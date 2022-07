Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen – Brand in Hackschnitzelsilo einer Biogasanlage, hoher Sachschaden, keine Personen verletzt

Am Mittwochmorgen brannte es in einem Hackschnitzelsilo einer Biogasanlage in der Straße Gilsarteich in Bad Wildungen. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Polizei Bad Wildungen erhielt gegen 5.20 Uhr die Meldung, dass es in einer Biogasanlage zu einem Brand gekommen ist. Am Einsatzort wurde klar, dass der Brand in einem Hackschnitzelsilo ausgebrochen war und sich von dort ausgebreitet hatte.

Die Feuerwehr Bad Wildungen konnte den Brand gegen 07.00 Uhr ablöschen. Es entstand Sachschaden, der nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen dürfte. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.