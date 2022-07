Kreis Kaiserslautern

Kollision zwischen Auto und Motorrad (siehe Foto)

Mackenbach (ots) – Ein Auto und ein Motorrad sind am Dienstagmorgen in der Waldstraße zusammengestoßen. Offenbar hatte der 18-jährige Motorradfahrer die Rechts-vor-Links-Regel missachtet. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 18-Jährige mit seiner Maschine in der Waldstraße in Fahrtrichtung Dansenberg unterwegs.

Die 39-jährige Autofahrerin kam mit ihrem Mercedes-Benz aus der Jahnstraße und wollte nach links in die Waldstraße in Fahrtrichtung Triftstraße abbiegen. Dabei kam es jedoch zur Kollision mit dem jungen Mann auf dem Kleinkraftrad.

Der 18-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. |cri

Spuckattacke nach verbaler Auseinandersetzung

Kaiserslautern (ots) – Eine ziemlich unangenehme Begegnung hatten 2 Frauen am Dienstag 26.07.2022 in der Innenstadt. Die beiden 47 und 25-jährigen Frauen befanden sich gerade vor einem Supermarkt in der Fruchthallstraße, als sie von einem Mann angesprochen wurden.

Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, nach der sich die Wege trennten. Kurz darauf trafen die drei Personen erneut an einer Bushaltestelle aufeinander. Dort spuckte der Mann der 47-Jährigen ins Gesicht und der 25-Jährigen in den Schulterbereich.

Die Polizei wurde verständigt. Anhand der Beschreibung konnte der Verdächtige gestellt und kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 25-jährigen Mann. Er war stark alkoholisiert. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. |lu

Keine unbekannten Links anklicken

Kreis Kaiserslautern (ots) – Wir warnen immer wieder davor, dass man bei Links von unbekannten Absendern misstrauisch bleiben soll. Zwei Fälle, die diese Woche bei der Kriminalpolizei angezeigt worden sind, verdeutlichen das noch einmal.

Eine Frau aus dem Landkreis meldete der Polizei über die Onlinewache, dass sich bei der Abwicklung eines privaten Geschäfts über eine Onlineplattform für An- und Verkäufe unbekannte Täter den Zugang zu ihrer Kreditkarte “ergaunert” haben. Demnach hatte sich auf ein Verkaufsangebot der 44-Jährigen ein Interessent gemeldet, der vorgab, die inserierte Ware kaufen zu wollen. Er schickte der Frau einen Link zu einem Internet-Portal, über das er die Zahlung abwickeln wollte. Die 44-Jährige klickte den Link an. Auf einer Internetseite wurde sie dann aufgefordert, ihre Bankdaten einzugeben – was die Frau auch tat. Mit diesen Daten wurden dann allerdings sofort von ihrem Konto mehrere hundert Euro abgebucht.

Eine 21-jährige Frau aus dem Stadtgebiet meldete sich ebenfalls über die Onlinewache. Sie ist auf der Suche nach einer Wohnung, Opfer von Internetbetrügern geworden. Über ein Onlineportal hatte sie mehrere Anbieter von Wohnungen angeschrieben. Am Sonntag erhielt sie dann per E-Mail eine Antwort. In dieser Mail war ein Link zu einer Internetseite, den sie anklickte, und dann auf der Seite ihre Benutzerdaten eingab. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass über ihren eigenen Account zwei Wohnungen angeboten wurden. Die junge Frau kontaktierte das Onlineportal und die Fake-Anzeigen konnten gelöscht werden. Ein finanzieller Schaden ist nicht entstanden.

Die Kripo hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang noch einmal unsere dringende Empfehlung: Vorsicht bei Links von unbekannten Absendern! Hier besteht nicht nur die Gefahr, dass man sich beim Anklicken des Links Schadsoftware herunterlädt (zum Beispiel ein Programm, das sämtliche Daten auf Handy, Laptop oder PC ausspäht), sondern es könnte auch ein betrügerisches Portal sein, über das private Daten und Zugänge zu Online-Konten abgegriffen werden.

Melden Sie sich besser immer über das “echte” Portal an, indem Sie die richtige Internetadresse “von Hand” in Ihren Browser eingeben. Wenn Sie vermuten, dass Ihre Daten missbraucht werden, sollten Sie sich bei der Polizei melden. Auch bei einem finanziellen Schaden sollten Sie in jedem Fall bei der Polizei Strafanzeige erstatten. |elz

Fernseher aus Keller geklaut – Täter unbekannt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Montag zu Dienstag im Blüchersteigweg Zugang zu Kellerräumen. Dort entwendete er einen Flachbildfernseher. Zur Tatzeit war die Hauseingangstür zum Mehrfamilienhaus unverschlossen, die Kellertür öffnete der Täter jedoch gewaltsam.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe: Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, nehmen Sie bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 auf. |lu

Kaiserslautern

Mit abgebrochener Flasche zugestochen und Polizisten bedroht

Kaiserslautern (ots) – Auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist die Polizei in der Nacht zum Mittwoch in der Innenstadt aufmerksam geworden Die Beamten waren gerade in anderer Sache in der Fruchthallstraße unterwegs, als sie kurz nach Mitternacht beobachten konnten, wie ein Mann nach einem anderen schlug, diesen jedoch verfehlte.

Dabei fiel den Beamten auf, dass das Hemd des Mannes, in dessen Richtung geschlagen wurde, blutdurchtränkt war. Unter dem Hemd konnte eine blutende Wunde im Bereich der Brust festgestellt und mit einem Pflaster erstversorgt werden. Eine weitere medizinische Behandlung erfolgte durch den hinzugerufenen Rettungsdienst. Der Geschädigte wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Verletzung wurde dem 25-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche zugefügt.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Tatverdächtigen, 20 und 24 Jahre, und dem 25-Jährigen gab. Dabei soll der 24-Jährige dem 25-jährigen Mann ins Gesicht geschlagen haben, ehe es zu der Stichverletzung gekommen ist. Es ist nicht bekannt, wer dem 25-Jährigen die Stichverletzung zugefügt hat.

Alle Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinfluss, weshalb auch Blutproben bei den Tatverdächtigen entnommen wurden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde gegen beide eingeleitet.

Weil der 24-Jährige zudem die Polizeibeamten beleidigte und bedrohte, muss er mit einer weiteren Strafanzeige rechnen.

Sollten Sie Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, nehmen Sie bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 auf. |lu

Wahrheit oder Lüge?

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Beobachtung, die ihm komisch vorkam, hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag 26.07.2022 bei der Polizei gemeldet. Er war sich nicht sicher, ob er möglicherweise Zeuge eines Fahrraddiebstahls wurde, und wollte sein Erlebnis vorsorglich der Polizei mitteilen.

Der 50-Jährige hatte nach eigenen Angaben kurz nach 19 Uhr in der Fackelstraße 3 Personen gesehen, die sich so sein Eindruck an einem Fahrrad zu schaffen machten. Das schwarze Mountainbike war an einer Laterne vor einer Apotheke angekettet, und ein Mann habe mit einem Bolzenschneider das Fahrradschloss geknackt.

Als der Zeuge den Unbekannten darauf ansprach, entgegnete der Mann, dass das Fahrrad ihm gehöre und das Schloss kaputt sei. Als “Beweis” zeigte er einen Schlüssel und hantierte damit am Schloss herum. Anschließend ging der Unbekannte in Begleitung eines weiteren Mannes und einer Frau in Richtung Kerststraße davon. Das Fahrrad nahmen sie mit.

Bislang ist der Polizei kein Fahrraddiebstahl aus der Fackelstraße gemeldet worden. Falls das schwarze Mountainbike, das dort angekettet war, vermisst wird, bittet die Polizeiinspektion 2 unter Tel: 0631 369-2250 um einen Hinweis. |cri

Verkehrsschilder auf dem Müll?

Kaiserslautern (ots) – Nicht schlecht gestaunt haben Polizeibeamte in der Nacht zu Mittwoch 27.07.2022 bei einer Verkehrskontrolle in der Wilhelm-Raabe-Straße. Als sie gegen 01.20 Uhr einen BMW stoppten, um den Fahrer einer routinemäßigen Kontrolle zu unterziehen, entdeckten die Polizisten auf der Rückbank des Fahrzeugs mehrere Verkehrsschilder, manche ohne, andere mitsamt montierter Eisenstange.

Darauf angesprochen, gab der 23-jährige Mann am Steuer an, dass er die Schilder an diesem Abend auf einem Sperrmüllhaufen entdeckt und einfach eingeladen habe. Woher die Verkehrszeichen stammen, ist bislang unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, die nähere Hinweise geben können und möglicherweise gesehen haben, wer die Schilder abmontiert hat, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

Feuerlöscher sinnlos versprüht

Kaiserslautern (ots) – In einem Parkhaus in der Rosenstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag Unfug getrieben. Eine Zeugin meldete der Polizei gegen halb 2, dass sie drei Personen beobachtet habe, die ohne erkennbaren Grund den Inhalt von mehreren Feuerlöschern versprühten und dabei auch geparkte Fahrzeuge trafen.

Als die ausgerückte Streife wenige Minuten später vor Ort eintraf, war von den Tätern nichts mehr zu sehen, nur noch ihre “Hinterlassenschaften”. Auch bei einer Suche in der Umgebung wurden keine Tatverdächtigen mehr gesichtet.

Die Beamten stellten im Parkhaus drei leere Feuerlöscher sicher und veranlassten, dass die Aufnahmen der Videoüberwachung gespeichert werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf die Verantwortlichen kommen Strafanzeigen zu. |cri

Bus bremst – Insasse stürzt

Kaiserslautern (ots) – Ein Unfall in einem Linienbus ist der Polizei am Dienstag 26.07.2022 aus der Leipziger Straße gemeldet worden. 2 Kinder zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Bus kurz vor halb 6 in Fahrtrichtung Hohenecker Straße unterwegs, als der Fahrer im Bereich einer Baustelle verkehrsbedingt bremsen musste.

Dadurch fiel ein Junge von seinem Sitz und prallte gegen eine im Bus installierte Trennscheibe. Diese ging zu Bruch, und durch die Glassplitter zogen sich der Junge sowie ein weiteres Kind kleinere Schnittwunden an den Beinen zu.

Obwohl der Busfahrer die beiden ansprach, verschwanden die Jungs zunächst von der Unfallstelle. Sie konnten aber mit Hilfe einer weiteren Mitfahrerin identifiziert und später kontaktiert werden. |cri

Sekundenschlaf führt zu Unfall

Kaiserslautern (ots) – Weil er vermutlich übermüdet war, hat ein Autofahrer am Dienstag 26.07.2022 in der Mölschbacher Straße einen Unfall gebaut. Gegen 19 Uhr kam der 34-Jährige mit seinem Nissan Altima von der Fahrbahn ab, fuhr eine 2 Meter tiefe Böschung hinunter und kam schließlich auf einer Grünfläche zum Stehen.

Glück im Unglück: Der Pkw prallte weder gegen einen Betonpfosten noch gegen einen Zaun, die sich an der Unfallstelle befinden, und es wurde auch sonst niemand gefährdet. Lediglich der Nissan wurde leicht beschädigt. Weil die Airbags auslösten, musste der Pkw abgeschleppt werden.

Vom Unfallfahrer erfuhren die Polizeibeamten, dass er einen anstrengenden Tag hinter sich habe und ihm während der Fahrt die Augen zugefallen seien. Der 34-Jähriger erlitt durch den Unfall einen Schock und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Unser Appell: Wenn Sie merken, dass Sie während der Fahrt müde werden, suchen Sie sich einen geeigneten Parkplatz und machen Sie eine Pause! Riskieren Sie keinen Sekundenschlaf, es könnte schlimme Folgen haben! |cri

Diebstahl einer Bauchtasche

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Täter nutzte am Montagabend zwischen 20 Uhr und 20:20 Uhr einen günstigen Moment und entwendete die Bauchtasche eines 31-jährigen Mannes. Dieser hatte die Bauchtasche mit persönlichen Gegenständen für etwa 20 Minuten auf einer Bank in Höhe der Schoenstraße 11 abgelegt. Als er sie wieder holen wollte, war sie verschwunden.

Wenn Sie Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, nehmen Sie bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 auf. |lu

Unfall verursacht und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Gleich 2 sogenannte Unfallfluchten wurden der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 am Dienstag gemeldet. Gegen Mittag fuhr ein LKW-Fahrer zu dicht an einem geparkten PKW in der Schulstraße vorbei. Dabei kollidierte er mit dem Außenspiegel des PKW, fuhr aber weiter. Durch die Polizei konnte später dank aufmerksamer Zeugen ein 45-Jähriger als Verdächtiger ermittelt werden.

Auf Zeugen ist die Polizei auch in einem weiteren Fall angewiesen. In der Glaserstraße hat eine bislang unbekannte Person am frühen Abend einen Unfall verursacht und sich danach von der Unfallstelle entfernt. Am PKW des Geschädigten entstand dabei ein erheblicher Sachschaden an der vorderen Stoßstange auf der Fahrerseite (etwa 6.000 Euro).

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sollten Sie Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, nehmen Sie bitte unter der Tel: 0631 369-2150 Kontakt mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 auf. |lu

Zeugenhinweise helfen

Kaiserslautern (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Dienstag 26.07.2022 Hinweise auf eine Unfallflucht im Bereich “Stangensohl” erhalten. Die Frau hatte beobachtet, wie ein VW Transporter kurz vor 11 Uhr einen Opel Combo streifte, der in Höhe des Hauses Nummer 13 stand. Die Fahrerin sei danach ausgestiegen, habe sich den Schaden kurz angeschaut und sei anschließend trotzdem einfach weitergefahren.

Am Opel Combo blieb ein Schaden im hinteren Bereich der Beifahrerseite zurück inklusive gelber Lackspuren des Verursacherfahrzeugs. Der VW Transporter konnte ausfindig gemacht werden. Das Fahrzeug wies sowohl ältere als auch frische Unfallspuren auf. Die verantwortliche Fahrerin muss zumindest im aktuellen Fall, mit einer Strafanzeige wegen Fahrerflucht rechnen.

Gesucht wird noch nach dem Verursacher, der in der Trippstadter Straße einen VW Up gerammt und beschädigt hat. Der Halter entdeckte am Dienstag 26.07.2022 einen Schaden auf der Fahrerseite im Bereich des Radlaufs und der vorderen Stoßstange. Die genaue Unfallzeit ist unklar, da der Pkw seit mehreren Tagen in Höhe des Hauses Nummer 121 stand und nicht bewegt wurde.

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat zwischen Freitagmittag (22. Juli), 12 Uhr, und Dienstagmittag, 12.30 Uhr, etwas mitbekommen und kann Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und seinen Fahrer geben? Die Polizeiinspektion 2 nimmt jeden Hinweis gerne unter der Tel: 0631 369-2250 entgegen. |cri