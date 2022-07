Ziegenherde von einer VIAS erfasst

Frankfurt am Main; Koblenz; Assmannshausen – Am Mittwochmorgen, gegen

07:25 Uhr, wurde die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main darüber in

Kenntnis gesetzt, dass eine Regionalbahn der VIAS, auf der Fahrt von Frankfurt

am Main Hauptbahnhof nach Koblenz, kurz vor dem Bahnhof Assmannshausen eine

Ziegenherde erfasst hat.

Daraufhin wurde der Zugverkehr in diesem Bereich eingestellt und Kräfte der

Feuerwehr sowie der Landes- und Bundespolizei eingesetzt.

Aus bislang unbekannten Gründen konnte die aus 25 Tieren bestehende Herde aus

dem Gehege nahe der Bahnstrecke ausbrechen und entlief in den Gleisbereich. Hier

wurden acht Ziegen durch die VIAS erfasst, wobei sechs umgehend getötet wurden

und zwei weitere Tiere von ihrem Leiden erlöst werden mussten. Die restlichen

Ziegen mussten mit Hilfe des verständigten Halters eingefangen und aus dem

Gleisbereich gebracht werden.

Da die Unfallstelle in einer Kurve liegt und die Tiere hierdurch für den

Triebfahrzeugführer nicht zu erkennen waren, wurde keine Notbremsung

eingeleitet. Reisende in dem Zug wurden bei dem Aufprall nicht verletzt.

Nach Abschluss der Bergung wurde die Bahnstrecke gegen 09:25 Uhr wieder

freigegeben. Die VIAS konnte ihre Fahrt in Richtung Koblenz ohne Schäden

fortsetzen.

Austritt einer Flüssigkeit aus Güterwagen

Offenbach am Main – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main wurde am

frühen Dienstagmorgen, gegen 03:50 Uhr, über einen Gefahrgutaustritt aus einem

Kesselwagen am Güterbahnhof in Offenbach Ost in Kenntnis gesetzt. Hierbei sollte

es sich nach der Erstmeldung um einen umweltgefährlichen, flüssigen Stoff

handeln.

Kräfte der Feuerwehr Frankfurt am Main sowie Beamte der Bundespolizei wurden

daraufhin zur Aufklärung eingesetzt und eine weiträumige Sperrung des

umliegenden Bahnverkehrs veranlasst.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei der

austretenden Flüssigkeit nicht um den zunächst gemeldeten Stoff, sondern um

Hydrauliköl, welches zum Be- und Entlüften der Bremsen am Zug verwendet wird,

handelte. Die Strecke wurde daraufhin gegen 06:50 Uhr wieder komplett

freigegeben.

Durch die weiträumigen Streckensperrungen im Bereich Offenbach kam es zu

erheblichen bahnbetrieblichen Auswirkungen, auch im Pendlerverkehr.

Frankfurt/Nieder-Eschbach: Naturlehrpfad zerstört

Frankfurt – (lo) Am Montagmittag (25. Juli 2022) nahm das 14.

Polizeirevier in der Heinrich-Becker-Straße eine Diebstahlsanzeige zum Nachteil

einer in Nieder-Eschbach ansässigen Umweltorganisation auf.

Ein Mitglied der Umweltorganisation stellte an sechs Naturschutzkästen, die am

Naturlehrpfad am Mühlgraben aufgestellt sind, diverse Aufbruchsspuren fest. Die

darin befindlichen Naturplakate samt Magnete wurden von bislang unbekannten

Tätern gestohlen.

Auch bemerkte das Mitglied, dass die Diebe das Infoschild, welches die Besucher

des Naturlehrpfades auf bestimmte Regeln und die Benutzung aufmerksam machen

soll, aus der Halterung gerissen wurde.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069-755 11400 in Verbindung zu setzen oder

bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Niederursel: Wohnmobil und Laubsammelstelle abgebrannt

Frankfurt – (lo) Am Dienstagabend, den 26. Juli 2022, kam es zum Brand

eines Wohnmobils der Marke Volkswagen und einer Laubsammelstelle.

Nach aktuellen Ermittlungen kam es gegen 19:30 Uhr im Weißkirchener Weg zu einem

bis dato unerklärlichen Brand eines dort geparkten und abgeschlossenen

Wohnmobiles.

Einige Minuten nach dem Brand am Wohnmobil teilte ein Zeuge der Polizei mit,

dass die Laubsammelstelle auf dem Friedhofsgelände, ebenfalls am Weißkirchener

Weg, am Brennen sei. Hierbei konnten zwei männliche Personen, etwa 170 cm groß,

auf Fahrrädern beobachtet werden, wovon einer eine Glatze besaß. Die Beiden

flüchteten in unbekannte Richtung.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, kann bislang nicht

gesagt werden, da die Ermittlungen noch andauern. Der Schaden beim Wohnmobil

beläuft sich auf ca. 25000 Euro.

Frankfurt – Nied: Gefangenenbefreiung und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte – Bürger zeigen Zivilcourage

Frankfurt – (dr) Gestern Abend (26. Juli 2022), gegen 19:50 Uhr, ereignete

sich nach derzeitigen Erkenntnissen in einem Lebensmittelmarkt in der Dürkheimer

Straße eine Auseinandersetzung zwischen einer Jugendgruppe und dem 51-jährigen

Marktleiter des Geschäftes, in deren Verlauf dieser aus der Gruppe heraus mit

Pfefferspray besprüht und verletzt wurde.

Eine daraufhin alarmierte Streife des 16. Polizeireviers traf vor Ort auf

mehrere tatverdächtige Heranwachsende. Diese missachteten zunächst die

Anweisungen der Beamten, die ihre Personalien feststellen wollten. Anschließend

widersetzte sich ein 19-Jähriger der polizeilichen Maßnahme, indem er die Hände

des Polizisten, der ihn zum Streifenwagen führen wollte, wegschlug. Daraus

entstand ein Handgemenge, in dessen Verlauf beide zu Boden stürzten. Dort

fixierte der Beamte den 19-Jährigen und versuchte, ihm die Handfesseln

anzulegen. Aus der Menge der Umherstehenden heraus erfolgte unvermittelt ein

Angriff von einer oder mehreren Personen auf den am Boden knienden Beamten. Er

wurde von hinten bzw. der Seite geschlagen und gegen den Kopf getreten. Dagegen

schritten anwesende Passanten ein und hielten den / die Aggressor /-en von

weiteren Angriffen ab bzw. zogen ihn / diese von dem Beamten weg. In der Folge

gelang es mithilfe eines Zeugen, den mittlerweile wieder stehenden 19-jährigen

Tatverdächtigen festzuhalten und ihn zu fesseln.

Zeitgleich brachte der zweite Polizist einen weiteren renitenten Tatverdächtigen

zu Boden und legte ihm die Handfesseln an. Plötzlich trat ein bis dato

unbeteiligter junger Mann an eben diesen Beamten heran und besprühte ihn mit

Reizgas. Diesen Moment nutzte der bereits Gefesselte, um zu entkommen. Später

fanden die Einsatzkräfte die geöffneten Handfesseln im Rahmen der Fahndung in

einem Gebüsch.

„Ich bin bestürzt über den gestrigen Angriff auf zwei unserer Schutzleute.

Gewalttaten gegen Amtsträger, wie Polizisten, Rettungskräfte, Bedienstete

öffentlicher Einrichtungen oder Kommunalpolitiker sind immer auch Angriffe auf

den Rechtsstaat. Umso mehr freut es mich, dass Passanten gestern ein hohes Maß

an Zivilcourage bewiesen, indem sie meinen Kollegen zur Hilfe eilten und somit

mögliche weitere Attacken unterbanden. Dafür möchte ich den Helfern meinen

aufrichtigen Dank aussprechen!“, betonte der Frankfurter Polizeipräsident Stefan

Müller.

Anhand von Zeugenaussagen und den unverzüglich ausgewerteten Bodycam-Aufnahmen

gelang es kurz darauf, einen weiteren Tatverdächtigen zu identifizieren. Bei ihm

handelt es sich um den 18-jährigen Bruder des 19-jährigen Festgenommenen. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand hatte er den, seinen Bruder festnehmenden, Beamten

geschlagen und getreten. Auf Anordnung des Bereitschaftsstaatsanwalts

durchsuchten Einsatzkräfte des Überfallkommandos die Wohnung der Brüder. Dabei

trafen sie den 18-Jährigen an und nahmen auch ihn fest. Beide sind bereits

mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Sie wurden im Anschluss an die

strafprozessualen Maßnahmen in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß

gesetzt. Die Ermittlungen, insbesondere zu den noch flüchtigen Tatverdächtigen,

werden beim Haus des Jugendrechts geführt.

Die zwei eingesetzten Polizeibeamten waren aufgrund der erlittenen Verletzungen

nicht mehr dienstfähig. Ein Polizeibeamter musste zwecks gründlicher

medizinischer Abklärung hinsichtlich möglicher Kopfverletzungen kurzzeitig in

einem Krankenhaus untersucht werden.

„Ich habe mich heute beim Leiter des 16. Polizeireviers nach den beiden

verletzten Beamten erkundigt. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut,

allerdings fallen sie noch einige Tage aus. Ich wünsche ihnen an dieser Stelle

eine schnelle und vollständige Genesung“, so Müller.

Zudem wurden zwei Streifenwagen beschädigt, indem bei einem der Außenspiegel und

bei einem anderen ein Blaulicht demoliert wurden.

Frankfurt-Niederrad: Wettbüro überfallen

Frankfurt – (fue) Ein bislang unbekannter Täter betrat am gestrigen

Dienstag, den 26. Juli 2022, gegen 23.00 Uhr, ein Geschäft für Sportwetten in

der Melibocusstraße. Der Täter bedrohte die alleine anwesende 22-jährige

Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner

Beute in Höhe von mehreren tausend EUR flüchtete er aus dem Laden in unbekannte

Richtung.

Der Täter wird beschrieben als etwa 190 cm groß, mit dunkler Hautfarbe. Trug

eine schwarze Kappe, eine schwarze Bauchtasche sowie eine schwarze FFP 2 Maske.

War auch sonst dunkel gekleidet.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, welche in diesem Zusammenhang

sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihr unter der Rufnummer

069-75551299 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Ostend: Straßenverkehrsgefährdung

Frankfurt – (fue) Der 33-jährige Fahrer eines Mercedes-Pkw hielt am

Mittwoch, den 27. Juli 2022, gegen 00.13 Uhr, sein Fahrzeug im Sandweg, in Höhe

des Anwesens Nummer 6 an. Als er wieder anfahren wollte, kamen mehrere Personen

auf ihren Rädern vorbei wobei einer der Radler, ein 52-jähriger Mann,

geschnitten wurde. Daraufhin kam es zu einem zunächst verbalen Streit, in dessen

Verlauf sich die Beifahrerin aus dem Pkw einmischte und den 52-Jährigen mit

einem Getränk übergoss. Der Fahrer des Mercedes fuhr erneut an und prallte mit

seinem Auto gegen die Außenbestuhlung eines dortigen Lokales. Dabei entstand

Sachschaden. Der Radler konnte sein Fahrrad noch rechtzeitig wegziehen. Der

33-Jährige entfernte sich nun mit seinem Auto, konnte aber wenig später durch

die Polizei auf der Bundesstraße 521 in Richtung Bad Vilbel fahrend festgestellt

werden. Da er auf die Anhaltesignale nicht reagierte, musste die die Funkstreife

auf der Vilbeler Landstraße bis zum Hessencenter folgen, wo es mit Unterstützung

weiterer Streifen gelang, den flüchtigen Wagen anzuhalten. Nach einer

Blutentnahme und der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnte der

33-Jährige wieder entlassen werden. Er wird sich wegen

Straßenverkehrsgefährdung, versuchter gefährlichen Körperverletzung und

Sachbeschädigung zu verantworten haben.

Frankfurt-Westend: 79-Jährigen betrogen

Frankfurt – (fue) Am Dienstag, den 26. Juli 2022, gegen 14.00 Uhr, erhielt

ein 79-jähriger Frankfurter aus der Hansaallee den Anruf seiner vermeintlichen

Tochter. Diese teilte ihm mit, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe und

übergab anschließend das Telefon an eine angebliche Oberkommissarin. Danach

erfolgte das übliche Schema, wonach der Unfallgegner verstorben sei und die

Tochter mittels einer Kaution von der Haft verschont bleiben könne. Später

erschien dann ein Abholer, der die vereinbarte Summe, rund 30.000 EUR, an sich

nahm. Der Abholer wird beschrieben als etwa 180 cm groß und von

mitteleuropäischem Erscheinungsbild. Schlanke Statur, Brille mit eckigen

Gläsern. Trug ein weißes Sommerhemd und eine dunkle, lange Hose.

In diesem Zusammenhang gibt Ihnen die Polizei folgende Tipps:

Achtung:

Betrüger sind absolut kreativ und flexibel. Sie kombinieren die Fallvarianten

„Falsche Polizeibeamte, Schockanrufer, Enkeltrick“. Das bedeutet, dass Sie evtl.

zunächst ihren angeblichen Angehörigen mit weinerlicher Stimme, dann einen

angeblichen Polizisten, Staatsanwalt oder Arzt am Telefon haben. Derartig

gemeinsame oder aufeinander abgestimmte Telefonate finden in der Realität nicht

statt. Lassen Sie sich daher nicht von vermeintlichen Notlagen, Unfällen,

Krankenhaus- oder Gefängnisaufenthalten im In- und Ausland unter Druck setzen.

Versuchen Sie die angeblich betroffenen Angehörigen oder deren soziales Umfeld

zu kontaktieren. Legen sie sofort auf!

Damit Sie bei solchen Anrufen gut gewappnet sind, beachten Sie die nachstehenden Hinweise: