Bondaffe: Lagarde errichtet eine EZB-Diktatur?

Jede Demokratie verwandelt sich über kurz oder lang in eine Diktatur. Und jedes Geldsystem, das auf einem Zinseszinseffekt aufbaut, muß irgendwann mit spektakulären Entscheidungen und Ereignissen gerettet werden. Denn es hat – wie eine Demokratie – nur eine bestimmte, systembedingte Laufzeit.

Die EZB gibt sich ein „Transmission Protection” Instrument (TPI), eine „Transmission der Geldpolitik“

Was versteht man eigentlich unter „Transmission“?

Am einleuchtendsten erscheint mir folgende Definition: Eine „Vorrichtung zur Kraftübertragung von einem Antriebssystem auf mehrere Arbeitsmaschinen“. So sagt es die internationale Suchmaschine.

Es wird hemmungslos und gewissenlos Geld gedruckt (Kraftübertragung von einem Antriebssystem) um mehrere aktuelle Staatspleiten in der EUROZONE zu verhindern (mehrere Arbeitsmaschinen – der „Staat als Antriebsmaschine“).

Hier die Beschreibung aus dem exxpress-Artikel – Siehe Links am Ende des Artikels

Die EZB kann unbeschränkt viel Geld schaffen, um unbeschränkt viele Staatsanleihen zu kaufen. Die betroffenen Schuldnerstaaten müssen dafür nicht einmal mehr Reformversprechen abgeben. Offiziell gibt es noch ein paar Kriterien dafür, ob das neue Programm tatsächlich zur Anwendung kommen wird.

„In Zukunft kommt es mit Sicherheit gar nicht auf die Erfüllung der Zulässigkeitskriterien im Einzelnen an“, sagt dazu Markus C. Kerber. „Denn schon in der Vergangenheit hat sich die EZB wenig um Regeln geschert.“

Was soll die EZB auch anderes tun? Sie haben keine anderen Regulierungs- und Steuerungsinstrumente. Das war schon immer so. Nur kommt es darauf an, unter welchem Namen man es dem unwissenden Volk erklären will.

Und „Transmission Protection” klingt doch super. Viel psychologisches Experten-Bla-bla, aber absolut nichts dahinter.

Mit dem TPI hat die EZB ein weiteres Ankaufprogramm geschaffen. Bereits im Rahmen der vorangegangenen Programme PEPP und PSPP wurden Staatsanleihen im Wert von 1,85 bzw. 2,4 Billionen Euro gekauft. Mit dem TPI soll noch mehr Geld aus dem Nichts geschaffen werden. Insgesamt hat sich die Geldmenge seit 2008 versiebenfacht.

Geldmenge seit 2008 versiebenfacht und Zentralbankbilanzsummen im Steilflug nach oben, nach dem Motto „The sky is the limit“.

Für alle, die es immer noch nicht so richtig verstanden haben…

… ein anschauliches Beispiel:

Sie haben ein ganz altes Auto, daß Sie aber immer noch brauchen und fahren. Es frisst Unmengen an Öl, aber Sie brauchen das Gefährt.

Sie füllen das Öl nach, wohlwissend, daß dies nicht helfen wird. Irgendwann ist „Ende Gelände“. Aber solange es funktioniert, schütten Sie nach, denn Sie wollen und müssen fahren.

Die offizielle Corona-Zeit in der BRD-Verwaltungszone von März 2020 bis März 2022 war ein gigantischer Bereicherungsfeldzug. Schamlos haben sich die internationalen Spekulanten unter dem Schutz der Zentralbanken bereichert (ich habe einzelne Strategien im letzten Carry-Trade-Artikel beschrieben).

Meiner Meinung nach handelte es sich um einen festgelegten zeitlichen Plan und auch der Zinsentscheid der EZB vom 21.07.2022 war Teil dieses Plans.

Jetzt kommt ein neuer Plan, nämlich „der Plan Transmission Protection“. Dieser wird neue „Effekte und Auswirkungen“ an den internationalen Bondmärkten bringen. Es dauert ein bißchen, bis man erkennt, wie die „Inhalte des Plans“ konstruiert sind und was man bezwecken will. Sind es nur „Schutzmaßnahmen gegen einen weiteren Renditeanstieg bei Staatsanleihen aus der Zone“ oder will man gar die Renditen nach unten schleusen?

Dies alles nur um viele Anleger (kurz- oder mittelfristig) irrezuführen und auf dem falschen Fuß zu erwischen – Sich wieder einmal hemmungs-, gewissen- und schamlos bereichern zu können?

Wir werden es sehen.

Aber ähnlich dem alten Auto hält dieses System nicht mehr lange durch.

Weitere Nebenkriegsschauplätze bleiben unbeobachtet – die Aufmerksamkeit wird geschickt gelenkt

Während sich alles auf die zu „rettenden Staatsanleihen“ aus der EUROZONE konzentriert, fragt niemand nach, wie es eigentlich den europäischen Banken geht. Denn die sollten in dieser Konstellation noch schlimmer dran sein.

Wie geht es denn aktuell der Deutschen Bank und der Commerzbank? Was macht der Sparkassensektor? Kann man noch Vertrauen in das genossenschaftlich organisierte Bankenwesen haben? Sind all diese Banken „sicher“? Was machen die Kurse der Bankanleihen (nicht der Bankaktien)?

Doch in Bankenkreisen geht es immer sehr diskret zu. Es soll niemand meinen, es gäbe keine Bankenpleiten in Deutschland.

Der deutsche Bankkunde hat Vertrauen in „sein“ Bankensystem. Die meisten auf jeden Fall. Denn auf der Bank ist das Geld „sicher“. Und es gibt die Einlagensicherung. Auch die ist „sicher“.

Und eigentlich auch die EZB.

Denn die EZB druckt und druckt und druckt….und das ist auch sicher.

Eines will die EZB-Diktatur natürlich nicht. „Geprellte Bankkunden“ wie in China. „Drucken“ ist diskreter, auch wenn das Geld/der EURO dabei kurz- und mittelfristig schnell entwertet wird.

Erst wenn die Angst ums Geld bei der Kundschaft vorherrscht wird es problematisch. In China müssen Geldautomaten schon vom Militär beschützt und von Panzern gesichert werden.

🚨🚨🚨🚨Breaking news🚨🚨🚨🚨

Tanks are being put on the streets in China to protect the banks.

This is because the Henan branch of the Bank of China declaring that people's savings in their branch are now 'investment products' and can't be withdrawn.

🔊sound pic.twitter.com/cwTPjGz84K

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) July 20, 2022