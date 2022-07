Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der Karlsruher Straße – Straßensperrung aufgehoben;

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der

Fahrer eines Volvos aus der Karl-Schumacher-Straße aus und bog nach links auf

die Karlsruher-Straße in Richtung Eschelbach ab. Hierbei missachtete er die

Vorfahrt eines auf der Karlsruher Straße fahrenden Suzuki-Fahrers. Durch die

Kollision kam der Motorradfahrer zu Fall und wurde schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich verletzt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die

Fahrbahn ist seit 9:15 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: 87-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in

Bammental zog sich eine 87-jährige Autofahrerin Verletzungen zu. Die Frau fuhr

gegen 10 Uhr mit ihrem Mercedes in den Kreisverkehr in der Reilsheimer Straße

ein. Aus unbekannten Gründen verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug,

überfuhr die mittige Verkehrsinsel, wo sie zwei Verkehrszeichen beschädigte.

Anschließend prallte sie frontal in eine gegenüberliegende Mauer. Die Seniorin

erlitt hierbei Verletzungen, weshalb sie vorsorglich zur eingehenden

Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Über Art und

Schwere ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor. Der Mercedes

war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand

Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Gegen die 87-Jährige wird nun

wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr Führerschein wurde

einbehalten.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 74-jährige Fußgängerin bei Zusammenstoß mit E-Scooter verletzt

Mannheim (ots) – Eine 74-jährige Fußgängerin wurde am Montagabend in Wiesloch

bei einem Zusammenstoß mit einem 25-jährigen E-Scooter-Fahrer verletzt. Der

25-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Radfahrstreifen

entlang der Schloßstraße in Richtung Gerbersruhstraße unterwegs. Dabei bediente

er während der Fahrt das am Scooter angebrachte Mobiltelefon und übersah eine

74-jährige Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überquerte. Kurz bevor sie den

Gehweg erreichte, kam es auf dem Radstreifen zum Zusammenstoß der beiden und die

Fußgängerin stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen an

Ellenbogen, Hand und Rücken zu. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung

durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen den E-Scooter-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung

ermittelt. Zudem erwartet ihn ein Bußgeld wegen Bedienens des Mobiltelefons

während der Fahrt.