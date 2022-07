Gießen: Nach einem Ladendiebstahl nahmen Gießener Polizisten am Samstagabend (23.07.2022), um 19:00 Uhr, drei Männer fest.

Zuvor hatte ein aufmerksamer Ladendetektiv das Trio in einem Bauhaus auf frischer Tat erwischt, nachdem sie im Kassenbereich geschickt die Verkäuferin abgelenkt hatten und ohne zu bezahlen den Laden samt Ware verließen.

Die bis dahin Unbekannten konnten zunächst flüchten, schließlich jedoch auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Schiffenberger Weg angehalten und kontrolliert werden.

Das Auto, der in Hamburg und Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof) wohnenden Beschuldigten, war randvoll mit Diebesgut beladen. Die Ermittler fanden mehr als 300 Kleidungsstücke, an denen zum Teil noch die Preisauszeichnung und Diebstahlsicherung angebracht waren, sowie mehrere Elektrogeräte und Werkzeugkästen.

Die aufgefundenen Gegenstände, die offenbar aus Diebestouren stammen, wurden sichergestellt. Die Gegenstände haben einen Gesamtwert von rund 8.000 Euro.

Die drei Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die Männer sitzen derzeit in hessischen Justizvollzugsanstalten ein.

Pohlheim-Hausen: Auf Fensterscheiben geschossen

In einem Fall von Sachbeschädigung ermittelt derzeit die Gießener Polizei. Offenbar schossen Unbekannte vermutlich mit einer Gaspistole auf mehrere Fensterscheiben eines Mehrfamilienhauses in der Danziger Straße. Die Projektile drangen nicht durch die Scheiben, hinterließen jedoch einen Schaden. Der Sachschaden wird mit 300 Euro beziffert. Wem sind in der Nacht zu Dienstag (26.07.2022), gegen 01:00 Uhr, verdächtige Personen in der Danziger Straße aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Fahrraddiebe unterwegs

Gleich zweimal schlugen Fahrraddiebe in Gießen zu.

Zwischen 08:45 Uhr und 18:00 Uhr stahlen Diebe am Montag (25.07.2022) ein 1.900 Euro teures Bergamont Rennrad. Das schwarze Crandrance stand in einer Garage in der Straße „Steinkaute“. Die Unbekannten drangen in die Garage ein, schnappten sich das Rennrad und flüchteten.

Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Um 00:50 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge in der vergangenen Nacht (26.07.2022) die Gießener Polizei. Er hatte beobachtet, wie sich ein Dieb an einem Fahrrad zu schaffen machte. Der Langfinger hatte sich auf den Hinterhof eines Wohnhauses in der Südanlage geschlichen und sich dort an einem Fahrrad zu schaffen gemacht. Er riss so lang an dem Fahrrad, bis das Drahtseilringschloss, mit dem das Bike angebunden war, riss. Danach flüchtete der bis dahin Unbekannte auf dem roten Damen-Mountainbike. Noch auf seiner Flucht nahmen herbeigeeilte Polizisten den 21-Jährigen fest und stellten das Fahrrad sicher. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Gießen: Exhibitionist am Schwanenteich

Am Samstagmorgen (23.07.2022) ging eine 23-Jährige mit ihrem Hund am Schwanenteich Gassi. Gegen 08:45 Uhr wurde sie von einem Unbekannten in Höhe der Strandbar angesprochen. Als sie im sagte, er solle verschwinden, entfernte er sich zunächst einige Schritte, drehte sich erneut zu der Hundehalterin um und führte exhibitionistische Handlungen an sich durch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Exhibitionisten geben? Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Lollar: Rollerdiebstahl

Einen 450 Euro teuren Roller stahlen Unbekannte von einem Parkplatz im Holzmühler Weg. Der Besitzer stellte den Mokick-Roller gegen 19:45 Uhr ab. Als er gegen 21:15 Uhr zu seinem Gefährt zurückkehrte, war es verschwunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zum Verbleib des roten Rollers vom Hersteller Kymko mit dem Versicherungskennzeichen 296 WIU, geben? Hinweise nimmt die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Lich: In Kirche eingedrungen und Geld gestohlen

Aus einem Opferstock in der Kirche der Katholischen Pfarrgemeinde Sankt Paulus und Sankt Andreas stahlen dreiste Diebe rund 200 Euro. Zwischen dem 13.06.2022 und gestern Morgen (25.07.2022), 09:30 Uhr begaben sich die Unbekannten in die Kirche und brachen einen Opferstock auf. Aus diesem stahlen die Diebe das Bargeld und flüchteten. Der Schaden am Opferstock wird mit 50 Euro beziffert. Hinweise zu den Unbekannten, die ihr Unwesen in der Kirche in der Ringstraße trieben, erbittet die Grünberger Polizei unter Tel.: (06401) 91430.

Wettenberg: Cannabispflanzen entdeckt

Am Samstag (23.07.2022) meldete sich ein 42-Jähriger bei der Gießener Polizei. Er hatte zuvor vier Cannabispflanzen auf der Weide seiner Ziegen entdeckt. Das eingezäunte Wiesenstück befindet sich in der Gemarkung „Hinter der Strafehart“. Der bisher unbekannte Anbauer hatte die Pflanzen offenbar unmittelbar zuvor gegossen und gedüngt. Die Polizei rückte aus und stellte die Cannabispflanzen sicher. Die Ermittlungen hinsichtlich der Herkunft der Pflanzen dauert an.

Heuchelheim: Sicherheitstür hält Einbruchsversuchen stand

Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte in die Wilhelm-Leuschner-Schule in der Bahnstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen Freitag (22.07.2022), 17:00 Uhr und Montagmorgen (25.07.2022), 07:20 Uhr versuchten die Diebe die Sicherheitstür in der Grundschule aufzubrechen und den Glaseinsatz der Tür mit einem Stein einzuwerfen. Sowohl die Tür als auch das Glas hielt den Einbruchsversuchen stand. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Wettenberg-Launsbach: auf Schmuck abgesehen

Auf Schmuck hatten es Diebe offenbar bei ihrem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße „Schaal“ abgesehen. Sie drangen in das Wohnhaus ein und durchwühlten sämtliche Räume. Die Unbekannten stahlen Schmuck und eine Silbermünze. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wem sind zwischen Samstag (23.07.2022), 13:00 Uhr und Montag (25.07.2022), verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-2555 zu melden.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: Beim Vorbeifahren Toyota touchiert

1.200 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Toyota nach einer Unfallflucht zwischen Samstag (23.Juli) 17.00 Uhr und Montag (25.Juli) 16.55 Uhr in der Kantstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Yaris. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Opel beschädigt

Dienstagnacht (15.Juli) gegen 01.15 Uhr befuhr ein 67-jähriger Mann aus Gießen in einem VW die Sudetenlandstraße. In Höhe der Hausnummer 21 streifte der Opel-Fahrer einen geparkten Opel. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Vorfahrt missachtet

Ein 70-jähriger Mann aus Grünberg in einem Dacia befuhr am Montag (25.Juli) gegen 16.55 Uhr die Kantstraße und beabsichtigte auf die Bismarckstraße einzubiegen. Dabei missachtete der Grünberger offenbar die Vorfahrt eines 64-jährigen Audi-Fahrers, der auf der Bismarckstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag (25.Juli) gegen 15.30 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau in einem Subaru die Landstraße 3138 von Laubach in Richtung Gonterskirchen. Offenbar geriet die Subaru-Fahrerin kurzzeitig auf die Bankette, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam im Straßengraben auf den Reifen zum Stehen. Die 21-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Subaru war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: LKW streift Audi

Ein 56-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger befuhr am Montag (25.Juli) gegen 11.10 Uhr die Straße „Margaretenhütte“ und beabsichtigte in eine Parkplatzzufahrt am Güterbahnhof zu fahren. Beim Vorbeifahren streifte der LKW einen geparkten Audi. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.