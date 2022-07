Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Bargeld aus Pfarrhaus entwendet,

Oberursel, St. Sebastian Straße, Sonntag, 24.07.2022, 06:30 Uhr bis Dienstag, 26.07.2022, 08:30 Uhr

(ps) Rund 450EUR Bargeld in unterschiedlicher Stückelung erbeuteten unbekannte Täter zwischen Sonntagmorgen und Dienstagmorgen aus einem Pfarrhaus in Oberursel. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Pfarrhaus verschafft hatten, entwendeten Sie einen Tresor mit darin befindlichen Geldkassetten aus den Büroräumlichkeiten im Erdgeschoss. Anschließend brachen die Täter gewaltsam in eine im Obergeschoss befindliche Wohnung ein und beschädigten die Eingangstür dabei stark. Das Pfarrhaus verließen die Täter vermutlich über ein Fenster im Erdgeschoss und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Polizei unter der Tel.: (06172) 120-0 zu melden.

Roller geknackt – Zeugen gesucht,

Oberursel, An der Bleiche, Mittwoch, 27.07.2022, 00:33 Uhr

(ps) Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 27.07.2022 gegen 00:33 Uhr einen 50 ccm Roller in der Straße An der Bleiche in Oberursel entwendet. Der Diebstahl konnte dabei durch eine Zeugin beobachtet werden, welche durch laute Knackgeräusche auf die Täter aufmerksam wurde. Als sie die Täter bei der Tatausführung aus dem geöffneten Fenster ansprach, reagierten diese unbeeindruckt und zerstörten die mechanische Sicherung des Rollers mit einem Werkzeug. Anschließend entfernten sich die Täter – den Roller schiebend – in unbekannte Richtung.

Einer der Täter konnte als 16-25 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit einer Schirmmütze auf dem Kopf beschrieben werden. Im Kreuzungsbereich fiel der Zeugin auch noch ein grauer Opel Kastenwagen auf, welcher kurz nachdem Sie ihr Haus verlassen hatte, verschwunden war. Der Roller konnte bei den Fahndungsmaßnahmen unweit vom Tatort aufgefunden werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Polizei unter der Tel.: (06172) 120-0 zu melden.

Einbrecher gehen leer aus

Seedammweg, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe Montag, 25.07.2022, 18:45 Uhr – Dienstag, 26.07.2022, 10:45 Uhr

(ew) Im Tatzeitraum zwischen Montagabend und Dienstagvormittag kam es in Bad Homburg zu einem versuchten Einbruch in die Büroräumlichkeiten einer dort ansässigen Firma. Unbekannte Täter hatten das Grundstück im Seedammweg betreten und durch das Hebeln an der Eingangstür einen Sachschaden in Höhe von mindestens 400 Euro verursacht. Allem Anschein nach hatten die Einbrecher die Geschäftsräumlichkeiten jedoch nicht betreten und folglich auch nichts entwendet. Die Bad Homburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Einbrecher machen Beute

Brüningstraße, 61350 Bad Homburg v. d. Höhe Mittwoch, 27.07.2022, 00:50 Uhr

(ew) Am frühen Mittwochmorgen kam es in Bad Homburg zu einem Einbruch in einen Kiosk. Unbekannte hebelten gegen 01:00 Uhr eine Tür auf, um sich Zugang zu dem in der Brüningstraße gelegenen Kiosk zu verschaffen. Neben Zigaretten wurden auch diverse Getränke gestohlen. Die drei Täter können, dank einer Videoaufzeichnung, wie folgt beschrieben werden: Männlich und zwischen 15-18 Jahre alt. Zwei der Täter waren mit einer gräulichen Jogginghose bekleidet. Einer der Täter trug ein T-Shirt sowie eine schwarze Umhängetasche, der andere einen Kapuzenpullover. Der dritte männliche Täter war mit einem hellen Shirt, einer kurzen hellen Hose und einem dunklen Armband am rechten Handgelenk gekleidet. Zudem hatte dieser mittellanges, lockiges Haar und war von dünner Statur. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.