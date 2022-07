Mainz-Laubenheim (ots) – Am Montag 25.07.2022 meldete eine 25-jährige Mainzerin der Polizei einen Exhibitionisten am Laubenheimer Rheinufer. Die 25-Jährige und ihr Freund sonnten sich gerade Oberkörper frei, als ein aufmerksamer Zeuge auf sie zukam und mitteilte, dass sie von einem älteren Herren beobachtet werden würde. Der ca. 70-jährige Unbekannte habe sich dabei an sein entblößtes Glied gefasst und verließ anschließend das Rheinufer, als man ihn bei seinem Vergehen erwischte.

Die 25-Jährige beschrieb den älteren Herren wie folgt:

ca. 70 Jahre alt, ca. 175 cm groß, stämmige Statur, graue kurze Haare, trug eine Brille, ein hellblaues aufgeknüpftes Hemd, darunter ein weißes T-Shirt sowie eine dunkelblaue kurze Hose.

Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet hierzu um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.