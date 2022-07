Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Montagabend 25.07.2022 gegen 22:00 Uhr, wurde ein 42-jähriger Mann tot in einer Wohnung in der Neckarstadt aufgefunden. Die Leiche wies Spuren stumpfer Gewalt auf. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen 3 Männer (20, 23 und 49 Jahre) mit polnischer Staatsangehörigkeit. Die Männer befinden sich seit Mittwochnachmittag 27.07.2022 in U-Haft.

Der Tote war durch einen Mitarbeiter der Personalservicefirma aufgefunden worden, bei welcher der Getötete beschäftigt war. Das Kriminalkommissariat Mannheim und die Staatsanwaltschaft Mannheim nahmen noch am gleichen Abend die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts auf.

Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen lokalisiert und am Dienstag 26.07.2022 durch Spezialkräfte der Polizei im Bereich Stuttgart, Baden-Württemberg, und Herford, Nordrhein-Westfalen, festgenommen werden. Sie wurden am Mittwoch 27.07.2022 dem Haftrichter bei Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags gegen die 3 polnischen Staatsangehörigen aufgrund von Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehl erließ.

Die intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim, insbesondere zu den Todesumständen und den Hintergründen der Tat, dauern derzeit an.