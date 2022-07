Spürhund findet Vermissten in der Böschung

Edenkoben (ots) – Der 67-jährige Mann wurde am 26.07.2022, gegen 15.45 Uhr, im näheren Umkreis des Altenheims aufgefunden. Er war eine sehr dicht bewachsene Böschung hinabgestürzt und konnte hier von einem Personenspürhund geortet werden.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schwer verletzte Radfahrerin

Edenkoben (ots) – Gegen 12:15 Uhr befuhr eine 26-jährige Fahrradfahrerin am heutigen Dienstag den Stadtberg in Edenkoben entgegen der Einbahnstraße und kam am Ende des Gefälles aufgrund unklarer Ursache zu Sturz. Die Radlerin verletzte sich schwer am Kopf und wurde durch Rettungsdienst und Notarzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Lage des erheblichen Verletzungsbildes am Hinterkopf spricht dafür, dass ein getragener Schutzhelm die Schwere der Verletzungen verhindert hätte. Einen solchen trug sie zum Unfallzeitpunkt jedoch nicht.

19 Fahrer zu schnell

Edesheim, Staatsstraße (ots) – Am Dienstag 26.07.2022 wurde durch die Polizei Edenkoben die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung im Verlauf der neu angelegten Staatsstraße in Edesheim überwacht. In etwas mehr als einer Stunde mussten 19 Fahrzeugführende beanstandet werden, da sie die erlaubten 30 km/h überschritten.

Der unrühmliche Spitzenreiter war mit 50 km/h unterwegs.

Durchfahrtsverbot nicht eingehalten

Oberotterbach (ots) – Am Montag 25.07.2022 gegen 17:00 Uhr, wurde auf der Bundesstraße 38, das am Ortseingang Oberotterbach geltende Durchfahrtsverbot überwacht. Es mussten 18 Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt werden.

Für die Bauarbeiter im Bauabschnitt stellt das widerrechtliche Befahren eine Gefahr dar, weshalb das Befolgen der Sperrung unabdingbar ist.