folgt beschreiben:

Täter 1: Normale Statur, ca. 1,75 m groß, 45-50 Jahre, gebräunter Hauttyp, trug eine Basecap und einen gelben Mund-Nasen-Schutz.

Täter 2: Kräftige Statur, südländisches Aussehen, dunkle kurze Haare, leichter 3-Tage Bart, trug eine gelbe Warnweste.

Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zum oben genannten Zeitpunkt verdächtige Feststellungen im Bereich der Weintorstraße getätigt hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Bingen

Transporterfahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Zotzenheim (ots) – Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Fahrers eines Kleintransporters stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen fest.

Die Polizisten überprüften den 29-Jährigen auf dem Parkplatz Steingewann an der A 61 bei Zotzenheim am 26.7.2022 gegen 20 Uhr. Der Mann musste zur Blutprobe mit zur Dienststelle. Für ihn war die Weitefahrt zunächst beendet. Ihn erwarten nun ein Bußgeldverfahren mit Fahrverbot und ein Strafverfahren.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Diebstahl von Rucksack

Bingen, Schmittstraße (ots) – 26.07.2022, 07.30 Uhr bis 07.40 Uhr – Ein 57-jähriger Mann stellte seinen Rucksack unbeaufsichtigt kurz neben dem Eingangstor zum Anwesen Schmittstraße 60 ab. Als er zurückkehrte musste er feststellen, dass eine bisher unbekannte Person den Rucksack an sich genommen hatte.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.