Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots) – Im Rahmen der Streifenfahrt stellten Polizeibeamte am Mittwoch 27.07.2022 gegen 00:10 Uhr drei Personen in der Bahnhofstraße auf Höhe der Villa Ecarius fest. Eine der Drei, ein 31-Jähriger, lag dabei rücklings auf dem Boden neben seinem Fahrrad. Laut seinen Begleitern sei er mit dem Fahrrad gestürzt.

Bei ihm konnten die Beamten einen starken Alkoholgeruch, sowie eine verwaschene Aussprache feststellen. Zudem hatte er Verletzungen an Händen und Beinen, sodass der Rettungsdienst hinzugerufen wurde.

Dieser brachte den verletzten Mann in ein umliegendes Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Annweiler (ots) – Am Dienstag 26.07.22 fiel der Polizei-Motorradstreife der Polizeiwache Annweiler um 15:25 Uhr ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße 10 auf, welcher mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit in westlicher Richtung nach Birkweiler unterwegs war. Der Raser konnte eingeholt werden und wurde in Höhe der Abfahrt Birkweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Zunächst gab der Kontrollierte an, seine Fahrerlaubnis vergessen zu haben. Es stellte sich jedoch heraus, dass diese ihm bereits nach einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz entzogen wurde. Der Motorradfahrer sieht nunmehr einer weiteren Strafanzeige nach § 21 Straßenverkehrsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, entgegen.