Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.07.2022

Grünstadt: Falscher Microsoftmitarbeiter

Grünstadt (ots) – In den vergangen Tagen wurden der Polizeidienststelle Grünstadt zwei Sachverhalte bekannt in denen sich bei Bürgern telefonisch falsche Microsoftmitarbeiter meldeten. Ziel war es das die vermeintlichen Opfer einen Onlinezugriff auf ihren PC erlauben sollten. In beiden Fällen reagierten die vermeintlichen Opfer vorbildlich und beendetet die Telefonate so dass es zu keinem Schaden kam. Präventionstipps hierzu finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

