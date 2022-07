Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Baustellencontainer aufgebrochen,

Bad Homburg-Gonzenheim, Lange Meile, Samstag, 23.07.2022, 13:00 Uhr bis Montag, 25.07.2022, 07:00 Uhr

(wie) Am letzten Wochenende brachen Unbekannte einen Baucontainer in Gonzenheim auf und entwendeten Baumaschinen. Die unbekannten Täter betraten ein Baustellengelände an der Straße „Lange Meile“ und begaben sich dort zu einem abgestellten Baucontainer. Sie öffneten die verschlossene Tür und entwendeten schwere Baumaschinen im Wert von circa 1.400 EUR. Wie die Maschinen abtransportiert wurden ist bisher unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06172/ 120-0 um Hinweise.

Auto in Oberursel aufgebrochen,

Oberursel, Körnerstraße, Samstag, 23.07.2022, 15:00 Uhr bis Montag, 25.07.2022, 07:20 Uhr

(wie) In Oberursel wurde am Wochenende ein Auto aufgebrochen und der Inhalt eines Portemonnaies daraus entwendet. Eine 19-Jährige stellte einen grauen Audi am Samstagnachmittag in der Körnerstraße ab. In der Zeit bis zum Montagmorgen hebelte ein Unbekannter die Beifahrertür des Autos auf und gelangte so in das Innere. Daraus wurde dann der Inhalt einer Geldbörse, bestehend aus diversen Ausweispapieren, Bankkarten und etwas Bargeld, entwendet. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06172/120-0 um Hinweise.

Radfahrer bei Unfall auf Parkplatz schwer verletzt, Oberursel, Pfeiffstraße Montag, 25.07.2022, 07:45 Uhr

(wie) Am Montagmorgen wurde bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Oberursel ein Radfahrer schwer verletzt. Ein 53-Jähriger befuhr den Parkplatz eines Supermarktes mit einem Peugeot. Als ein 73-Jähriger mit seinem Fahrrad von links angefahren kam, kollidierten die beiden miteinander. Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Bei Unfall mit Straßenlaterne verletzt, Bad Homburg, Saalburgstraße, Dienstag, 26.07.2022, 06:00 Uhr

(wie) In Bad Homburg wurde am Dienstagmorgen ein Mann bei einer Kollision mit einer Straßenlaterne verletzt. Der 23-Jährige war gegen 06:00 Uhr mit einem Toyota auf dem Hindenburgring in Richtung Dietigheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Saalburgstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne im Kreuzungsbereich. Hierbei wurde der 23-Jährige verletzt. Der Sachschaden wird auf 8.400 EUR geschätzt, der Toyota wurde abgeschleppt.

Mit Kanaldeckel Fenster zerstört, mit Pkw geflüchtet, Friedrichsdorf, Bahnstraße, Dienstag, 26.07.2022, 04:41 Uhr

(jn)Mit einem Kanaldeckel sind unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen in ein Geschäft in Friedrichsdorf eingebrochen und haben dabei einen hohen Schaden verursacht. Um 04:41 Uhr nahm ein Anwohner das Splittern von Glas in der Bahnstraße wahr. Als er aus dem Fenster blickte, entdeckte er mehrere Personen, die sich in einem nahegelegenen Geschäft für technische Geräte aufhielten und hiernach mit einem älteren Pkw flüchteten. Allem Anschein nach hatten die Einbrecher das Schaufenster mit einem Gullydeckel eingeworfen und sich dann in dem Geschäft auf die Suche nach Beute gemacht. Was genau den Tätern in die Hände fiel, ist derzeit noch unklar.

Weitere sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0.

Schmuck bei Wohnungseinbruch gestohlen, Kronberg im Taunus, Jaminstraße, Montag, 25.07.2022, 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(jn)Ein oder mehrere Unbekannte sind am Montag in eine Wohnung in Kronberg eingebrochen, wo sie Schmuck und Bargeld entwendeten. Derzeitigen Erkenntnissen folgend betraten die Kriminellen das Mehrfamilienhaus in der Jaminstraße auf unbekannte Art und Weise und öffneten dann die Tür einer im 1. Stock gelegenen Wohnung mit einem Werkzeug. Daraufhin durchsuchten sie Zimmer, Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen und flüchteten hiernach unerkannt. Der Wert des Diebesgutes kann bis dato auf knapp 8.000 Euro beziffert werden.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0.