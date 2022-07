Mannheim-Waldhof: Unbekannter entwendete schwerbehindertem Radfahrer die Tasche – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Montagabend gegen 20:30 Uhr entwendete ein bislang

unbekannter Täter einem schwerbehinderten Radfahrer auf einem

Supermarktparkplatz in der Alten Frankfurter Straße eine Tasche, welche an

dessen Radlenker befestigt war und flüchtete. Wertgegenstände befanden sich

nicht in der Tasche. Jedoch hatte der 35-Jährige den Wohnungsschlüssel darin

aufbewahrt, weshalb er im Anschluss an die Tat nicht mehr in seine Wohnung

gelangte. Aufgrund der Erkrankung des Mannes sowie der damit verbundenen

lebenswichtigen Medikation musste die Berufsfeuerwehr Mannheim die Wohnungstür

öffnen.

Hinweise auf den Täter liegen keine vor. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen

sucht nun Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter

geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 zu

melden.

Mannheim/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 28-jährige Frau vermisst – Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Mannheim/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit Montagvormittag wird die

28-jährige Juliana N. vermisst. Diese befand sich zuletzt in psychiatrischer

Behandlung. Juliana N. könnte sich in hilfloser Lage befinden, da ihre

Erkrankung desorientiertes Verhalten auslöst. Daher ist derzeit unklar, ob sie

selbstständig zurück in die Klinik findet. Alle bekannten Hinwendungspunkte

wurden bereits im Rahmen der polizeilichen Vermisstenfahndung überprüft. Die

28-Jährige war bereits vor einigen Tagen vermisst, wurde jedoch von Passanten in

Mannheim festgestellt und der Polizei gemeldet. In der Folge konnte sie zurück

ins Krankenhaus gebracht werden. Aktuell ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die

Frau wird wie folgt beschrieben: 160cm groß, 69kg, afrikanischer Phänotyp,

schwarze, lange und lockige Haare, welche teilweise zu Zöpfen gebunden sind.

Juliana N. dürfte dunkel gekleidet sein. Näheres ist nicht bekannt.

Ein Bild der Vermissten ist unter folgendem Link einsehbar: https://fahndung.pol

izei-bw.de/tracing/mannheim-wiesloch-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, welche Juliana N.

gesehen haben oder sie antreffen können sich unter Tel.: 0621/174-4444 bei der

Kriminalpolizei melden oder den polizeilichen Notruf 110 wählen.

Mannheim: Erfolgreiche „Mit-Mach-Aktion“ der Polizei – Polizeipräsidium Mannheim empfängt 80 Gäste

Mannheim (ots) – Ganz unter dem Motto „Polizei zum Anfassen“ standen die

zuständigen Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt am

Stadtfest Mannheim (27.05. bis 29.05.2022) für die Besucherinnen und Besucher

für allerhand Fragen rund um den polizeilichen Alltag Rede und Antwort. Bei dem

im Bereich des Wasserturms eingerichteten Informationsstand hatten aber

insbesondere die Jüngsten die Möglichkeit erste Kontakte mit der Polizei zu

knüpfen: Neben engagierten und auskunftsfreudigen Polizistinnen und Polizisten

wurde auch ein Polizeimotorrad ausgestellt, das für Erinnerungsfotos in

Polizeihemd und der passenden Mütze diente. Alle Kinder hatten zudem die

Möglichkeit ihr bestes Foto zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt einzusenden

und damit die Möglichkeit einen abwechslungsreichen Nachmittag bei der

Polizeihundeführerstaffel zu „gewinnen“. Polizeihauptkommissar Oliver Metzger,

der bereits in den vergangenen Jahren die polizeiliche Einsatzleitung im Rahmen

des Stadtfestes inne hatte und die „Mit-mach-Aktion“ mit seinem Team

organisierte, zeigte sich wenige Tage später überwältigt von der Vielzahl der

Einsendungen.

Letztlich wurden am Freitag, den 22.07.2022, knapp 80 Gäste auf dem Gelände der

Polizeihundeführerstaffel in Mannheim-Straßenheim zum ausgelobten „Gewinn“

empfangen. Die Kinder und ihre Begleiter wurden durch ein abwechslungsreiches

Programm der Polizeihundeführer, der Reiterstaffel sowie der Verkehrspolizei

geführt und konnten es sich bei kalten Getränken und leckeren Bratwürsten gut

gehen lassen. Der spannende Informationsnachmittag endete mit der Aushändigung

einer Urkunde an alle Kinder durch den Leiter des Polizeireviers

Mannheim-Innenstadt, Peter Oechsler. „Dank gebührt vor allem meinen engagierten

Kolleginnen und Kollegen die dieses Event möglich gemacht haben. Nicht nur die

Kinder und Eltern, auch wir hatten eine Menge Spaß und sind noch immer von der

regen Teilnahme positiv überrascht!“, so Peter Oechsler, der bereits eine

Wiederholung im nächsten Jahr in Aussicht stellte.