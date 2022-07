Mainz-Finthen (ots) – Am vergangenen Sonntag 24.07.2022 kam es auf dem Hof eines Obstbauers in Mainz Finthen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Erntehelfern. Insgesamt wurden dabei 4 Personen leicht verletzt. Am späten Nachmittag, gegen 17:30 Uhr, kam es zu einer erneuten Auseinandersetzung. Ein 22-jähriger Rumäne schlug mit einer Eisenstange auf einen 35-Jährigen ein, der schwere Verletzungen erlitt.

Von weiteren Anwesenden konnte dem 22-jährigen die Eisenstange abgenommen werden. Der 22-jährige rumänische Staatsangehörige wurde von den alarmierten Polizeikräften vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz, beim Ermittlungsrichter vorgeführt.

Gegen den 22-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Mainzer Kriminalpolizei hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen übernommen.