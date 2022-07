Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und LKW

Hohen-Sülzen (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem LKW kam es am Dienstag 26.07.2022 auf der B47 zwischen Hohen-Sülzen und Pfeddersheim. Der Motorradfahrer verstarb am Unfallort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Motorradfahrer aus Baden-Württemberg gegen 15:12 Uhr die B47 aus Richtung Worms kommend in Richtung Hohen-Sülzen.

Zeitgleich befuhr ein 66-Jähriger LKW-Fahrer die B47 in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte Frontal mit dem LKW.

Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Unfallaufnahme durch Kräfte der Polizeiinspektion Worms dauert derzeit noch an. Hierzu ist die B47 voraussichtlich noch bis mindestens 18:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pfeddersheim und Hohen-Sülzen voll gesperrt.

Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde seitens der Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachter eingeschaltet. Unfallzeugen und Rettungskräfte werden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Stationäre Verkehrskontrollstellen

Worms (ots) – Am gestrigen Montagvormittag wurden mit Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik zunächst in der Ludwigstraße und anschließend in der Gaustraße Kontrollstellen eingerichtet, bei denen der Fokus auf der Anschnallpflicht und dem Handyverbot am Steuer lag.

Während des Betriebs der Kontrollstellen wurden 32 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten insgesamt 22 Ordnungswidrigkeiten fest.

Von den 32 kontrollierten Fahrern nutzten 11 während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon, was ein Bußgeld von 100 Euro und 1 Punkt im Fahreignungsregister nach sich zieht. 11 Fahrzeuginsassen wurden jeweils mit 30 Euro Verwarngeld belegt, da diese nicht angeschnallt waren.

Mofa-Diebstahl

Worms (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 24.07.2022 zwischen 20-09:30 Uhr wurde in der Theodor-Heuss-Straße durch einen bislang unbekannten Täter ein silberner Roller der Marke Yamaha entwendet. Das vor einem dortigen Wohnanwesen geparkte Zweirad war mit dem Lenkradschloss gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Gasleitung bei Arbeiten beschädigt

Alzey (ots) – In der Straße Am Sprauberg wurde Dienstag 26.07.2022 gegen 13:20 Uhr bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Arbeiter waren auf einem Privatgrundstück mit Erdarbeiten beschäftigt. Beim Einschlagen eines Metallpfostens trafen sie dabei unglücklicherweise die Zuleitung zum Haus. Aufgrund des ausströmenden Gases mussten durch Feuerwehr und Polizei die angrenzenden Wohnhäuser vorübergehend evakuiert werden.

Hiervon betroffen waren etwa 20 Personen aus 10 Wohnanwesen. Durch den zuständigen Energieversorger wurde die Gasleitung abgestellt. Nach etwa 40 Minuten konnten die Anwohner in Ihre Häuser zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Vor Ort waren die Polizei Alzey, die Freiw. Feuerwehr Alzey mit 4 Fahrzeugen und 15 Mann, sowie ein Rettungswagen des DRK im Einsatz.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Alzey (ots) – Ein 25-jähriger Fahrradfahrer wurde heute bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Spießgasse/Am Damm verletzt. Ein Autofahrer wollte mit seinem Pkw aus der Straße Am Damm nach links in die Spießgasse abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden und durch Verkehrszeichen bevorrechtigten Fahrradfahrer.

Durch den Aufprall wurde er zu Boden geschleudert und war kurzzeitig bewusstlos. Nach Versorgung durch den Rettungsdienst, welcher mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort war, wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Nach ersten Erkenntnissen zog er sich zum Glück jedoch nur leichtere Verletzungen zu.

Zur Unfallaufnahme war die Einmündung Spießgasse/Am Damm für ca. 30 Minuten halbseitig gesperrt.