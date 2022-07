Verfolgungsfahrt mit nicht zugelassenem Zweirad

B41, Martinstein (ots) – Am Montag 25.07.2022 gegen 22:50 Uhr konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion Kirn ein Zweirad festgestellt werden, welches von der Merxheimer Straße (L232) in die Hauptstraße (B41) von Martinstein mit Fahrtrichtung Simmertal einbog. An der Crossmaschine war kein Kennzeichen montiert.

Bei dem Versuch das Fahrzeug mittels Schriftzug, Blaulicht und Sondersignalen einer Kontrolle zu unterziehen, beschleunigte der Fahrer noch innerhalb der Ortslage auf über 100km/h und flüchtete. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt überholte der Fahrer noch ein anderes Fahrzeug und setzte seine Fahrt zunächst über die B421 in Richtung Kellenbach fort.

Offroad versuchte der Fahrer sich der Streife in Höhe des Industriegebietes von Simmertal zu entziehen. Ihm konnte allerdings weiter gefolgt werden. In der Straße Banzel, innerhalb der Ortslage von Simmertal, konnte der Fahrer wieder aufgenommen werden.

Von dort fuhr er durch mehrere Straßen der Ortslage. Die Geschwindigkeit war stets überhöht, teilweise bis an die 100 km/h. Am Ende der Heinrich-Schorsch-Straße fuhr der Fahrer offroad über einen Acker. Hierbei schaltete er sein Fahrlicht aus. Letztendlich konnte er am Ende der Hauptstraße allerdings wiedererkannt, gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Der 24-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Zweirad. Anzeichen auf Drogen- oder Alkoholkonsum konnten nicht festgestellt werden. Der nunmehr Beschuldigte wird sich in einem Verfahren u.a. wegen Verbotenem Kraftfahrzeugrennen gemäß § 315d StGB verantworten müssen.

Ferner wurde sein Zweirad sichergestellt.