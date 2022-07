Kaiserslautern – Aufgrund gestiegener Anfragen erweitert die alt-katholische Kirche ihr Angebot an Gottesdiensten in Kaiserslautern, die zukünftig zwei Mal im Monat stattfinden: Am 1. Sonntag des Monats um 18.00 Uhr und am 3. Sonntag um 11.00 Uhr. Die Gottesdienste werden in der Heilig-Kreuz-Kirche, Leipziger Straße 8 gefeiert.

„Für diese Gastfreundschaft seitens der römisch-katholischen Gemeinde und des Altersheims sind wir sehr dankbar“,

hebt Pfarrer Thomas Mayer hervor.

Geleitet werden die Gottesdienste oder die Eucharistiefeiern von Pfarrer Mayer selbst oder dem alt-katholischen Diakon Michael Bastian. Schon jetzt lade die Pfarrgemeinde für Sonntag, 7. August, um 18.00 Uhr und Sonntag, 21. August, um 11.00 Uhr, ein.

In der Stadt Kaiserslautern gibt es keine eigenständige Kirchengemeinde mehr, sondern mittlerweile gehört sie zur Pfarrgemeinde Saarbrücken. Diese wiederum schließt das ganze Saarland und die Westpfalz ein. Das alt-katholische Pfarramt befindet sich in Saarbrücken, wo die Gemeinde auch ein eigenes Gotteshaus, die barocke Friedenskirche, besitzt.

Die alt-katholische Kirche ist eine selbständige und staatlich anerkannte Kirche, die Ende des 19. Jahrhunderts aus Protest gegen wesentliche Beschlüsse des Ersten Vatikanischen Konzils (1869/70). entstand. Dort wurde die päpstliche Unfehlbarkeit in Fragen von Glauben und Sitte als verbindlich verkündet. Zudem schrieb das Konzil die oberste Leitungsgewalt des Papstes in der Kirche fest. Die Alt-Katholiken sahen in dem neuen Dogma einen Bruch mit alten Glaubensüberlieferungen, denen sie nicht folgen konnten, woraufhin sie exkommuniziert wurden.