Zwei Einbrüche in Altenbauna: Täter erbeuten Kupferkabel, Stampfer und Rüttelplatte; Zeugen gesucht

Baunatal (Landkreis Kassel): In der Kirchbaunaer Straße in Baunatal ist es in der Nacht zum heutigen Dienstag zu zwei Einbrüchen gekommen, bei denen unter anderem rund 350 Kilogramm Kupferkabel, ein Stampfer und eine Rüttelplatte erbeutet wurden. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen spricht vieles dafür, dass beide Taten auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Die Kasseler Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können.

Zunächst waren die Beamten des Polizeireviers Süd-West am heutigen Morgen zum Betriebsgelände einer gemeinnützigen Organisation gegenüber der Theodor-Heuss-Allee gerufen worden. Unbekannte Täter hatten dort vermutlich mit einem Bolzenschneider den Zaun aufgeschnitten und vier Container aufgebrochen, daraus aber nichts erbeutet. Dafür stahlen sie die Erdkabel aus Kupfer im Wert von rund 3.000 Euro vom Grundstück, womit sie letztlich unerkannt die Flucht antraten.

Unweit entfernt, am Ortsausgang neben dem Regenüberlaufbecken, war ein Lagerschuppen eines Landschaftsbaubetriebes das Ziel der unbekannten Täter. Auch in diesem Fall wurde der Zaun aufgeschnitten. Anschließend öffneten die Einbrecher gewaltsam die Blechhütte, aus der die Rüttelplatte, der Stampfer, eine Motorflex sowie mehrere Kleingeräte im Gesamtwert von 6.000 Euro gestohlen wurden.

In beiden Fällen dürften die Täter zum Abtransport ihrer Beute ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Über Motorhauben und Dächer von geparkten Autos gelaufen: 18-Jähriger nach Sachbeschädigungen festgenommen

Kassel-Mitte: In der vergangenen Nacht gelang der Polizei die schnelle Festnahme eines mutmaßlichen Randalierers in der Kasseler Innenstadt. Ein Anwohner aus der Karthäuserstraße hatte zuvor gegen 2:35 Uhr beim Blick aus dem Fenster einen jungen Mann auf der Motorhaube eines geparkten BMW stehen sehen. Als er dem zunächst Unbekannten zurief, er solle von dem Pkw steigen, rannte dieser gemeinsam mit seinen drei Begleitern davon. Die daraufhin alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Randalierer ein. Nur wenige Augenblicke später gelang einer Streife des Polizeireviers Mitte die Festnahme des Tatverdächtigen in der Kölnischen Straße. Bei ihm handelt es sich um einen in Kassel wohnenden 18-Jährigen, der merklich alkoholisiert war und 1,3 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Bisherigen Ermittlungen zufolge war er auf mehrere geparkte Autos geklettert, über die Motorhauben sowie Dächer gelaufen und schließlich im Heckbereich der Fahrzeuge abgesprungen. Auf dem BMW und fünf weiteren Pkw stellten die Polizisten bei der anschließenden Tatortaufnahme neben Schuhabdrücken Beschädigungen wie Dellen sowie Kratzer fest. Der 18-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung in sechs Fällen verantworten.

17-Jähriger fährt über 150 Kilometer mit gestohlenem Linienbus auf A7 und wird von Polizei gestoppt

A7 / Kreuz Kassel Mitte/ Guxhagen: Einen nicht alltäglichen Fall erlebten am gestrigen Montagabend die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal: Gegen 22:50 Uhr hatte der Betreiber eines Busunternehmens aus Hannover bei der Kasseler Polizei telefonisch mitgeteilt, dass vom Betriebshof seines Unternehmens ein Linienbus gestohlen wurde und er diesen nun anhand des eingebauten GPS-Senders auf der Autobahn 7 bei Kassel geortet habe. Eine Streife der Polizeiautobahnstation hatte den Omnibus bei der sofort eingeleiteten Fahndung nur wenige Minuten später am Kreuz Kassel Mitte entdeckt, nahm daraufhin die Verfolgung auf und stoppte das Fahrzeug am Autohof Guxhagen. Bei der anschließenden Kontrolle staunten die Polizisten nicht schlecht, als hinter dem Steuer des Busses ein 17-Jähriger saß, dessen Fahrt ohne Führerschein nun nach über 150 Kilometern ein Ende hatte. Glücklicherweise war nach derzeitigem Kenntnisstand niemand zu Schaden gekommen. Auch am Bus, dessen Schlüssel die Polizisten sicherstellten, konnten keine Schäden festgestellt werden. Den Jugendlichen aus Hildesheim brachten die Beamten auf das Revier, wo er später von einer Sorgeberechtigten abgeholt wurde. Wie genau der 17-Jährige an den Schlüssel für den Omnibus gelangt war und was ihn zu der Fahrt bewogen hatte, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls, unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Täter versuchen mit Axt in Juweliergeschäft einzubrechen: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Mitte: In der Nacht zum heutigen Dienstag versuchten zwei unbekannte Männer mit massiver Gewalt in ein Juweliergeschäft in der Wilhelmsstraße, Ecke Neue Fahrt, einzubrechen. Sie benutzten dabei eine abgebrochene Waschbetonplatte und eine Axt, womit sie mehrfach auf die Schaufensterscheibe und einen Rollladen hinter der Scheibe einschlugen. Da dieser den Schlägen standhielt, flüchteten die Täter ohne Beute vom Tatort, richteten aber mit ihrem brachialen Vorgehen einen Schaden von rund 5.000 Euro an. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die die nächtliche Tat oder verdächtige Personen im Tatortbereich beobachtet haben. Insbesondere die kleine Axt mit Holzstiel und rotem Kopf, die die Einbrecher zum Tatort mitbrachten, dürfte dabei aufgefallen sein.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich die Tat nach Auswertung der Sicherheitstechnik um 1:52 Uhr. Den bisherigen Ermittlungen zufolge warf zunächst einer der beiden Täter die Steinplatte in die Schaufensterscheibe des Geschäfts, wodurch ein Loch in der äußeren Scheibe entstand, aber kein Einstieg möglich war. Daraufhin flüchtete der Einbrecher in die Wilhelmsstraße und weiter in Richtung Obere Königsstraße. Wenige Sekunden später näherte sich sein Komplize mit der Axt in der Hand dem Geschäft an und schlug damit auf den Rollladen hinter der Scheibe ein. Da es ihm nicht gelang, diesen zu zerstören und in die Auslage zu greifen, trat auch er die Flucht ohne Beute in Richtung Obere Königsstraße an. Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 1,90 Meter groß, schlanke, sportliche Figur, schwarz/ weißes Basecap, schwarzes T-Shirt, schwarze knielange Hose, blaue Schuhe mit weißen Streifen

Ca. 1,80 Meter groß, sportliche Statur, schwarze Mütze, dunkles Oberteil mit weißem Schriftzug, dunkle lange Hose, Adidas-Schuhe, schwarzer Rucksack, Verband am rechten Unterarm.



Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.