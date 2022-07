Bergstrasse

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bonsweiher – In der Nacht von Dienstag, dem 26.7 auf Mittwoch, dem 27.7.

wurde der Holzzaun eines Grundstücks und des angrenzenden Spielplatzes in der

Rimbacher Straße in Bonsweiher beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von

mehreren Hundert Euro. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Heppenheim unter

der Rufnummer 06252 7060.

Bensheim-Auerbach: Mit Gleitschirm abgestürzt

Bensheim – Ein 59 Jahre alter Gleitschirm-Flieger hat sich am

Dienstagnachmittag (26.07.) schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 15.30 Uhr

startete der Mann mit seinem Gleitschirm am Startplatz auf dem Melibokus. Aus

noch unbekannter Ursache verlor er kurz nach dem Start an Flughöhe und stürzte

ab.

Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann ins Klinikum

Darmstadt eingeliefert. Die Ermittlungen zur Absturzursache dauern an.

Darmstadt

Darmstadt: Nach Verdacht eines Tötungsdelikts 40-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Darmstadt – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem am Dienstagvormittag (26.7.) in einer Wohnung in Darmstadt-Bessungen die

Leiche eines 46 Jahre alten Mannes gefunden wurde (wir haben berichtet), haben

die Staatsanwaltschaft und die Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes

die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen und im Rahmen der durchgeführten

Vernehmungen hat sich der Tatverdacht gegen den 40-jährigen Festgenommenen

erhärtet. Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand soll er den 46-Jährigen nach

einem Streit mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass er an seinen

Verletzungen verstarb. Beide Personen sind dem Drogenmilieu zuzuordnen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 40-jährige Tatverdächtige

am Mittwochmittag (27.7.) der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht

Darmstadt vorgeführt, die Haftbefehl wegen Totschlags erließ. Im Anschluss wurde

der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Hinweis an die Medienvertreter: Die Staatsanwaltschaft Darmstadt behält sich die

weiteren Presseauskünfte vor.

Darmstadt: 42-Jähriger beim Essenausliefern überfallen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt – Ein 42-jähriger Essenslieferant wurde in der Nacht zum

Mittwoch (27.7.), gegen 2.15 Uhr, in der Nussbaumallee von bislang unbekannten

Männern überfallen. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweisgeber.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bestellten die Kriminellen mit falschen

Adressdaten selbst Essen bei dem Lieferservice. Gerade als der 42-Jährige an der

Örtlichkeit ankam, wurde er von einem der Unbekannten mit Pfefferspray besprüht.

Der 42 Jahre alte Mann versuchte nach derzeitigem Kenntnisstand zu flüchten.

Dennoch gelang es den Kriminellen die Tasche des 42-Jährigen gewaltsam zu

entreißen. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in Richtung Heidelberger

Landstraße das Weite. In der Tasche befanden sich neben Geld auch persönliche

Ausweisdokumente. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro

geschätzt.

Das Alter des kriminellen Duos wurde auf 19 bis 20 Jahre geschätzt. Sie sollen

beide um die 1,70 Meter groß gewesen sein und wurden als schlank beschrieben.

Einer von ihnen soll ein graues T-Shirt, der Zweite ein blaues Shirt getragen

haben.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum

Aufenthaltsort des flüchtigen Duos geben kann, wird gebeten, sich bei den

Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei (K35) in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt: Autofahrer fährt auf Polizist zu/Verfolgung endet mit Unfall

Ein 30 Jahre alter Autofahrer sollte am späten Dienstagabend (26.07.), kurz vor Mitternacht, von der Polizei in der Gräfenhäuser Straße kontrolliert werden. Der Wagenlenker ignorierte an der Kontrollstelle allerdings das Anhaltezeichen eines 24 Jahre alten Polizeibeamten und fuhr auf den Ordnungshüter zu. Der 24-Jährige rettete sich mit einem Sprung zur Seite.

Bei der darauf folgenden Flucht vor der Polizei kam es wenig später bei Weiterstadt, im Kreuzungsbereich der Landesstraße 3113/Arheilger Straße, zu einem Verkehrsunfall. Sowohl der 30-Jährige, als auch der hinter ihm befindliche Streifenwagen überfuhren zunächst eine dortige Verkehrsinsel und kamen anschließend im angrenzenden Waldstück zum Stillstand. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von rund 25.000 Euro. Der 30-Jährige sowie die beiden Polizisten wurden leicht verletzt.

Der 30 Jahre alte Mann musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, weil bei ihm der Verdacht auf vorherigen Alkohol- und Drogenkonsum bestand. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim/Darmstadt: 65-Jähriger bei Unfall tödlich verletzt

Griesheim/Darmstadt – Am Mittwochmittag (27.7.) ereignete sich gegen 13.30

Uhr im Dornheimer Weg zwischen Darmstadt und Griesheim ein Verkehrsunfall mit

zwei Fahrzeugen, bei dem ein 65-Jähriger tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 65-Jährige mit seinem grauen Volkswagen

aus Darmstadt in Richtung Griesheim unterwegs. Ein 60-Jähriger befuhr mit seinem

blauen Skoda die Fahrbahn in entgegengesetzter Richtung. Ersten Ermittlungen

zufolge kam der 65-Jährige im Kurvenbereich mit seinem Wagen auf die

Gegenfahrbahn, woraufhin es zum Zusammenstoß beider Wägen kam. Der 65-Jährige

aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass

er noch am Unfallort verstarb. Der 60 Jahre alte Mann aus dem Kreis Groß-Gerau

wurde mit schweren, aber nach jetzigem Kenntnisstand nicht lebensbedrohlichen,

Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der genauen Unfallursache

wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter hinzugezogen.

Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und mehreren Polizeistreifen, war auch

ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn im

dortigen Bereich komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge belaufen sich die Schäden auf über

20.000 Euro.

Roßdorf: Polizei zieht Kleinbus aus dem Verkehr/Zahlreiche Mängel

Roßdorf – Am Dienstagmittag (26.07.) zog ein auffällig „getunter“ Kleinbus

der Marke VW in der Schwanengasse die Aufmerksamkeit von Beamten der

Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf sich. Rasch stellten die

fachkundigen Beamten fest, dass trotz vieler Eintragungen in der dreiseitigen

Zulassungsbescheinigung nicht alles gesetzeskonform war.

Das Fahrzeug des 53-jährigen Wagenlenkers wurde einem Sachverständigen zur

Begutachtung vorgestellt. Hierbei bestätigte sich der Verdacht des Erlöschens

der Betriebserlaubnis. Insgesamt wurden 12 erhebliche sowie drei geringe Mängel

registriert. Neben mehreren Veränderungen der Beleuchtung durch Einbau

unzulässiger Xenonbrenner und mittels Tönungsspray abgedunkelter

Fahrtrichtungsanzeiger, stellte sich ebenfalls heraus, dass das tatsächlich

verbaute Tieferlegungsfahrwerk nicht dem entsprach, welches ursprünglich

eingetragen wurde und auch die Abgasanlage Marke Eigenbau stellte sich als

unzulässig dar.

Die amtlichen Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung des VW wurden

daraufhin von der Polizei sichergestellt. Auf den Fahrzeugbesitzer kommt nun ein

Bußgeldverfahren inklusive einem Punkt in Flensburg zu.

Bickenbach/Südhessen: Gartenfirma fordert 10.000 Euro / Kriminalpolizei warnt vor unseriösen Handwerkern und sucht weitere Zeugen

Bickenbach/Südhessen – Nachdem eine unseriöse Gartenfirma unter anderem

von einer Frau aus Bickenbach 10.000 Euro kassierte, ermittelt die

Kriminalpolizei in Darmstadt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs.

Bereits Anfang Mai wurde die Bickenbacherin über einen Flyer in ihrer

Tageszeitung auf die angebliche Firma aus Darmstadt aufmerksam. Sie kontaktierte

diese, um ihre Terrasse reparieren zu lassen. Noch am selben Tag fing die Firma

mit den Reparaturarbeiten an und verlangte eine Vorauszahlung von 10.000 Euro,

welche die Bickenbacherin in guter Absicht zahlte. Einige Arbeitstage später,

verlangten die Handwerker für zum Teil verrichtete Arbeiten weitere 13.750 Euro.

Daraufhin wurde die Frau stutzig und gab an die Polizei zu informieren. Die

Arbeiter suchten umgehend das Weite.

Auch in Ober-Ramstadt und in Mühltal wurde die Firma in diesem Zeitraum bestellt

und forderte, meistens im Voraus, die Bezahlung einer Summe, die den üblichen

Preis um ein Vielfaches übersteigt. In diesem Zusammenhang ermittelt die

Kriminalpolizei (K23) gegen einen 57-jährigen Tatverdächtigen und sucht für den

Fortgang der Ermittlungen weitere Zeugen oder Personen, die sachdienliche

Hinweise geben können oder ebenfalls die Gartenfirma beauftragt haben. Die

Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei erneut vor unseriösen Handwerkern und

gibt folgende Ratschläge:

Unseriöse Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe nutzen Notlagen und die

Hilflosigkeit ihrer Kundschaft immer häufiger finanziell aus. Oft verlangen sie

für ihre unfachmännisch durchgeführten Leistungen völlig überhöhte Preise und

drängen zu einer sofortigen Bezahlung.

Auch wenn Sie sich bereits in einer Notlage befinden und auf Anhieb keinen

Handwerks- oder Dienstleistungsbetrieb parat haben, gilt es einen kühlen Kopf zu

bewahren und sich ausreichend Zeit für die Suche zu nehmen.

Verschaffen Sie sich über die Internetseiten der Betriebe einen ersten Eindruck.

Ist kein Impressum vorhanden oder gibt es viele identische Seiten einer Firma

mit unterschiedlichen Ortsangaben, kann das ein Hinweis auf einen unseriösen

Anbieter sein. Einträge in regionalen Telefonbüchern sind nicht immer ein

Hinweis auf eine Firma aus der Nähe. Mit Ortsvorwahlen gaukeln Anbieter Nähe

vor. Fragen Sie am Telefon nach dem genauen Sitz der Firma. Informieren Sie sich

gut über die ausgewählte Firma. Vereinbaren Sie einen festen Preis für die von

Ihnen geschilderte Leistung.

Unterschreiben Sie nichts, wenn Sie Zweifel haben. Bezahlen Sie niemals sofort

und bestehen Sie auf eine Rechnung.

Rufen Sie die Polizei unter 110, wenn Ihnen etwas Verdächtig vorkommt. Holen

Sie, wenn möglich Nachbarn hinzu, die den Vorfall bezeugen und Sie bestärken

können.

Scheuen Sie sich nicht, Anzeige bei der Polizei gegen die Firma zu erstatten.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: 37 Cannabispflanzen im Garten

Rüsselsheim

Im Schrebergarten eines 65 Jahre alten Mannes beschlagnahmten Beamte des für Drogendelikte zuständigen Kommissariats 34 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei, am Dienstag (26.07.) 37, teils bis zu 2,40 Meter hohe Cannabispflanzen.

Den „Hobbygärtner“ erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 07.07.22 und dem 17.07.2022, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen BMW 218, der in der Ponsstraße auf einem dortigen Parkplatz abgestellt war. Ca. 2000,-EUR wird den Fahrzeughalter Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Tel: 06105/4006-0 entgegen.