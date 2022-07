Herborn: Mahnmal mit Hakenkreuz beschmiert / Polizei bittet um Mithilfe –

Unbekannte beschmierten das Holocaust-Denkmal am Eisernen Steg. Gestern Mittag (25.07.2022), gegen 12.00 Uhr fielen Zeugen zwei offensichtlich frisch mit einem Permanent Marker gemalte Hakenkreuze sowie ein Phallussymbol auf. Die Schmierereien konnten von dem Granitblock entfernt werden. Der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und fragt: Wem sind am Montagmittag vor der Entdeckung Personen am Mahnmal an der Walther-Rathenau-Straße aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Dillenburg-Donsbach: Polizei sucht weißen dreier BMW mit schwarzem Dach –

Bei der Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht am 21.07.2022 auf der Landstraße zwischen Dillenburg-Donsbach und Haiger bittet die Polizei um Mithilfe. Sie sucht nach einer weißen BMW-Limousine der dreier Baureihe, die ein schwarzes Dach hat und im Frontbereich erheblich beschädigt wurde. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Fahrer dieses auffälligen BMW zwischen 05.15 Uhr und 05.25 Uhr von Haiger in Richtung Donsbach unterwegs war. Auf dem Gefällestück kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, prallte gegen eine Leitplanke und landete anschließend im Straßengraben. Hieraus konnte er sich und seinen Wagen offensichtlich befreien und setzte seine Fahrt in Richtung Donsbach fort. Kurz darauf, gegen 05.25 Uhr, fiel der stark beschädigte Wagen einem Zeugen in Donsbach auf. Der Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei fragt: Wer kann Angaben zu einer weißen dreier BMW-Limousine mit schwarzem Dach und entsprechendem Frontschaden machen? Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Sinn: Nach Zusammenstoß geflohen –

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem weißen Golf 6 zurückließ. Der VW parkte am 21.07.2022 (Donnerstag), zwischen 13.30 Uhr und 23.50 Uhr im Einmündungsbereich des Ballersbacher Weges und der Straße „Auf dem Schaadt“. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Driedorf-Waldaubach: Hyundai überschlägt sich –

Zwei Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall gestern Mittag (25.07.2022) auf der Bundesstraße 414 bei Waldaubach. Gegen 13.15 Uhr war der Fahrer eines Hyundai SUV von der „Spinne“ in Richtung Landesgrenze unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam der 46-jährige Betzdorfer nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und überschlug sich. Der Wagen blieb letztlich auf dem Dach liegen. Der Unfallfahrer und seine 55-jährige Mitfahrerin trugen leichte Verletzungen davon. Rettungswagen brachten sie ins Wetzlarer und Hachenburger Krankenhaus. Der SUV hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Hüttenberg: Motorradfahrer prallt auf Reh –

Nach einem Zusammenprall mit einem Reh musste ein Motorradfahrer gestern Nachmittag (25.07.2022) schwerverletzt stationär im Wetzlarer Krankhaus aufgenommen werden. Auf der Landstraße zwischen Hüttenberg und Weidenhausen sprang das Reh auf die Fahrbahn. Der 63-jährige Hüttenberger auf seiner BMW touchierte das Tier und wich in den Gegenverkehr aus. Hier streifte er einen entgegenkommenden Passat und stürzte zu Boden. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung übernahmen die Erstversorgung des Bikers. Er trug schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen davon. Der 46-jährige Passatfahrer aus dem Schöffengrund kam mit dem Schrecken davon. Die BMW musste abgeschleppt werden. Die Höhe der Blechschäden kann noch nicht beziffert werden.

Wetzlar: Fahrrad geklaut –

Am Montagabend (25.07.2022) schlug in der Neustadt ein Fahrraddieb zu. Im Zeitraum von 21.30 Uhr und 22.40 Uhr knackte der Unbekannte im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses das Schloss eines Mountainbikes. Das Fahrrad ist silberfarben und vom Hersteller „Bulls“. Auffällig sind die weißen Felgen. Hinweise zu dem Täter oder zum Verbleib des Mountainbikes nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.