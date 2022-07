Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 27.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsgefährdung – Radfahrer gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 25.07.2022 gegen 00:00 Uhr kam es in der Wasserhohl in Bad Dürkheim zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Fahrer eines Lieferdienstes überholte mit einem gelben Fiat Panda an der Einmündung Wasserhohl / Berliner Straße verbotswidrig einen verkehrsbedingt wartenden PKW. Dadurch kam ein von rechts kommender bevorrechtigter Fahrradfahrer ins Schlingern. Zu einem Sturz kam es glücklicherweise nicht. Eine Beschreibung des Fahrradfahrers liegt nicht vor. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers des Fiat Panda wurden aufgenommen. Gegen ihn wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Da der Fahrradfahrer weiterfuhr, bittet die Polizei den Fahrer sich unter 06322 963 0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):