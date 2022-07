Bergstrasse

Viernheim: Sattelzug kippt auf Autobahn um/Fahrer verletzt

Viernheim – Ein 34 Jahre alter Sattelzugfahrer aus dem Landkreis Südliche

Weinstraße verlor am Dienstagmittag (26.07.), gegen 13.15 Uhr, am Viernheimer

Dreieck, von der A 6 aus Richtung Mannheim kommend, auf der Tangente zur A 67 in

Richtung Süden die Kontrolle über seinen Lastwagen und kippte am Ende der

Überleitung mit seinem Sattelzug auf die Seite. Der 34-Jährige wurde nach

gegenwärtigem Kenntnisstand nicht schwerer verletzt. Er wurde mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein vorsorglich an der

Unfallstelle gelandeter Rettungshubschrauber kam dagegen nicht zum Einsatz.

Bei der Ladung des Sattelzugs handelt es sich um Flugasche, die bei der

Betonverarbeitung Verwendung findet. Es handelt sich hierbei nicht um Gefahrgut.

Die Tangente zur A 67 in Richtung Süden ist derzeit voll gesperrt.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der

Verkehr staut sich zur Zeit bis über die Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen

hinaus. Die Abschlepp- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle werden noch

geraume Zeit in Anspruch nehmen.

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Raub auf 48-Jährige – Wer kann Hinweise geben?

Am späten Montagabend (25.7.) hat sich ein versuchter Raub in der Seeheimer Straße zugetragen, bei dem eine 48-Jährige verletzt wurde. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweisgeber.

Die 48-Jährige war zu Fuß unterwegs, als sie plötzlich gegen 23 Uhr von einem bislang unbekannten Mann angegriffen wurde. Hierbei versuchte er nach derzeitigem Kenntnisstand den Schulterriemen ihrer Handtasche mit einem Messer zu durchtrennen. Dadurch erlitt die Passantin Schnittverletzungen am Arm. Durch lautes Schreien und das Festhalten ihrer Tasche, ließ der Unbekannte von seinem kriminellen Vorhaben ab und flüchtete auf der Palissadenstraße in Richtung Wald. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Die 48-Jährige wurde nach jetzigen Stand mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Flüchtige soll circa 1,60 Meter groß gewesen sein. Er hatte bei der Tat eine schwarze Sturmmaske, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze lange Hose an.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt: Tötungsdelikt / 40-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Darmstadt – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem am Dienstagvormittag (26.7.), gegen 11 Uhr, in einer Wohnung in

Darmstadt-Bessungen die Leiche eines 46 Jahre alten Mannes gefunden wurde,

ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts eines

Tötungsdelikts.

Ersten Ermittlungen zufolge soll es zuvor in der Wohnung zu einem Streit

zwischen dem 46-Jährigen und einem 40-jährigen Tatverdächtigen gekommen sein. Im

Zuge der Streitigkeiten soll der 46-Jährige so schwer verletzt worden sein, dass

er in der Wohnung verstarb. Die Beamtinnen und Beamten der Polizei konnten den

40 Jahre alten Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen. Die Ermittlungen zu

den Gesamtumständen dauern derzeit noch an.

Weitere Infos folgen ab morgen

Darmstadt: Autowaschanlage im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Eine Autowaschanlage in der Gräfenhäuser Straße rückte in der

Nacht zum Dienstag (26.7.) in das Visier eines unbekannten Kriminellen.

Gegen 4 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich ein Unbekannter an

einem dortigen Automaten zu schaffen machen soll. Er versuchte offenbar an das

Münzgeld zu gelangen, was ihm misslang. Daraufhin flüchtete er in Richtung

Dieselstraße. Er hatte nach derzeitigem Kenntnisstand einen grau-schwarzen

Kapuzenpullover, schwarze Schuhe und eine kurze schwarze Hose an. Wie hoch der

Schaden ist, muss noch ermittelt werden.

Sachdienliche Hinweise werden das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen einer Verkehrsunfallflucht am Mathildenplatz gesucht!

Darmstadt-Innenstadt – Am Samstag, den 23.07.2022 zwischen 18:00 Uhr und

21:00 Uhr wurde durch bislang unbekannten Zeugen eine Verkehrsunfallflucht am

Mathildenplatz beobachtet. Ein grauer Chevrolet fuhr beim Einparken oder

Ausparken gegen einen geparkten schwarzen Mercedes und entfernte sich im

Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden.

Im Rahmen der Ermittlungen wird der Zeuge und weitere Personen gesucht, die den

Unfall beobachtet haben und weitere Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon: 06151 / 969 –

41110

Eppertshausen: Scheibe eingeschlagen und Lenkrad erbeutet / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Eppertshausen – Auf einen schwarzen BMW, der in der Brückenstraße

abgestellt war, hatten es bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen

Sonntagemorgen (24.7.) und Montagnachmittag (25.7.) abgesehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen sie eine Scheibe des Wagens ein und

bauten im Anschluss das Lenkrad aus. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite.

Insgesamt werden die Schäden auf über 2000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter

der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Reinheim-Georgenhausen, B38, Unfallflucht, Zeugen gesucht

Reinheim – Am Montag (25.07.) gegen 14 Uhr fuhr ein bislang unbekannter

LKW-Fahrer zu weit links über die Fahrbahnmitte, wodurch ein weiterer LKW-Fahrer

ausweichen musste und in Folge dessen eine Leitplanke touchierte. Die

Halter-Firma wird die Reparatur in etwa 1000 Euro kosten.

Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen weißen LKW des Herstellers „MAN“

mit grauer Abdeckplane handeln. Der LKW sei dann weiter in Richtung Reinheim

gefahren.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter

der Telefonnummer 06154/6330-0 entgegen.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Lastwagen kippen um/Zwei Verletzte und über 100.000 Euro Schaden

Mörfelden-Walldorf

In der Nacht zum Dienstag (26.07.), gegen 2.30 Uhr, befuhr ein 55 Jahre alter Lastwagenfahrer aus Mannheim die A 5 in Richtung Darmstadt. In Höhe des Parkplatzes „Steingrund“ kam der 55-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Fahrbahnteiler und kippte anschließend auf die Seite. Ein in gleicher Richtung fahrender 51 Jahre alter Lastwagenfahrer aus Saarlouis konnte nicht mehr ausweichen, geriet gegen die Schutzplanke und kippte ebenfalls um. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Zudem wurde der Auflieger eines weiteren Sattelzugs, der die Unfallstelle passierte, bei dem Unfall beschädigt. Der bei dem Unfall entstandenen Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt über 100.000 Euro.

Beide Lastwagen wurden bereits wieder aufgestellt, derzeit läuft der Verkehr auf zwei Fahrspuren an der Unfallstelle vorbei. Dennoch staut sich der Verkehr in Richtung Darmstadt auf rund vier Kilometern. Die Aufräumarbeiten und Abschleppmaßnahmen werden voraussichtlich noch geraume Zeit in Anspruch nehmen.

Sachbeschädigung an Pkw in Biebesheim – Zeugen gesucht

Biebesheim am Rhein

Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten Unbekannte beide hinteren Kotflügel sowie die Kofferraumklappe einer roten Mercedes C-Klasse. Die Beschädigung wurde durch den Halter am 25.07.2022 festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt stand der beschädigte Pkw seit ca. einer Woche auf dem Privatparkplatz des Wohnhauses Am Schwarzen Ort 4 in Biebesheim am Rhein. Genauer kann der Halter den möglichen Tatzeitraum nicht eingrenzen. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Gernsheim unter 06258/9343-0 entgegen.

