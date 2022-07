Pkw-Diebstahl endet im Krankenhaus

In den gestrigen späten Abendstunden betrat ein 34-Jähriger aus Witzenhausen ein Grundstück in der Straße „Im Kleinen Felde“ in Witzenhausen. Aus der Garage entwendete er einen Fahrzeugschlüssel, einen weißen Pullover und zwei Kästen Bier. Beim Verlassen des Grundstücks zerschmetterte er eine der Flaschen und entwendet einen Pkw Opel.

Gegen Hauswand geschleudert

Mit diesem befuhr er dann gegen 02:00 Uhr die B 451 aus Richtung Großalmerode kommend in Fahrtrichtung Witzenhausen. In der Ortslage Trubenhausen geriet er ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Straßenlaterne und anschließend durch den Flutgraben weiter. Hierbei querte er die Straße „In der Welsebach“, überfuhr eine angrenzende Wiese und wurde aufgrund des Überfahrens eines Findlings an die Hauswand eines Anwesens katapultiert. Dort kam das Auto auf dem Dach zum Liegen.

Durch Feuerwehr geborgen

Der 34-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Am PKW, an der Hauswand sowie an der Straßenlaterne entstand erheblicher Sachschaden. Der 34-Jährige wurde schwer verletzt in das Klinikum Kassel verbracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Fahrzeuges angeordnet. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Großalmerode, Weißenbach, Trubenhausen und Uengsterode.

Bereits vorher schon auffällig

Der 34-Jährige war bereits in der Nacht zum Montag (01:54 Uhr) aufgefallen, als er alkoholisiert mit einem Moped unterwegs war (PM v. 25.07.22 – Trunkenheit im Verkehr). Des Weiteren wurde er gestern Nachmittag in Höhe der Schiwo-Tankstelle in Witzenhausen erneut auf dem Moped fahrend angetroffen. Auch da war er wieder alkoholisiert, so dass das Moped diesmal sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

37-Jähriger randaliert in Zelle

Um 20:07 Uhr wurde gestern Abend die Polizei in Eschwege um Hilfe gebeten, nachdem ein 37-Jähriger aus Kassel die Wohnung einer Freundin im „Schützengraben“ in Eschwege nach einem Streit nicht verlassen wollte. Den Beamten der Polizeistation Eschwege gelang es den 37-Jährigen im Gespräch zu überzeugen, so dass er die Wohnung verließ. Da er aber stark alkoholisiert war (Test: ca. 2,5 Promille) wurde ihm der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Die Aushändigung des Sicherstellungsnachweises verweigerte er, da er mit den polizeilichen Maßnahmen überhaupt nicht einverstanden war.

Platzverweis ausgesprochen

Dies führte dann dazu, dass der 37-Jährige ab 21:30 Uhr bei der Polizeistation erschien und „Sturm klingelte“ und mehrfach den Notruf wählte. Dabei forderte er die sofortige Herausgabe der Fahrzeugschlüssel. Nachdem ihm dann nochmals die Verfahrensweise erläutert wurde, wurde ihm ein Platzverweis für das Gelände der Polizeistation ausgesprochen, dem er jedoch nicht nachkam. Daraufhin wurde er in das polizeiliche Gewahrsam gebracht. In der Zelle fing der 37-Jährige dann an zu randalieren und schlug gegen Wand und Tür, so dass er die Handfesseln angelegt bekam. Da er später gesundheitliche Probleme vorgab, wurde er in der Nacht zwecks medizinischer Begutachtung in das Krankenhaus gebracht. Dort wurde eine Fingerfraktur festgestellt, die er sich möglicherweise beim Schlagen gegen die Wand und Tür in der Gewahrsamszelle zugezogen hat. Aufgrund der Gesamtumstände ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Im Anschluss wurde der 37-Jährige im ZPP untergebracht.

Fahrer eines E-Scooters gesucht

Um 21:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 84-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw die Berliner Straße in Großalmerode in Richtung Kasseler Straße. Rechts auf dem Gehweg davon fuhr zu dieser Zeit in dieselbe Richtung ein junger Mann (Jugendlicher) mit einem E-Scooter. Als sich der 84-Jährige mit seinem Pkw kurz vor dem dortigen Fußgängerüberweg befand, bog der Fahrer des E-Scooters abrupt auf den Fußgängerüberweg ein, um die Straße zu überqueren. Laut Angaben des 84-Jährigen konnte er dadurch nicht mehr rechtzeitig sein Auto abbremsen und fuhr den Fahrer des E-Scooters an, der dadurch auf der Motorhaube „landete“. Nachdem der 84-Jährige ausgestiegen war, wurde er durch den jungen Mann beleidigt, der dann mit seinem E-Scooter davonfuhr. Der 84-Jährige zeigte den Unfall an und kann den anderen Unfallbeteiligten wie folgt beschreiben: ca. 15 – 18 Jahre alt; ca. 175 – 180 cm groß, südosteuropäisches Äußeres. Er war bekleidet mit einem grünen T-Shirt und einer langen schwarzen Sporthose. Hinweise: 05602/93930.

Diebstahl von Kartoffeln

Angezeigt wurde gestern der Diebstahl von Kartoffeln im Wert von ca. 60 EUR, der sich zwischen dem 18.07.22 und dem 25.07.22 ereignet hat. Die Kartoffeln wurden aus einer Gartenanlage in der Straße „Im Tal“ in Hessisch Lichtenau entwendet. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 17:58 Uhr parkte gestern Abend ein weißer Skoda Fabia im Baustellenbereich „Am Markt“ in Witzenhausen, um eine Lieferung in ein dortiges Restaurant zu bringen. Ein 42-Jähriger aus Göttingen befuhr mit einem Klein-Lkw die Straße „Am Markt“ in Richtung Innenstadt und beabsichtigte – trotz der verengten Fahrbahnbreite – an dem haltenden Skoda vorbeizufahren. Dies gelang nicht ganz und der Klein-Lkw streifte den Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Anschließend fuhr der 42-Jährige weiter, wurde aber dank Zeugenhinweisen schnell ermittelt.

Wildunfall

Um 04:47 Uhr kollidierte vergangene Nacht ein 31-jähriger Witzenhäuser, der mit seinem Pkw auf der L 3238 zwischen Ermschwerd und Witzenhausen unterwegs war, mit einem Fuchs, der dadurch tödlich verletzt wurde. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Körperverletzung

Auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen kam es am gestrigen Nachmittag, um 17:55 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Zuvor waren die beiden Beteiligten vom Kreisel kommend auf der B 80 zum Einkaufsmarkt gefahren. Nach bisherigen Ermittlungsstand soll der 55-Jährige aus Witzenhausen den nachfolgenden 22-jährigen Witzenhäuser zu langsam gefahren sein, worauf dieser mit seinem Auto drängelte und den 55-Jährigen überholte, als beide in Richtung Herkules abbogen. Im Anschluss parkte man nebeneinander ein und es entwickelte sich ein Streitgespräch. Dabei soll der 55-Jährige den 22-Jährigen am Hals gepackt und weggedrückt haben. Dies bestätigte der 55-Jährige auch, gab aber an, dass der 22-Jährige zuvor in seine Hosentasche gegriffen und einen Gegenstand herausgeholt habe, so dass er von einem Angriff ausging. Am Ende erfolgte eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen den 55-Jährigen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Überholen an unübersichtlicher Stelle gegen den 22-Jährigen.

92-Jähriger erlitt Kopfverletzung

Um 11:46 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 92-Jähriger aus der Gemeinde Riggau in einem Krankenfahrstuhl die Blumenstraße in Röhrda. Ein 29-Jähriger aus Bebra war zu dieser Zeit mit einem Sprinter als Paketauslieferungsfahrer unterwegs und hielt in der Blumenstraße an, um auszuliefern. Im Anschluss daran beabsichtigte der 29-Jährige in der rückwärtigen Einfahrt zu wenden, um in die Gegenrichtung weiterzufahren. Dazu fuhr er zuerst wenige Meter rückwärts und übersah dabei den dahinterfahrenden 92-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Krankenfahrstuhl umstürzte. Der 92-Jährige fiel auf den Boden und schlug mit dem Kopf auf dem Gehweg auf. Dabei zog er sich eine stark blutende Kopfwunde zu. Er wurde durch die Besatzung des Rettungswagens und den Notarzt (mit Hubschrauber eingeflogen) versorgt und im Anschluss in das Krankenhaus Eschwege stationär eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.