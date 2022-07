Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Leitplanke wurde mit dem Wort Nazi besprüht – Mühlheim

(aa) Ein Passant meldete am Dienstagvormittag eine mit Farbe besprühte Leitplanke in der Straße „Am Wingertsweg“. Ein Täter beschmierte diese mit dem Wort „Nazi“. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06108 6000-0.

Wer sah die Diebe? – Dietzenbach

(fg) Zwei junge Männer waren am frühen Dienstagmorgen in der Böllstraße im Bereich der 10er-Hausnummern an verschlossenen sowie unverschlossenen Fahrzeugen zugange. Gegen 3.30 Uhr öffnete einer der beiden Unbekannten einen offenbar unverschlossenen VW Passat und steckte unter anderem ein Messer ein. Währenddessen hantierte sein Komplize auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einem verschlossenen Wagen herum, beendete seine Bestrebungen jedoch vorzeitig und machte sich davon; laut Zeugenaussagen war diese Person etwa 18 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und dunkle Haare. Der Unbekannte hatte ein weißes T-Shirt an und eine kleine Umhängetasche dabei. Von seinem Komplizen liegt keine Personenbeschreibung vor. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Ladendieb hatte Betäubungsmittel dabei – Rödermark/Urberach

(fg) Auf einen Ladendieb, der am Dienstagabend in der Ober-Rodener-Straße in einem Einkaufsmarkt vorläufig festgenommen werden konnte, kommt nun eine weitere Strafanzeige zu; im Rahmen der Durchsuchung des 34 Jahre alten Mannes aus Groß-Gerau fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana sowie einen angerauchten Joint. Gegen 20.50 Uhr meldete sich das Personal des Einkaufsmarktes bei der Polizei und gab an, einen Ladendieb beobachtet zu haben. Der Mann habe den Verkaufsraum mit einem Rucksack, in dem sich offensichtlich nicht bezahlte Ware befand, verlassen wollen. Eine herbeigeilte Streife nahm den 34-jährigen mutmaßlichen Ladendieb kurz darauf vorläufig fest. Bei der Durchsuchung fanden sie neben der nicht bezahlten Ware sowie den Betäubungsmitteln auch noch ein Messer. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige vorerst entlassen. Auf diesen kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls sowie ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Bereich Main-Kinzig

Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Unfall – Brachttal/Streitberg

(fg) Am Dienstagmorgen ereignete sich an der Kreuzung der Bachstraße zur Wetteraustraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 51 Jahre alter Skoda-Fahrer leichte Verletzungen davontrug. Gegen 9.45 Uhr war ein 33 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf der Bachstraße unterwegs und beabsichtigte die Wetteraustraße beziehungsweise die Landesstraße 3314 zu queren. Offenbar übersah der Fahrer den vorfahrtsberechtigten Skoda-Fahrer, der die Wetteraustraße in Richtung Landesstraße 3314 befuhr, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 51-Jährige Skoda-Lenker wurde nach dem Zusammenprall zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Der Mercedes-Fahrer blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt.