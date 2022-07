Verkehrsunfallfluchten

Rotenburg. Am Dienstag (26.07.), gegen 18.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken in der Breitenstraße einen parkenden, schwarzen Skoda Octavia Kombi im Bereich der vorderen Stoßstange und des Kennzeichens. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Wildeck-Obersuhl. Eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin befuhr am Montag (18.07.), gegen 9.25 Uhr, die Rohbergstraße und bog auf den Parkplatz eines Einkaufmarktes. Beim Einparken stieß sie mit der Fahrzeugfront gegen eine sogenannte Kräuterschnecke. Anschließend begutachtete sie nach derzeitigen Erkenntnissen den entstandenen Schaden in Höhe von circa 150 Euro und ging in den Markt zum Einkaufen, bevor sie sich danach unerlaubt von der Unfallstelle wegbewegte. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hund bei Verkehrsunfall gestorben

Alsfeld. Am Montagmittag (25.07.), gegen 15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 62 zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hatte sich das Tier in Höhe einer Tierarztpraxis in der Georg-Dietrich-Bücking Straße von der Leine seiner Besitzerin losgerissen und war anschließend auf die angrenzende Bundesstraße gerannt. Dort kollidierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beziehungsweise eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin mit dem Hund. Der oder die Unbekannte setzte schließlich seine Fahrt in Richtung Alsfeld-Leusel fort, ohne sich um den Vierbeiner zu kümmern. Aufgrund der schwere seiner erlittenen Verletzungen verstarb der Hund kurze Zeit später in einer Tierklinik. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher beziehungsweise der Verursacherin geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld. Am Dienstag (26.07.), gegen 12.30 Uhr, parkte eine 23-jährige Frau aus Alsfeld ihren roten Renault Clio ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Schwabenröder Straße ab. Als sie gegen 21:10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Beifahrerseite vorne rechts fest. Vermutlich beschädigte ein bisher unbekannter Unfallverursacher das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.