Fünf Jugendliche in Haft – sechs weitere Tatverdächtige ermittelt

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Marburg: Die Staatsanwaltschaft Marburg und die Kriminalpolizei Marburg beschuldigen insgesamt elf Jugendliche bzw. Heranwachsende, zwischen Mitte April und Anfang Juli 2022 in wechselnder Zusammensetzung mindestens 14 schwere Straftaten in Marburg begangen zu haben. Bei den Taten handelt es sich um gefährliche Körperverletzungen, räuberische Erpressungen, Raub und in einem Fall sogar um ein versuchtes Tötungsdelikt. Bei diesem handelt es sich um ein Geschehen, das sich am 17. Juni, zwischen 3 und 4 Uhr, auf der Baustelle gegenüber dem Oberstadtparkhaus am Pilgrimstein ereignete. Ein 21 Jahre alter Student erlitt dabei durch Schläge mit einer Eisenstange schwere Verletzungen. (Siehe auch Presseinformation der Polizei vom 20. Juni).

Gegen fünf Beschuldigte erließen die jeweils zuständigen Haftrichter oder Haftrichterinnen die von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehle. Sie befinden sich in Justizvollzugsanstalten. Gegen die übrigen sechs Beschuldigten lag entweder kein dringender Tatverdacht vor oder es waren keine ausreichenden Haftgründe gegeben.

Die Ermittlungen gegen alle elf Beschuldigten sind noch nicht abgeschlossen.

Weitere Informationen sind derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich.

Niedereisenhausen – Automat beschädigt

Vermutlich in der Nacht vom 08. auf den 09. Juli entstand an einem Verkaufsautomaten für Wurstwaren in der Schelde-Lahn-Straße ein Schaden von knapp 1200EUR. An die Leckereien kamen der oder die Täter jedoch nicht heran. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – 19-Jähriger Fahrer unter Drogeneinfluss – 19-jähriger Mitfahrer mit Drogen in der Tasche

Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle eines Autos stellte die Polizei fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Sein Beifahrer hatte neben anderen Utensilien eines Rauschmittelkonsums auch Marihuana in seiner Bauchtasche. Die Polizei stellte das Rauschgift sicher und veranlasste beim Autofahrer die notwendige Blutprobe. Beide Fahrzeuginsassen waren 19 Jahre alt. Die Polizei kontrollierte das Auto und die Personen am Dienstag, 26. Juli, um kurz vor Mitternacht in der Schwanallee.

Gladenbach – Folgenreiche Flucht vor der Kontrolle – Auto beschlagnahmt

Die Flucht vor einer Polizeikontrolle dürfte für eine 22 Jahre alte Frau aus dem Hinterland noch nachhaltige Folgen haben. Zunächst mal beschlagnahmte die Polizei das Auto der derzeit führerscheinlosen Frau, stellte ein verbotenes Messer und eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher und veranlasste wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eine Blutprobe. Aufgrund ihrer Fahrweise auf der Flucht vor der Kontrolle, die Fahrt ging von Gladenbach bis in einen Ortsteil, besteht auch der Verdacht eines Verstoßes gegen § 315 d StGB – Verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Insgesamt dauerte die Flucht am Dienstag, 26. Juli, gegen 23.30 Uhr maximal fünf Minuten. Über etwaige durch die Fahrweise behinderte, gefährdete oder gar geschädigte andere Verkehrsteilnehmer gibt es derzeit keine Kenntnisse. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Ockershausen – Motorradfahrer rutscht auf Ölspur aus – Verursacher unbekannt

Ein Motorradfahrer stürzte, weil er beim Abbiegen von der Graf-von-Stauffenberg-Straße in die Gisselberger Straße auf einer Ölspur wegrutschte. Der 40-jährige Mann zog sich leichte Verletzungen zu. An seiner Moto Guzzi entstand ein vermutlich vierstelliger Sachschaden. Der Unfall passierte am Donnerstag, 21. Juli, um 10.34 Uhr. Die Feuerwehr beseitigte die Ölspur, wobei der Verursacher derzeit nicht bekannt ist. Wem ist die Ölspur am Unfalltag noch aufgefallen und wer kann Hinweise zum Verursacher der Spur geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.