Fritzlar: Einbrecher stehlen Bargeld aus Praxis

Einbruch in Zahnarztpraxis Tatzeit: 26.07.2022, 20:30 Uhr bis 27.07.2022, 06:50 Uhr Bargeld aus einer Geldkassette stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einer Praxis „Am Hohlen Graben“. Die Täter versuchten zuerst durch ein Kellerfenster, welches sie zuvor aufgebrochen hatten in das Gebäude zu gelangen, mussten jedoch feststellen, dass ein zusätzliches Gitter den Eingang versperrte. Anschließend brachen sie ein Fenster zu den Praxisräumen auf und stiegen in diese ein. Hier durchsuchten sie verschiedene Schränke und stahlen Bargeld aus einer Geldkassette, welche sie vorgefunden hatten. Mit der Beute flüchteten die Täter aus der Praxis. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740