Unfall auf der B 39 – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Montag 25.07.2022 gegen 12:35 Uhr kam es auf der B39 in Fahrtrichtung Speyer nach der Ausfahrt Hanhofen zu einem Auffahrunfall. Dabei überholte eine 28-jährige Frau trotz Überholverbot und einer durchgezogenen Linie einen vor ihr fahrenden 43-jährigen Mann. Aufgrund Gegenverkehr musste die 28-Jähige zügig vor dem 43-jährigen Mann einscheren und bremste dabei ihrem PKW noch ab.

Angesichts des geringen Abstandes fuhr der 43-Jährige auf den vorausfahrenden Pkw der Dame auf. Laut dem Mann habe der Gegenverkehr ebenfalls beim Überholmanöver stark bremsen müssen.

Die Frau schilderte den Unfallhergang konträr. Sie hätte aufgrund eines Bremsmanövers des Mannes ausscheren und überholen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Gegen beide Beteiligte wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Unfallzeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Eiscafé und Schule

Speyer (ots) – In der Nacht von 24.07.2022 auf 25.07.2022 verschaffen sich unbekannte Täter über ein gekipptes Fenster, in ca. zwei Metern Höhe, Zutritt zu einem Eiscafé in der Maximilianstraße. Im Café öffneten die Täter die Wechsel- und die Trinkgeldkasse und entnahmen einen 3-stelligen Bargeldbetrag.

Außerdem drangen unbekannte Täter während dem letzten Wochenende in ein Schulgebäude in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein. Im Innern hebelten die Täter einige Türen auf, andere wurden eingetreten. Nach ersten Ermittlungen wurde auch hier aus 2 Geldkassetten ein mittlerer zweistelliger Münzgeldbetrag entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbrecher erwischt

Speyer (ots) – Ein 26-Jähriger brach am Dienstag 26.07.2022 gegen 0.40 Uhr, in eine Wohnung in der Wormser Landstraße in Speyer ein. In der Wohnung traf er auf die Bewohner, worauf er die Flucht zu Fuß ergriff. Mit Hilfe von Zeugen konnte der 26-Jährige in einem Parkhaus in der Bahnhofstraße festgestellt werden, wo er sich unter einem Auto versteckte und eine ungeladene Schreckschusswaffe in der Hand hielt.

Der Mann war zuvor in der Johannesstraße auffällig gewesen, als er versuchte mehrere geparkte Fahrzeuge zu öffnen. Die Polizei geht davon aus, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe auf einer Polizeidienststelle entnommen. Anschließend wurde auf freien Fuß gesetzt.

Aus der Wohnung wurden keine Gegenstände entwendet.