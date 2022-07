Main-Taunus: Die Polizei-News

Schadensträchtiger Einbruch im Gewerbegebiet, Flörsheim am Main, Mariechen-Graulich-Straße, Freitag, 22.07.2022 bis Montag, 25.07.2022

(jn)Während des zurückliegenden Wochenendes kam es in einem Flörsheimer Gewerbegebiet zu einem schadensträchtigen Einbruch. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen betraten Unbekannte das Gelände in der Mariechen-Graulich-Straße und machten sich an einem Rolltor zu schaffen, welches zu einer Lagerhalle führt. Nachdem sie dieses geöffnet hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0 zu melden.

Bargeld bei Imbiss-Einbruch gestohlen, Hattersheim am Main, Eddersheim, Propsteistraße, Montag, 25.07.2022, 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Montag hatten es zwei Einbrecher auf einen Eddersheimer Imbiss abgesehen. Den aktuellen Ermittlungen zufolge verschaffte sich das Duo zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum, in dem sie die Haupteingangstür mit einem Werkzeug öffneten. Im Anschluss hebelten die Täter Spielautomaten samt Kassen auf, bevor sie mit mehreren Hundert Euro Bargeld das Weite suchten. Von den zwei unbekannten Männern liegt eine Beschreibung vor. Einer trug eine kurze, helle Hose, weiße Turnschuhe und einen Kapuzenpullover mit einem hellen Emblem. Der Zweite trug sowohl ein dunkles Oberteil als auch eine dunkle Hose.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.