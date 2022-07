Frankfurt-Niederrad: Festnahme nach Einbruchsdiebstahl in/aus Kfz

Frankfurt – (lo) Beamte des 10. Polizeireviers haben am gestrigen

Montagabend gegen 22:55 Uhr eine 35-jährige männliche Person nach einem

Einbruchsdiebstahl in der Jugenheimer Straße festgenommen. Ein Zeuge hatte die

Polizei alarmiert, nachdem dieser beobachten konnte, wie der Täter durch ein

offenstehendes Beifahrerfenster einen Schlüsselbund aus einem geparkten Auto

entwendete. Nach der erfolgreichen Tatausführung sprach der Zeuge, den Dieb an

und lief ihm hinterher, bis die Streife eintraf und ihn festnahm. Im Rahmen der

polizeilichen Maßnahmen konnte sowohl der im Vorfeld entwendete Schlüsselbund

sowie eine „Rolex“ beim Täter fest- und sichergestellt werden. Zu den

Eigentumsverhältnissen der Armbanduhr konnte der Festgenommene der Polizei

keinerlei Informationen mitteilen.

Frankfurt-Bockenheim: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Frankfurt – (lo) Am 24. Juli 2022 in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr

verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung

in einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße in Bockenheim, mutmaßlich

durch die Dachterrassentür. Die Wohnung befindet sich im dritten Stock. Der

Einbrecher konnte mehrere Elektrogeräte aus der Wohnung entwenden, verließ auf

unbekannte Weise die Örtlichkeit und flüchtete in unbekannte Richtung. Bei der

Feststellung des Wohnungseinbruchsdiebstahls bemerkte der Geschädigte, dass

seine durch ihn installierte Hundekamera nicht mehr dieselbe Ausrichtung hatte

wie vor dem Einbruch. Eine Auswertung des Videomaterials brachte hinsichtlich

des Täters Licht ins Dunkel. Die Person auf der Videosequenz deckt sich mit der

Aussage eines Nachbarn, der den Täter wie folgt beschrieb: männlich, 185 cm

groß, Glatze, verblasste Tätowierungen. Des Weiteren trug er schwarze Kleidung

und eine schwarze Basecap.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Straßenraub

Frankfurt – (dr) Vier unbekannte Männer haben in der Nacht von Samstag

(23. Juli 2022) auf Sonntag einen 32 Jahre alten Mann auf der Straße ausgeraubt.

Der Geschädigte befand sich gegen 23:30 Uhr „Am Hauptbahnhof“, als ihn plötzlich

eine Männergruppe attackierte. Einer der Angreifer schlug ihn mit dem Ellenbogen

in den Rücken, ein anderer schubste ihn zu Boden. Während zwei weitere Täter den

32-Jährigen festhielten und runterdrückten, griffen ihm die zwei anderen Männer

in die Hosen- und Jackentaschen und nahmen sich aus diesen sein iPhone 12 und

sein Portemonnaie mit Bargeld und Ausweis. Der Geschädigte erlitt bei der Tat

Verletzungen an den Händen.

Die vier Straßenräuber ergriffen im Anschluss die Flucht in unbekannte Richtung.

Einen von ihnen konnte der Geschädigte noch kurzzeitig festhalten. Dieser kann

wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, sportlich-schlanke Statur,

dunkle Hautfarbe, kurze Haare mit kleinen Locken, ganz leichter Bart (von den

Koteletten bis zum Kinn); bekleidet mit einem weißen Poloshirt der Marke „Nike“,

einer kurzen Sporthose und dunkelgrau-weißen Schuhen.

Von den drei anderen Tätern ist lediglich bekannt, dass sie circa 180 cm groß

waren, eine dunkle Hautfarbe hatten und sportliche Kleidung trugen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069-755 51499 in Verbindung zu setzen oder

bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Bockenheim: Geldwechselbetrug am Verkaufsstand

Frankfurt – (dr) Ein unbekannter Mann hat am gestrigen Abend (25. Juli

2022) in Bockenheim eine Obstverkäuferin an ihrem Verkaufsstand „über den Tisch

gezogen“ und Bargeld erbeutet.

Gegen 18:30 Uhr begab sich ein älterer Mann in der Leipziger Straße zu einem

Obststand und sprach die dortige Verkäuferin an, um bei ihr Geld zu wechseln. Er

übergab der Frau 400 Euro in 10-Euro-Scheinen. Gemeinsam zählte man das Geld.

Sie händigte ihm wieder den gleichen Geldbetrag in 50-Euro-Scheinen aus. Während

des zweiten Zählvorgangs gelang es dem Mann offenbar, sich unbemerkt am Stapel

mit den gezählten 10-Euro-Scheinen zu bedienen. Als die Frau das gewechselte

Geld erneut zählte, fiel ihr der Verlust von 190 Euro auf. Der Betrüger hatte

sich bereits aus dem Staub gemacht.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 70 Jahre

alt, 165 bis 170 cm groß, fehlende Schneidezähne, sprach deutsch mit Akzent;

bekleidet mit einem dunklen kurzärmeligen Polohemd, einer dunklen Hose und einer

Kappe.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 52399 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.