Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Dienstagmorgen 26.07.2022 gegen 10:30 Uhr, wurden zwei Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) der Stadt Ludwigshafen bei der Kontrolle eines 30-Jährigen in einem Park nahe der Lichtenbergerstraße angegriffen. Als der KVD die Personalien des Mannes feststellen wollte, versuchte dieser zu flüchten und schlug um sich, so dass der KVD Reizgas einsetzen musste.

Anschließend versuchte der 30-Jährige erneut zu flüchten. Weitere Kräfte des KVD, welche zur Unterstützung alarmiert wurden, konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 30-Jährigen einen Wert von 1,18 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnommen.

Da gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag, wurde er anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.