Wiesbaden: Die Polizei-News

+++ Falschfahrer durch Streife der Polizeiautobahnstation Wiesbaden auf der BAB 66 bei Erbenheim gestoppt +++

Wiesbaden (ots) – (Im) Am Mittwoch, 26.07.2022, gegen 08:35 Uhr, gingen

zeitgleich bei der hiesigen Leitstelle sowie der Polizeiautobahnstation mehrere

Anrufe bezüglich einem Falschfahrer auf der BAB 66 ein. Gleichzeitig meldete

eine Zivilstreife der hiesigen Dienststelle über Funk den Falschfahrer, welcher

ihnen auf der Richtungsfahrbahn Rüdesheim, Höhe Anschlussstelle Erbenheim, auf

dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt, entgegenkam.

Zeitgleich befuhr eine weitere zivile Streife der PASt Wiesbaden die BAB 66

zwischen den Anschlussstellen Nordenstadt und Erbenheim in Richtung Rüdesheim.

Diese Streife wechselte aufgrund der Funkdurchsagen auf den linken Fahrstreifen,

reduzierte die eigene Geschwindigkeit, schaltete die Warnblinklichtanlage ein

und konnte so, wenige Sekunden später, den ihnen entgegenkommenden Pkw mit

Gießener Kennzeichen kollisionsfrei zum Stehen bringen.

Durch die sofort aussteigende Kollegin konnte der Fahrzeugschlüssel vom

Zündschloss abgezogen und somit eine Weiterfahrt unterbunden werden.

Da mindestens zwei Verkehrsteilnehmer dem 55-jährigen männlichen Fahrzeugführer

ausweichen mussten,um einen Verkehrsunfall zu vermeiden, wurde gegen ihn ein

Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr eingeleitet und nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der hiesigen Dienststelle entlassen.

Motorroller gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Salizestraße,

Sonntag, 24.07.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 25.07.2022, 16:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag entwendeten Unbekannte in

Wiesbaden-Biebrich einen Motorroller. Am Sonntagabend parkte der Besitzer des

schwarz / gelben Mopeds der Marke „Pegasus“ sein Gefährt auf seinem Grundstück

in der Salizestraße. Am darauffolgenden Nachmittag fiel ihm der Diebstahl auf

und er informierte die Polizei. Der Wert des entwendeten Rollers wird auf rund

400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 mit dem

fünften Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Brand eines Feldes, Zwischen Wiesbaden-Auringen und Wiesbaden-Kloppenheim,

Montag, 25.07.2022, 14:30 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag brannte ein Feld nahe einer Gaststätte zwischen

Kloppenheim und Auringen und sorgte für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Beim Eintreffen der verständigten Streife war das Feuer bereits durch die

Feuerwehr gelöscht worden. Insgesamt brannte eine Fläche von rund 100 qm

rechtsseitig der Kreisstraße 659. Nach ersten Ermittlungen und Rücksprachen mit

der Feuerwehr und Mitarbeitern des Forstamtes könnte eine vorsätzliche

Brandstiftung in Betracht kommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die

Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen. Hinweise zur Brandursache werden daher

über die Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

Auseinandersetzung vor Einkaufscenter – Täter flüchtet, Wiesbaden-Biebrich,

Äppelallee, Samstag, 23.07.2022, 11:30 Uhr

(fh)Am Samstagmittag verletzte ein bislang unbekannter Mann einen Wiesbadener

auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Äppelallee. Angaben eines 60

Jahre alten Wiesbadeners zu Folge habe er gegen 11:30 Uhr mit seinem Fahrzeug

den Parkplatz des Einkaufscenters befahren. Hier sei ein älterer Mann an seinem

Pkw vorbeigelaufen und habe plötzlich auf das Fahrzeugdach geschlagen. Daraufhin

habe der Geschädigte die Fensterscheibe heruntergelassen um den Mann zur Rede zu

stellen. Dieser habe ihn daraufhin durch die geöffnete Fahrzeugscheibe ins

Gesicht geschlagen und sei in Richtung des Einkaufszentrums geflohen.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 70-75 Jahre alten und rund 175 cm

großen, grauhaarigen Mann gehandelt haben. Er habe eine helle Hose und ein

helles Hemd getragen. Seine Statur wurde als „kräftig“ beschrieben. Auffällig

seien seine buschigen Augenbrauen gewesen.

Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611)

345-2540 entgegen.

Schulgebäude mit Graffiti besprüht, Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Arnold-Straße,

Samstag, 23.07.2022, 13:00 Uhr bis Montag, 24.07.2022, 07:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Vandalen das Gebäude einer Grundschule im

„Schelmengraben“ mit Graffitis verunstaltet. Im Zeitraum von Samstagmittag bis

Montagfrüh suchten der oder die Unbekannten das Gelände der Schule in der

Karl-Arnold-Straße auf und sprühten mehrere Schriftzüge auf eine Fassade. Im

Anschluss flüchteten die Farbschmierer und hinterließen Reinigungskosten von

rund 1.000 Euro.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung unter

der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Fußgängerin auf Überweg angefahren – Zeugen gesucht, Wiesbaden, Römerberg /

Röderstraße, Mittwoch, 20.07.2022, 15:00 Uhr

(fh)Vergangenen Mittwoch, dem 20.07.2022, wurde ein Fußgänger beim Überqueren

eines Fußgängerüberwegs von einer Mercedes-Fahrerin angefahren. Die Polizei

bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der

unfallverursachenden Dame. Gegen 15:00 Uhr überquerte eine 47-jährige

Wiesbadenerin mit ihren beiden Hunden die Fahrbahn an der Kreuzung Röderstraße /

Römerberg von der Feldbergstraße kommend. Hier habe sich ein schwarzer Mercedes

dem Fußgängerüberweg von der Taunusstraße genähert. Ersten Ermittlungen zufolge

übersah die Fahrerin, bei der es sich um eine etwa 70 Jahre alte und rothaarige

Dame mit beiger Oberbekleidung handeln soll, die Fußgängerin und stieß mit ihrem

PKW gegen diese. Nach einem kurzen Dialog sei die Dame davongefahren ohne ihre

Personalien zu übermitteln. Die Wiesbadenerin verletzte sich leicht. Ihre beiden

Hunde blieben unverletzt.

Der Regionale Verkehrsdienst in Wiesbaden erbittet Hinweise zu der Verursacherin

unter der Telefonnummer (0611) 345-0

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher wüten auf Schulgelände, Eltville, Wiesweg

Montag, 25.07.2022, 16:30 Uhr bis Dienstag, 26.07.2022, 06:30 Uhr

(ew)Beim Einbruch in den Gebäudekomplex zweier Schulen im Wiesweg in Eltville

haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag einen erheblichen Sachschaden

verursacht. Die Täter schlugen im Erdgeschoss des Gebäudes ein Kellerfenster ein

und drangen durch dieses in die Schulen ein. Im Gebäude suchten die Einbrecher

diverse Räumlichkeiten auf und öffneten mit brachialer Gewalt diverses Mobiliar.

Im Anschluss an die Tat suchten die Einbrecher das Weite. Angaben zum erlangten

Diebesgut können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der

Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

Täter erbeutet Schmuck nach Schockanruf – Zeugen gesucht, Taunusstein-Wehen,

Montag, 25.07.2022, 14:00 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag erbeutete ein Telefonbetrüger nach einem vorangegangenen

„Schockanruf“ in Taunusstein-Wehen hochwertigen Schmuck. Die Polizei richtet

sich mit einer Personenbeschreibung eines Tatverdächtigen an die Bevölkerung. Im

Laufe des Montages wurde eine Taunussteinerin von einer ihr unbekannten

Telefonnummer auf ihrem Festnetztelefon angerufen. Das Gegenüber gab sich als

Polizeibeamter aus und erklärte der Angerufenen, dass ihr Sohn einen tödlichen

Verkehrsunfall verursacht habe. Sie müsse nun eine Kaution für ihren Angehörigen

hinterlegen, um seine Gefängnisstrafe abzuwenden. Im Weiteren Verlauf übergab

die hilfsbereite Frau in Taunusstein-Wehen einem unbekannten Abholer

hochwertigen Schmuck. Erst im Nachgang fiel der der Betrug auf. Bei dem Abholer

soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten und circa 170 cm großen Mann gehandelt

haben. Er habe eine normale Statur und ein breites Gesicht gehabt. Auffällig sei

seine beige Kleidung und eine gemusterte, bunte Kappe gewesen.

Die Kriminalpolizei sucht unter der Telefonnummer (0611) 345-0 nach Zeugen, die

am Montag, gegen 14:00 Uhr in Taunusstein-Wehen die beschriebene Person gesehen

haben.

Dachstuhl brennt, Taunusstein-Wingsbach, Scheidertalstraße, Montag,

25.07.2022, 16:45 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag kam es in einem Wohnhaus in Taunusstein-Wingsbach zum

Brand eines Dachstuhls. Im Laufe des Tages führte der Hausbesitzer in der

Scheidertalstraße Schweißarbeiten im Dachgeschosses durch und verließ

anschließend das Gebäude. Kurz darauf fing der Dachstuhl Feuer und sorgte für

einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Durch die umliegenden Feuerwehren

konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und letztlich gelöscht werden. Bei dem

Brand wurden keine Personen verletzt. Nach erster Einschätzung wird der

entstandene Sachschaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Hausbesitzer,

welcher zwischenzeitlich wieder zum Haus zurückgekehrt war, versuchte den Brand

eigenhändig zu löschen. Da er mit dieser Aktion die Arbeiten der Feuerwehr

behinderte, wurde er zunächst von den Feuerwehrkräften des Hauses verwiesen. Vor

dem Haus habe der Mann den weiteren Anweisungen der Feuerwehr und der Polizei

nicht Folge geleistet, sodass er kurzzeitig festgenommen werden musste. Im

Anschluss an die Löscharbeiten wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bargeld aus Weinprobierstube gestohlen, Kiedrich, Suttonstraße, Dienstag,

26.07.2022, 11:30 Uhr

(jn)Heute Vormittag kam es in Kiedrich zu einem Diebstahl, bei dem ein bislang

unbekannter Mann Bargeld aus der Geldkassette einer Weinprobierstube gestohlen

hat. Gegen 11:30 Uhr betrat der Langfinger das Weingut in der Suttonstraße und

gelangte von der Weinprobierstube in das Büro. Hier griff er in eine

Geldkassette, nahm einen dreistelligen Bargeldbetrag an sich und flüchtete. Da

die Tat von einer Videokamera aufgezeichnet wurde, kann der Täter als ca.

50-jähriger Mann, mit wenig Haaren beschrieben werden, der eine Umhängetasche

bei sich hatte und mit einer grauen Hose sowie einem blauen Oberteil bekleidet

war. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei in Eltville unter der

Telefonnummer 06123 / 9090 – 0 entgegen.