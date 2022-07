90-Jähriger Fußgänger schwer verletzt

Am gestrigen Dienstagmorgen ereignete sich in Innenstadt von Bad Sooden-Allendorf (Allendorf) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 90-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf schwer verletzt wurde. Um 08:39 Uhr befand sich eine 42-Jährige aus Bad Münder mit ihrem Pkw in einer Parklücke gegenüber der dortigen Sparkasse im Bereich des Rathofplatzes.

Der 90-Jährige befand sich als Fußgänger auf dem Gehweg vor der Sparkassenfiliale und ging in Richtung „Alte Schulstraße“. Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtigte der 90-Jährige den Einmündungsbereich „Rathofplatz/ Rathofstraße“ zu überqueren, um zu seinem Auto zu gelangen, das auf der gegenüberliegenden Seite geparkt war.

Zu diesem Zeitpunkt parkte die 42-Jährige mit ihrem Pkw rückwärts aus. Der 90-Jährige kam mittig des Einmündungsbereiches zu Fall, unklar bleibt bislang, ob ein direkter Kontakt zwischen Pkw und Fußgänger stattgefunden hat.

Der 90-Jährige erlitt durch den Sturz schwere Kopfverletzungen, die zwischenzeitlich eine Verlegung in das Uni-Klinikum nach Göttingen erforderlich machten. Durch die Staatsanwaltschaft Kassel wurde daher die Sicherstellung des Pkws angeordnet.

Polizei sucht Zeugen

Zusätzlich bittet die Polizei in Eschwege darum, dass sich Zeugen des Vorfalls unter der Telefonnummer: 05651/9250 melden.

Erst Ruhestörung, dann Widerstand

Um 02:36 Uhr vergangene Nacht wird die Polizei in Eschwege darüber informiert, dass an der Wassertretstelle „Hospitalbrunnen“ in Eschwege eine männliche Person überlaute Musik hören würde. Bei der anschließenden Personenkontrolle durch die Polizeistreife kam es zu erheblichen Widerstandshandlungen der Person, bei dem es sich um einen 26-Jährigen aus Eschwege handelt, so dass eine zweite Streife hinzugezogen werden musste. Der 26-Jährige trat und schlug nach den Polizeibeamten, gab an, dass er Corona habe und versuchte durch Spucken diese zu treffen. Dabei beleidigte er die Polizeibeamten noch aufs Übelste. Nachdem er dann „unter Kontrolle“ war, wurde er in das ZPP nach Eschwege gebracht, da er offensichtlich auch unter Drogeneinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab zudem einen Wert von ca. 0,7 Promille. Zuvor hatte der 26-Jährige einen in der Nähe befindlichen Liegestuhl angezündet, so dass der städtische Bauhof heute Morgen angefordert wurde, um den verbrannten Liegestuhl und umherliegende Glasscherben zu entsorgen. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

Auffahrunfälle

7000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Nachmittag auf der B 27 ereignet hat. Um 15:45 Uhr fuhr eine 46-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw in Richtung Bad Sooden-Allendorf und musste im dortigen Baustellenbereich verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende 41-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu spät und fuhr mit seinem Klein-Lkw auf.

Um 18:20 Uhr beabsichtigte eine 63-Jährige aus Wutha-Farnroda mit ihrem Pkw vom Aldi-Gelände in der Landstraße in Reichensachsen nach rechts auf die Landstraße einzubiegen. Aufgrund des fließenden Verkehrs musste sie ihr Auto abstoppen, was der nachfolgende 41-Jährige aus der Gemeinde Wehretal zu spät bemerkte und mit seinem Klein-Lkw auffuhr. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Wildunfall

Um 00:20 Uhr befuhr vergangene Nacht eine 28-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die Heubergstraße in Eschwege. Kurz vor dem Fußweg zur Eisenacher Straße überquerte ein Reh die Fahrbahn und wurde frontal von dem Auto erfasst. Das Reh wurde tödlich verletzt; am Pkw entstand Sachschaden von ca. 300 EUR.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Döhlestraße in Eschwege gemeldet. Zwischen 13:15 Uhr und 19:15 Uhr hatte eine 58-jährige Eschwegerin ihrem silbernen Ford Fiesta in Höhe Haus-Nr. 11 am Fahrbahnrand geparkt. Beim Vorbeifahren streifte ein noch flüchtiger Verkehrsteilnehmer*in der Fiesta, der dadurch im Bereich des hinteren Kotflügels und Stoßstange beschädigt wurde. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Trunkenheit im Verkehr

Um 22:07 Uhr wurde gestern Abend ein 57-Jähriger Eschweger im Bereich Steinweg/ Landstraße in Reichensachsen mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle bestand der Verdacht des Alkoholkonsums, was ein durchgeführter Test mit einem Ergebnis von ca. einem Promille bestätigte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt.

Sachbeschädigung an Pkw-Anhänger

Um 22.47 Uhr wurden gestern Abend zwei Werbebanner (3 x 5 Meter), die an einem Anhänger angebracht waren, zerschnitten. Der Anhänger ist in der Reichensächser Straße in Eschwege (Parkplatz Schwimmbad) abgestellt. Dabei wurde ein Mann in Begleitung eines etwa 10 – 12 Jahre alten Jungen bei der Tatausführung gesehen. Beide gingen dann in Richtung Ortsausgang davon. Eine Fahndung verlief negativ. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Von der Fahrbahn abgekommen

Um 10:13 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 27-Jähriger mit einem Klein-Lkw die Schloßbergstraße in Herleshausen-Holzhausen. Dabei kam er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dadurch eine Grundstücksmauer. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte gestern Vormittag, um 10:10 Uhr, ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra, der auf der K 28 zwischen Ulfen und Sontra unterwegs war. Das Wildschwein lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Körperverletzung

Am 25.07.22, um 15:00 Uhr, musste die Polizeistreife der Polizeistation Sontra in die Asylunterkunft am Marktplatz in Sontra ausrücken, nachdem es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter zwei Bewohnern kam. Nach zunächst verbalem Streit schlug ein 30-Jähriger mehrfach auf einen 37-Jährigen ein, wodurch dieser Prellungen und Schürfwunden im Gesicht und Oberkörper erlitt. Der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung konnte am Einsatzort nicht ermittelt werden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung im Kindergarten

Zwischen dem 22.07.22, 16:45 Uhr und dem 26.07.22, 06:30 Uhr haben Unbekannte den Spielplatz des Kindergartens „Haus der kleinen Füße“ in der Straße „Haarbreite“ in Walburg unberechtigt betreten und beschädigten dort eine Holztür einer Gartenhütte. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR. Hinweise: 05602/93930.