Unfall zwischen Straßenbahn und Transporter

Mainz-Bretzenheim (ots) – Zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Transporter kam es am Montag 25.07.2022 im Stadtteil Bretzenheim. Der 56-jährige Fahrer eines Kleintransporters befuhr gegen 16:17 Uhr die Mercedesstraße in Richtung Haifa-Allee, während eine Straßenbahn der Linie 53, ebenfalls von Marienborn kommend, in Richtung Innenstadt fuhr.

An der Kreuzung bog der 56-Jährige trotz rot zeigender Ampel nach links in die Haifa-Allee ab und kollidierte mit der parallel fahrenden Straßenbahn. Der 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Straßenbahn konnte nach der Verkehrsunfallaufnahme die Fahrt fortsetzen. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für fast eine Stunde gesperrt werden.

Mainz-Bingen

Zwei Frauen angegriffen

Bingen, Basilikastraße (ots) – 25.07.2022, 22.15 Uhr Zwei Frauen, beide 22 Jahre alt, wurden grundlos von einer männlichen Person angegriffen. Eine Frau konnte dem Angriff ausweichen, die zweite Frau allerdings nicht. Der Täter griff ihr an den Hals und würgte sie kurze Zeit. Dann ließ er von ihr ab und flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 49-jährige Täter in Bingen-Bingerbrück festgestellt und festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da eine psychische Erkrankung nicht ausgeschlossen werden konnte, erfolgte die Einlieferung in eine Fachklinik.

E-Bike nicht zugelassen

Bingen, Hitchinstraße (ots) – 26.07.2020, 10:00 Uhr – Während der Streifenfahrt wurden die Beamten auf ein E-Bike aufmerksam, welches durch einen Elektromotor, ohne Muskelbewegung, fortbewegt wurde. Die Geschwindigkeit wurde dabei über einen Gasgriff geregelt.

Mit dem Bike konnte eine Geschwindigkeit von 25 km/h erreicht werden, demnach bedurfte es einer gültigen Versicherung, die nicht gegeben war. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Bingen, Kapuzinerstraße (ots) – 26.07.2022, 12.20 Uhr – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein E-Scooter-Fahrer angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz geführt wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Katalysator gestohlen

Bingen, Rochusstraße (ots) – 20.07.2022, 16:00 Uhr bis 25.07.2022, 21:56 Uhr – Am 20.07.2022 stellte eine 39 jährige ihr Fahrzeug, Daimler Benz Vaneo mit MZ-Kennzeichen, auf einem frei zugänglichen privaten Grundstück in der Rochusstraße ab.

Als am 25.07.2022 den Motor startete, fiel ihr die extreme Lautstärke auf. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Katalysator des Fahrzeuges entwendet worden war. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Fahrraddiebstahl

Bingen, Kaufhausgasse (ots) – 25.07.2022, 00:00 Uhr, bis 25.07.2022, 01:00 Uhr – Am 25.07.2022, in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr, wurde ein Mountain Bike der Marke Cube gestohlen, welches im Fahrradständer hinter dem City-Center abgestellt und ordnungsgemäß abgeschlossen war. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Kennzeichendiebstahl

Bingen-Bingerbrück, Prinzenkopfstraße (ots) – 23.07.2022 bis 25.07.2022 – Im der Zeit vom 23.07.2022 bis 25.07.2022 wurde das vordere Kennzeichen eines ordnungsgemäß geparkten PKW Opel-Corsa entwendet. Das Kennzeichen hatte MZ-Kennung. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Mit nicht versichertem Roller bei Polizei vorgefahren

Bingen (ots) – 25.07.2022, 17.00 Uhr – Ein 35-Jähriger erschien zu einem vereinbarten polizeilichen Vernehmungstermin auf der Polizeidienststelle. Die Strecke von seiner Wohnung in Bingen-Bingerbrück bis zur Dienststelle in der Mainzer Straße, legte er mit seinem E-Roller zurück, der aber nicht ordnungsgemäß versichert war.

Am Roller befand sich noch das Versicherungskennzeichen aus 2021. Gegen den Rollerfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.