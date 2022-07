Zeugen gesucht nach Körperverletzung

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat aktuell ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil es am Montagabend 25.07.2022 zu einem Körperverletzungsdelikt im Stadtpark gekommen ist. Dabei sollen 3-7 Personen beteiligt gewesen sein. Bei einer Verdächtigen handelt es sich um eine rothaarige Frau, die ein weißes T-Shirt mit blauer Jeans getragen hat und offenbar 25-30 Jahre jung sein dürfte.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Sollten Sie Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, nehmen Sie bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 Kontakt mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 auf. |lu

Löcher in Wand geschnitten

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind am Wochenende in der Hans-Geiger-Straße in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Einbrecher schnitten mit einem Werkzeug Löcher in die Halle der Firma und gelangten so in den Innenbereich. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Im Anschluss sind die Täter vermutlich weiter auf die angrenzende Baustelle gegangen.

Hier hebelten sie drei Baustellen-Container auf und entwendeten eine Kettensäge. Außerdem wurde ein Radlader aufgehebelt. Der Schaden für die betroffene Firma liegt bei ungefähr 1.200 Euro.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind zwischen Samstag, 23. Juli, 13 Uhr und Montag, 25. Juli, 6:55 Uhr Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |elz

Handy am Ohr und Halte-Aufforderung ignoriert

Kaiserslautern (ots) – Einigen Ärger hat sich ein Autofahrer am Montag 25.07.2022 eingehandelt. Als eine Polizeistreife gegen 20.40 Uhr in der Mainzer Straße an einer Ampel halten musste, konnte der Fahrer im Rückspiegel erkennen, dass der junge Mann im Auto dahinter das Handy am Ohr hatte und telefonierte.

Weil die Ampel wieder auf “Grün” umsprang, forderte die Streife den Fahrer mit Blaulicht und dem Signal “Bitte folgen” dazu auf, dem Polizeifahrzeug hinterher zu fahren. Der junge Mann am Steuer ignorierte allerdings die Aufforderung, setzte den Blinker und zog am Streifenwagen vorbei. Auch auf das Signal “Stopp Polizei” in Verbindung mit eingeschaltetem Blaulicht reagierte er ebenso wenig wie auf Hupen.

Als der Pkw an der nächsten Ampel bei “Rot” halten musste, stieg eine Polizeibeamtin aus, lief zu dem BMW, sprach den Fahrer direkt an und forderte ihn auf, nach links abzubiegen und am rechten Straßenrand anzuhalten. Der Mann bog zwar anschließend ab, hielt aber nicht an. Erst nachdem er mit dem Außenlautsprecher erneut zum Anhalten aufgefordert wurde, stoppte er und ließ sich kontrollieren. Seinen Führerschein hatte er nicht dabei.

Auf den 24-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen der Handynutzung während der Fahrt und des Ignorierens der Halte-Aufforderungen sowie ein Mängelbericht wegen des nicht mitgeführten Führerscheins zu. |cri

Mit dem E-Scooter über den Gehweg

Kaiserslautern (ots) – Weil er auf dem Gehweg fuhr, hat ein E-Scooter-Fahrer am Montagnachmittag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten stoppten den jungen Mann gegen 17.20 Uhr in der Eisenbahnstraße.

Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass an dem Roller kein Versicherungskennzeichen montiert war. Darauf angesprochen, gab der 20-jährige Fahrer an, dass der E-Scooter ein Werbegeschenk beim Abschluss seines Handyvertrags war. Er habe nicht gewusst, dass er den Roller versichern muss.

Weiterfahren durfte der junge Mann nicht; er musste seinen Elektroroller nach Hause schieben. Außerdem kommt auf ihn eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. |cri

Unfall oder absichtlich zerstört?

Kaiserslautern (ots) – War es ein Unfall oder eine absichtliche Sachbeschädigung? Dieser Frage geht die Polizei in der Steinstraße nach. Dort wurde am Montagmittag in Höhe des Hauses Nummer 40 eine beschädigte Straßenlaterne festgestellt.

Normalerweise sollte die Laterne mit sieben Glaskugeln bestückt sein, in denen sich jeweils die Leuchtmittel befinden. In diesem Fall fehlten aber drei der Kugeln – sie lagen zerbrochen am Boden.

Unklar ist, ob die Glaskugeln herunterfielen, weil ein Fahrzeug gegen die Laterne stieß, oder ob jemand die Kugeln mutwillig zerstörte. Bislang wurde kein Unfall aus dem Bereich gemeldet. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, die Hinweise geben können, auf welche Weise die Glaskugeln kaputt gingen, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Mehrere Strafanzeigen kassiert

Kaiserslautern (ots) – Ein 36-Jähriger fuhr am Montagabend 25.07.2022 mit seinem Fahrrad an einem Einkaufszentrum in der Fruchthallstraße vorbei. Dort soll er in Richtung eines Security-Mitarbeiters gespuckt und diesen auch getroffen haben. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Weil der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde, müssen 2 Security-Mitarbeiter mit Strafanzeigen rechnen.

Auch auf den Radfahrer kommen Strafanzeigen zu. Neben der Spuckattacke hatte er nämlich auch bei einer Alkoholkontrolle einen Wert von 2,58 Promille.

Weil er zuvor mit Fahrrad fuhr, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein. |lu

Sinnlose Sachbeschädigung

Kaiserslautern (ots) – Durch aufmerksame Bürger wurde am Montagabend eine Person gemeldet, die in der Fußgängerzone Steine gegen Fensterscheiben geworfen hat. Der 43-jährige Verdächtige konnte durch die Streife schnell angetroffen und kontrolliert werden.

Dabei konnten auch mehrere Beschädigungen an einer Temperaturanzeige eines ansässigen Geldinstitutes festgestellt werden. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Zusätzlich muss er mit einer Strafanzeige rechnen. |lu

Terrassentür eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchs am Montagvormittag in eine Wohnung in der Gärtnereistraße. Die Bewohnerin verließ gegen 8:30 Uhr ihre Wohnung. Als sie gegen 11:45 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass die Terrassentür eingeschlagen wurde.

Es fehlte hochwertiger Schmuck. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Unfallflucht zieht Strafanzeige nach sich

Kaiserslautern-Erlenbach (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montag 25.07.2022 gemeldet worden. Eine Anwohnerin der Erlenbacher Straße stellte am Morgen fest, dass offenbar übers Wochenende jemand ihr Auto gerammt und beschädigt hatte: An dem Opel Signum war der Außenspiegel auf der Fahrerseite, die zur Fahrbahn hin stand, demoliert.

Den Pkw hatte die Frau am Freitagnachmittag in Höhe des Hauses Nummer 34 abgestellt. Die Unfallzeit liegt demnach zwischen Freitag, 13 Uhr und Montag, 9 Uhr. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 entgegen.

Gesucht wird auch nach dem Autofahrer, der am Montag zwischen 8.30-15 Uhr im Parkhaus in der Badstraße einen Ford S-Max beschädigt hat. Den Spuren nach zu urteilen, passierte der Unfall beim Einparken, vermutlich streifte der unbekannte Fahrer den Ford mit seiner vorderen Stoßstange. Zurück blieb ein Streifschaden, der sich auf der Fahrerseite von der vorderen bis zur hinteren Tür zieht. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Sozusagen live miterlebt hat ein Mann einen Unfall mit Fahrerflucht am Montagvormittag in der Ludwigstraße. Wie der 58-Jährige der Polizei meldete, hatte er sein Arbeitsfahrzeug in Fahrtrichtung Lauterstraße auf dem rechten Fahrstreifen abgestellt; er selbst befand sich außerhalb des Transporters, um den angrenzenden Grünstreifen zu bewässern.

Kurz vor 11 Uhr hörte der Mann dann ein lautes Knallen, und als er sich umdrehte, sah er, dass ein vorbeifahrender Lkw den Außenspiegel seines Sprinters “abrasiert” hatte. Der 58-Jährige merkte sich das Kennzeichen des Lkw, der weiterfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei ermittelte die Halterfirma und fand heraus, dass der fragliche Lkw gerade in Landau Station macht. Daraufhin wurde die dortige Polizeiinspektion verständigt, um sich die Schäden an dem Lkw anzuschauen und den Fahrer auf den Vorfall anzusprechen. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu.

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist die Polizei auch dem verantwortlichen Fahrer einer weiteren Unfallflucht in der Siegfriedstraße auf der Spur. Dem Fahrer des VW Passat wird vorgeworfen, am Samstagabend einen geparkten Skoda Octavia im Vorbeifahren gerammt und dabei den Außenspiegel beschädigt zu haben.

Als der Halter des Skoda am späten Abend zu seinem Fahrzeug kam, entdeckte er den kaputten Spiegel und fand eine Notiz einer Zeugin, die den Unfall beobachtet und ein Foto des Verursacherfahrzeugs gemacht hatte. Die als Halter eingetragene Firma ist bereits ermittelt; wer den Wagen zur fraglichen Zeit fuhr, steht noch nicht fest. |cri

PKW zerkratzt – Täter gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Sonntag 24.07.2022 auf Montag 25.07.2022 im Akazienweg ein Fahrzeug zerkratzt. Der Mercedes parkte dabei auf der Straße.

Da aktuell keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, nehmen Sie bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 Kontakt mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 auf. |lu

Mountainbike geklaut

Kaiserslautern (ots) – In der Karl-Marx-Straße haben sich Diebe ein Fahrrad unter den Nagel gerissen. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke “Rockrider” mit blau-schwarzem Rahmen.

Wie die Eigentümerin am Montag bei der Polizei meldete, stand das Rad im Hof eines Mehrfamilienhauses und war an den Fahrradständern, die zum Anwesen gehören, angekettet. Es verschwand in der Zeit zwischen Freitag- und Sonntagnacht. Zurück blieb nur die Kette, mit der das Bike gesichert war.

Hinweise auf mögliche Täter oder den aktuellen Standort, beziehungsweise jetzigen Nutzer des Mountainbikes nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Tel: 0631 369-2150 entgegen. |cri

Kellerabteil aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind in den Keller eines Wohnhauses in der Eisenbahnstraße eingedrungen. Am Montag meldete eine Bewohnerin des Hauses, dass ihr Sohn in der Nacht gegen 3 Uhr Geräusche aus dem Keller gehört und sie deshalb geweckt hatte. Als die 47-Jährige aus dem Fenster schaute, sah sie 3 unbekannte Männer davonlaufen.

Erst etwas später traute sich die Frau zusammen mit einem Bekannten, im Keller nachzuschauen. Ihr Kellerabteil war aufgebrochen. Die Täter waren nicht mehr da, gestohlen hatten sie offenbar lediglich eine Feinwaage.

Von dem Trio, das die Frau in der Nacht weglaufen sah, konnte sie nur eine sehr vage Beschreibung abgeben. Die Polizei ist deshalb auf der Suche nach weiteren Zeugen, die kurz vor oder nach 3 Uhr eine Beobachtung gemacht haben.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369-2150. |cri

Kreis Kaiserslautern

Mit 1,65 Promille auf dem Fahrrad

Otterbach (ots) – Das Fahrrad nach Hause zu schieben, wäre für eine Frau aus dem Landkreis in der Nacht zu Dienstag die bessere Variante gewesen. Jetzt hat sie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr am Hals.

Einer Polizeistreife war die Frau mit dem Rad kurz vor 2 Uhr in der Lauterstraße auf einem Tankstellen-Gelände aufgefallen. Die Beamten beobachteten, wie sie sich auf das Fahrrad setzte und losfuhr.

Als die Polizisten die Radlerin einer Kontrolle unterzogen, schlug ihnen die Alkoholfahne der 54-Jährigen entgegen. Ein Atemtest bescheinigte ihr einen Pegel von 1,65 Promille.

Die Streife half der Frau noch, das Fahrrad nach Hause zu bringen, dann musste die

54-Jährige mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Ein Strafverfahren ist eingeleitet. |cri